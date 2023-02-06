 Αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων και μετρό λόγω της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα» -Νέα ενημέρωση από τον ΟΑΣΑ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων και μετρό λόγω της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα» -Νέα ενημέρωση από τον ΟΑΣΑ

νικόλας γεωργίου στάση λεωφορείου
Φωτογραφία: ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / INTIME NEWS
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Νέα έκτακτη ενημέρωση για τις τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων, λόγω της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα», εξέδωσε ο ΟΑΣΑ.

Ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, συνεχίζουν να υπάρχουν μεταβολές/τροποποιήσεις στις διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών, που αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις επικρατούσες ανά περιοχή συνθήκες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, ισχύουν οι ακόλουθες μεταβολές:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

022 Ν. ΚΥΨΕΛΗ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ Έως Πλατεία Κυψέλης
035 ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ Έως Πλ. Κυψέλης
054 ΠΕΡΙΣΣΟΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Έως Παπαδιαμάντη
060 ΜΟΥΣΕΙΟ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) Έως Ευαγγελισμό
136 ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)  Εκτός Εύξεινου Πόντου
140 ΠΟΛΥΓΩΝΟ-ΓΛΥΦΑΔΑ Έως Πλ. Αγίας Σοφίας
205 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΣΟΥΡΜΕΝΑ – ΤΕΡΨΙΘΕΑ Έως Ιασωνίδου
212 ΣΤ.ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ-ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΑΡΕΑΣ  Έως Αγίας Σοφίας
224 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Έως Δικαστήρια/ Έως Κάραβελ
230 ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ  Έως Γουδή
524 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ  Έως Πλατεία Πολιτείας
550 Π. ΦΑΛΗΡΟ – ΚΗΦΙΣΙΑ  Έως Γαλαξία
711 ΖΩΦΡΙΑ – ΑΤΤΙΚΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)  Έως Σιντριβάνι
731 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΣΤ.ΑΝΘ/ΛΗ-ΑΤΤ.ΝΟΣ.-ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔ Έως Σουκατζίδη
750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ-ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ-ΝΙΚΑΙΑ  Έως 28ης Οκτωβρίου
800 ΝΙΚΑΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Έως Κουταιση
803 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΔΑΣΟΣ Β (μέσω ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ) Έως Σουκατζιδη
809 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α  Έως Στάση Επαμεινώνδα
810 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β  Έως Στάση Επαμεινώνδα
814 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΑΡΑΒΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Έως Στάση Επαμεινώνδα
818 ΛΙΜ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑ  Εκτός Προφ. Ηλια/ Εκτός Γηπεδάκι
819 ΠΕΡΑΜΑ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ  Έως Λαμπράκη (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)
824 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α Έως Πλ. Λαμπράκη
825 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β Έως Πλ. Λαμπράκη
826 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓ.ΜΗΝΑΣ  Έως Πλ. Λαμπράκη
830 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Έως Βενιζέλου
837 ΑΝΩ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ – Άνοδο/ Κάθοδο Ελ. Βενιζέλου
846 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α  Έως Κουταιση
860Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΓΕΝ.ΚΡΑΤ.ΝΙΚ.-ΣΧΙΣΤ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Έως Λαμπράκη και Σαλαμίνος
871 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ(μέσω Λ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) Έως Λαμπράκη (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)
Α10 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΧΑΡΝΑΙ  Έως Καραβό
Α11 ΠΛ.ΒΑΘΗ-ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ(μέσω Πανοράματος)  Έως Πλ. Αγίων Αναργύρων
Α13 ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ  Έως Αγ. Γεώργιο
Α15 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΔΑΣΟΣ  Έως Σουκατζίδη
Α7 ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ – ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ) Έως Γηροκομείο
Β10 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ – ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΩ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) Έως Καραβό
Β11 ΠΛ.ΒΑΘΗ-ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  Έως Πλ. Αγίων Αναργύρων
Β12 ΜΑΡΝΗ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Έως Συντριβάνι
817ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ έως Διασταύρωση Θηβών
863ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ έως Διασταύρωση Θηβών
855ΨΑΡΙ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΛΟΦ.ΚΥΡΗΛΛΟΥ Προσωρινό Τέρμα Προαστιακός Ασπροπύργου
881ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΡΟΥΠΑΚΙ Έως Προαστιακό Ασπροπύργου

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ﻿

536         ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ

509         ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ

507         ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΣΤΑΜΑΤΑ

535         ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΕΥΞ. ΠΟΝΤΟΣ

535Α      ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

503         ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

861         ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΟΙΚ. ΤΙΤΑΝ

861Β      ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ – ΒΙΛΙΑ – ΕΡΥΘΡΕΣ

