Η Μεγάλη Πρόκληση: 90 Χρόνια Φράγμα Μαραθώνα: Η ιστορία του φράγματος μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο

Οι Άνθρωποι. Οι Μηχανές. Το Εργοτάξιο. Το Έργο. Το Νερό. Το Δίκτυο. Ένα εντυπωσιακό 3D βίντεο από τους Antidot Design Studio για την κατασκευή του Φράγματος του Μαραθώνα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας σειράς σπουδαίων έργων, που έδωσαν λύση στο τεράστιο πρόβλημα υδροδότησης της πόλης των Αθηνών. Παρακολουθήστε τη συνέχεια του βίντεο στην Επετειακή Έκθεση "Η Μεγάλη Πρόκληση: 90 Χρόνια Φράγμα Μαραθώνα", στον Ελληνικό Κόσμο έως τις 7 Φεβρουαρίου 2020, δωρεάν. Σχεδιασμός & Παραγωγή: Antidot Design Studio, www.antidot.gr Σενάριο & Σκηνοθεσία: Χριστόφορος Μπρέλλης / @christoph_de_brell 3D Modelling: Κώστας Γκίκας Additional Terrain Modelling: Σάκης Καλέας Πρωτότυπη Μουσική & Ηχητική Επένδυση: Σταύρος Γασπαράτος Συντονισμός: Σόνια Τζιμοπούλου, Ηρώ Αγγέλη, Χριστίνα Παναγιωτοπούλου, Υπηρεσία Εταιρικής Υπευθυνότητας & Ιστορικού Αρχείου ΕΥΔΑΠ #90XroniaFragmaMarathona #3D #VR #3Danimation #3Dmodelling #3Dvideo #EYDAP