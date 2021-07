Αιδηψός: Αθλητές από 10 χώρες στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης -Οσα έγιναν σήμερα στην Εύβοια | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Παρουσία της υφυπουργού Τουρισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, ολοκληρώθηκε η διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης, στο Πευκί Ευβοίας, που για δεύτερη συνεχή χρονιά αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.

«Με μεγάλη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση του δημάρχου Ιστιαίας-Αιδηψού, Γιάννη Κοντζιά, να παρευρεθώ στις εκδηλώσεις του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης. Μια διοργάνωση που συγκέντρωσε πάνω από 250 συμμετοχές με ελληνική και διεθνή παρουσία, παρά τους περιορισμούς της πανδημίας. Μια διοργάνωση που ως υπουργείο στηρίζουμε από την περσινή, πρώτη χρονιά, που η εμπνευσμένη ιδέα έγινε πράξη. Και όχι άδικα. Η απόδοση τιμής και η ανάμνηση του άθλου του Σκυλλία και της Ύδνας, αλλά κυρίως της ναυμαχίας του Αρτεμισίου και των φωτεινών παραδειγμάτων θάρρους, συγκαταλέγεται στα γεγονότα που μπορούν να συμβάλουν στο πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν της περιοχής. Πολιτισμός, ιστορία, αθλητισμός, δένουν αρμονικά σε μια νέα προσπάθεια που φέρει την υπογραφή του δήμου, της περιφέρειας και άξιων εργαζομένων και εθελοντών της διοργάνωσης. Το υπουργείο Τουρισμού θα προτάξει τον αθλητικό τουρισμό, με χάραξη στρατηγικής εντός των επόμενων μηνών, με στόχο να εμπλουτίσουμε με ξεχωριστές εμπειρίες το τουριστικό ανάγλυφο για τους επισκέπτες κάθε περιοχής της υπέροχης χώρας μας», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Με συμμετοχές από 10 χώρες του κόσμου, η διοργάνωση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας, έδειξε τον δρόμο της σύνδεσης των τουριστικών προορισμών και με αθλητικές δραστηριότητες, που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο τουριστικό τους χαρτοφυλάκιο.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθύνων σύμβουλος της ActiveMedia Group 'Ακης Τσόλης, που «έτρεξε» την διεξαγωγή του αγώνα (Sports Production), εστίασε, μεταξύ άλλων, στο σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα που αφήνει η διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια στιγμή, εμπλουτίζει το τουριστικό χαρτοφυλάκιο της περιοχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την «ταυτότητα» του τόπου, που έως τώρα είναι γνωστή μόνο για τις ιαματικές πηγές της. Ο αθλητισμός είναι οι καλύτερες δημόσιες σχέσεις για τους ελληνικούς προορισμούς της χώρας, ανέφερε ο κ. Τσόλης.

Να σημειωθεί ότι ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης συγκέντρωσε για ακόμα μία χρονιά σπουδαία ονόματα της μαραθώνιας κολύμβησης. Οι αγώνες έγιναν παρουσία του αργυρού Ολυμπιονίκη, παγκόσμιου πρωταθλητή και μέλος του International Marathon Swimming Hall of Fame, Σπύρου Γιαννιώτη, ενώ αγωνίστηκε ο Attila Manyoki, ο Ούγγρος κάτοχος του Oceans Seven και μέλος του International Marathon Swimming Hall of Fame. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Manyoki επεσήμανε ότι αισθάνεται την Ελλάδα ως δεύτερη πατρίδα και για το λόγο αυτό την προβάλλει σε όλο τον κόσμο. Δηλώνει ενθουσιασμένος με τις ελληνικές θάλασσες, αλλά και την ελληνική γαστρονομία, επισημαίνοντας ότι είναι ένας από τους λόγους που επισκέπτεται τακτικά την Ελλάδα.

Πηγή έμπνευσης για τη διοργάνωση του Μαραθωνίου Κολύμβησης, όπως σημειώνει ο κ. Τσόλης, αποτέλεσε ο άθλος του Σκυλλία και της Ύδνας, των πρώτων δηλαδή κολυμβητών υπεραποστάσεων. Σύμφωνα με τον «πατέρα της Ιστορίας» Ηρόδοτο, Σκυλλίας και Ύδνα βοήθησαν τις ελληνικές δυνάμεις στην ιστορική ναυμαχία του Αρτεμισίου εναντίον του περσικού στόλου, το 480 πΧ. Μάλιστα, την Παρασκευή, 2 Ιουλίου, το πρωί, 4 κορυφαίοι αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναβίωσαν τον άθλο των 14 χλμ κολύμβησης. Πρόκειται για τον Attila Manyoki, την παγκόσμια πρωταθλήτρια open water masters και περσινή νικήτρια στα 10χλμ, Βίκυ Κουβέλη, την τρεις φορές πρωταθλήτρια Ελλάδος, που έχει διασχίσει δύο φορές τη Μάγχη, Σοφία Ψιλόλιγνου και τον μαραθώνιο κολυμβητή της Μάγχης, Γιάννη Κωτσιόπουλο.