749         ΟΙΚ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ

723         ΦΥΛΗ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

752         ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

727         ΜΕΣΟΝΥΧΙ – ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

504         ΘΡΑΚ/ΝΕΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

725         ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ)

726         ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΒΟΥΝΟ)

721         ΑΧΑΡΝΑΙ – ΚΗΦΙΣΙΑ

537         ΑΧΑΡΝΑΙ – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

543         ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΝΟΣ,ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

543Α      ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

862         ΠΑΡΑΛΙΑ – ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

712         ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ)

728         ΑΧΑΡΝΑΙ – ΠΛΑΤΩΝΑΣ

709         ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Α

740         ΟΛ. ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ – ΣΚΑ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

734         ΑΧΑΡΝΑΙ – ΝΟΣΟΚ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

735         ΑΧΑΡΝΑΙ – ΖΕΦΥΡΙ – ΣΤ. Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ

724         ΑΧΑΡΝΑΙ – Ν. ΙΩΝΙΑ

805         ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ

024        ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

036        ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ – ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΚΥΨΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

057        ΟΜΟΝΟΙΑ – ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

112        ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΤΑΘΜ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

124         ΓΛΥΦΑΔΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

128         ΓΛΥΦΑΔΑ – ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

141        ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

154         ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ - Α. ΓΛΥΦΑΔΑ (ΠΑΝ/ΜΑ ΒΟΥΛΑΣ)

164        ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Κ. ΗΛ/ΠΟΛΗ - ΑΡΓ/ΠΟΛΗ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ

203        ΚΑΡΕΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ

204         ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ

206         ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗ

235        ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ

237        ΣΤ. ΔΑΦΝΗ - ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

242        ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

250         ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

405        ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ

406        ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜ. - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΤ. Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

407        ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - Ν. ΖΩΗ - ΣΤ. Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

410        Ο.Α.Κ.Α. - ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

418        ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ - ΣΧΟΛ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

421         ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

446        ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΝΟΣ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (μέσω ΠΙΚΠΑ)

447        ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

450        ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

451        ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

460        ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

461        ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Π. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

501        ΠΕΥΚΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ

522        ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΔΑΜΕΣ Α

523        ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΔΑΜΕΣ Β

526        ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

527        ΠΕΥΚΗ - ΣΤ. ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

530        ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

541        ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΤΑΘΜ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

560        ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΟΡΤΕΡΟ - Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ

602         Ν. ΙΩΝΙΑ – ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ – ΣΤΑΘΜ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

604        ΝΟΣΟΚ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓ. – ΣΤ. ΜΕΤΑΜ/ΣΗΣ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

605        ΠΕΡΙΣΣΟΣ – ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

608        ΓΑΛΑΤΣΙ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΝΕΚΡ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ

610        ΦΙΛΟΘΕΗ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

640        ΤΟΠΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

642        ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΠΕΥΚΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

653        ΨΥΧΙΚΟ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ Β

700        ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ) – ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

701        ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΙΛΙΟΝ – ΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

704        ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΠΛ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

719        ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

747        ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΣΤ.ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

806        ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ

807        ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

811        ΧΑΙΔΑΡΙ-ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

Α5          ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΘΟΥΣΑ

Α8          ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – Ν. ΙΩΝΙΑ – ΜΑΡΟΥΣΙ

Β5           ΣΤ.ΛΑΡΙΣΗΣ-Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ε14         ΣΥΝΤΑΓΜΑ – Ο.Α.Κ.Α. – ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (EXPRESS)

Χ93        ΣΤ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ – ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)

Χ95        ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)

Χ 97       ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)

301         ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)                          

301Β      ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)                                          

304         ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΑΡΤΕΜΙΣ (ΒΡΑΥΡΩΝΑ)                                                           

305         ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΑΡΤΕΜΙΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)                                                    

306         ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)                      

307         ΣΤ. Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΓΛ. ΝΕΡΑ – ΣΤ.ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ                                                      

308         ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΠΑΙΑΝΙΑ – ΚΟΡΩΠΙ                                                   

310         ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)                   

314         ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ                                                  

319         ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΕΚΠΤ. ΧΩΡΙΟ ΣΠΑΤΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)                   

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

323         ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ –  ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)                                                   

324         ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)                                                           

326         ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ – ΣΠΑΤΑ – ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)                                         

Χωρίς μετρό από και προς το Αεροδρόμιο

Επιπλέον, διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών του Μετρό στο τμήμα προς και από το Αεροδρόμιο, μετά από σχετική ενημέρωση από τον ΟΣΕ. Οι επιβάτες του Μετρό με κατεύθυνση το αεροδρόμιο, μετεπιβιβάζονται στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» στον Προαστιακό σιδηρόδρομο.

Το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για το ημερήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων κάθε γραμμής από την εφαρμογή OASA Telemetics καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Για οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία των ΜΜΜ θα υπάρξει  νέα ενημέρωση.

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