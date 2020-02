Aegean: Αυτά είναι τα τρία νέα αεροπλάνα Airbus A320neo [εικόνες]

H Aegean Airlines παρουσίασε τα νέα αεροπλάνα του στόλου της, τρία Airbus A320neo, σε μια εντυπωσιακή τελετή, παρουσία και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Σήμερα είναι μια φωτεινή ημέρα για τον κόσμο των επιχειρήσεων. Μία ελληνική εταιρία προχωρεί στην μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έγινε ποτέ στον τομέα των αερομεταφορών» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση της Aegean που έγινε στην τεχνική βάση της εταιρίας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Η κυβέρνηση ενθαρρύνει ενεργά τις επιχειρήσεις που στρέφονται στις τεχνολογίες αιχμής, σέβονται το ανθρώπινο δυναμικό και ακολουθούν τις επιταγές της πράσινης ανάπτυξης. Ακριβώς γιατί τότε το δικό τους κέρδος λειτουργεί παράλληλα με το κέρδος ολόκληρης της κοινωνίας. Από αυτή την άποψη, η «Aegean» συνδυάζει το όραμα με τον ρεαλισμό. Και ενώ πετάει στους αιθέρες, αποδεικνύει ότι πατάει σταθερά και στη γη. Είναι κάτι που χρειάζεται η χώρα, ειδικά από τις ελληνικές επιχειρήσεις», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Let us introduce you to our new era! #aegean_neo pic.twitter.com/4MO77F5Bkm