H Allianz Trade στην Ελλάδα στην 1η θέση στη λίστα Best WorkplacesTM for Women Hellas 2024 - iefimerida.gr

H Allianz Trade, o κορυφαίος πάροχος Ασφάλισης Πιστώσεων και Εγγυήσεων, με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Great Place to Work® Best WorkplacesTM for Women Hellas 2024, σε συνέχεια της συμμετοχής της στην ετήσια έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος Trust Index© και της πιστοποίησής της από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

Bάσει της αξιολόγησης, η Allianz Trade στην Ελλάδα κατέλαβε την 1η θέση στην κατηγορία με 50-250 εργαζόμενους. Η διάκριση αυτή βασίζεται στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της Εταιρίας, σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Με παρουσία σε 52 χώρες και ανθρώπινο δυναμικό από 83 εθνικότητες, το 53% των εργαζομένων της Allianz Trade είναι γυναίκες. Από αυτές, ποσοστό 41% βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης (managers). Τα ποσοστά στην Ελλάδα ανεβαίνουν στο 62% και 46% αντίστοιχα. Δέσμευση της Eταιρίας είναι η ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, προσφέροντας στους εργαζομένους της ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών ανάπτυξης.

«Στην Allianz Trade, η εργασιακή κουλτούρα αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας. Ως μέλος του Ομίλου Allianz, αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα σε όλους τους τομείς, ενώ προάγουμε ενεργά τη συμπερίληψη, υποστηρίζοντας τους ανθρώπους μας να επιτύχουν, χωρίς καμία διάκριση. Καλλιεργούμε ένα περιβάλλον αλληλοκατανόησης και στοχεύουμε στη συμμετοχή περισσότερων γυναικών και μονογονέων σε θέσεις ευθύνης, παρέχοντας διευκολύνσεις όπως το ευέλικτο μοντέλο εργασίας, βρεφονηπιακό επίδομα, χορήγηση μειωμένου ωραρίου εργασίας και επιπλέον ημέρες αδείας, με βάση τις ανάγκες του γονέα.» τόνισε η Τερέζα Σκαρλάτου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Allianz Trade στην Ελλάδα.