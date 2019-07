Αλλατίνη: Νέα μπισκότα Soft Cookie 100% ολικής άλεσης με γιαούρτι Goodness in Me

Εδώ και πολλά χρόνια προσφέρουμε προϊόντα Αλλατίνη υψηλής ποιότητας φτιαγμένα με μεράκι και φροντίδα.

Η σειρά ΑΛΛΑΤΙΝΗ Goodness in Me, βραβευμένη από τους καταναλωτές ως «Προϊόν της Χρονιάς 2019» στην κατηγορία Μπισκότα Δημητριακών, μεγαλώνει με δύο νέα προϊόντα: τα νέα Soft Cookie από δημητριακά 100% Ολικής Άλεσης που θα προσφέρουν στιγμές μοναδικής γευστικής απόλαυσης. Οι νιφάδες βρώμης και το σιτάρι, που αποτελούν πηγή φυτικών ινών, συναντούν το στραγγιστό γιαούρτι και δημιουργούν τα ισορροπημένα και γευστικά Soft Cookie Goodness in Me.

Τα μαλακά, μεγάλα μπισκότα ΑΛΛΑΤΙΝΗ με γιαούρτι διατίθενται σε δύο υπέροχες γεύσεις, πορτοκάλι-σοκολάτα και σταφίδες. Η κάθε συσκευασία περιέχει 4 ατομικά σακουλάκια του ενός μπισκότου, διατηρώντας έτσι όλη τη γεύση τους μέχρι την κατανάλωσή τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους φανατικούς οπαδούς τους να τα απολαμβάνουν είτε στο πρωινό είτε σαν ένα νόστιμο σνακ κάθε στιγμή της ημέρας.

Τα νέα Soft Cookie δημητριακών 100% Ολικής Άλεσης διατηρούν αναλλοίωτη την Καλοσύνη, μία από τις διαχρονικές αξίες της μάρκας ΑΛΛΑΤΙΝΗ που βρίσκεται στη βάση της σύγχρονης ισορροπημένης διατροφής. Καλοσύνη για τη μάρκα ΑΛΛΑΤΙΝΗ σημαίνει προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας που συνδυάζουν την απόλαυση με το μέτρο. Σημαίνει συνταγές γεμάτες γεύση και αρώματα. Σημαίνει αρετή, ορθότητα, υπευθυνότητα και πάνω από όλα σεβασμό στον άνθρωπο.

Αλλατίνη. Ένας κόσμος γεμάτος Καλοσύνη.