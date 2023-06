Τα καψώνια Μητσοτάκη, ποιοι πάνε για δήμαρχοι, ποιος κουβαλάει την τσάντα του Καιρίδη - iefimerida.gr

Kαψώνια Μητσοτάκη στους υπουργούς

Μπλε φακέλους που περιέχουν συνολικά 120 μεταρρυθμίσεις, 79 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και 959 επιχειρησιακές δράσεις με ορίζοντα τετραετίας (!), έδωσε χθες ο Κ. Μητσοτάκης στους υπουργούς της νέας κυβέρνησης. Θα τρέχουν και δεν θα φθάνουν οι άνθρωποι, ενώ δεν προβλέπονται διακοπές, με τόση δουλειά. Άγρυπνος φρουρός στην παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους υπουργούς όχι μόνο να ασκήσουν τα νέα καθήκοντά τους, αλλά να υλοποιήσουν και τα νομοσχέδια που άφησαν οι προκάτοχοί τους.

Καψώνια Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση

Τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι θα βάλει ο πρωθυπουργός και στην αντιπολίτευση. Έρχονται προς ψήφιση τα νομοσχέδια για μείωση φορολογίας, αύξηση μισθών-συντάξεων και επιστροφή του «νερού» (ΕΥΔΑΠ) στο δημόσιο από το ΤΑΙΠΕΔ. Φιλολαϊκά μέτρα, με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Άγνωστο αν θα τα καταψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, που τα παρουσίαζε όλα μαύρα, προεκλογικά, λέγοντας πχ ότι το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί και θα κοπούν οι μισθοί. Αφορά και το ΠΑΣΟΚ η είσοδος φιλολαϊκών νομοσχεδίων και πολλά θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα κρατήσει και από το είδος της αντιπολίτευσης που θα επιλέξει.

Ποιος κουβαλάει την τσάντα του Καιρίδη

Τα καθήκοντα του νέου υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος διαθέτει όλα τα προσόντα για τη θέση. Υπήρξε

εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων στην Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τη Μετανάστευση και γνωρίζει τα θέματα. Είναι σεμνός πολιτικός και γι'αυτό ξαφνιάστηκα όταν τον είδα να μπαίνει χθες στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο, στο Μέγαρο Μαξίμου, ακολουθούμενος από άνδρα της συνοδείας του, ο οποίος του κρατούσε την τσάντα! Συνόδευσε, μάλιστα, τον κ. Καιρίδη ως πάνω στα σκαλιά, στην πόρτα του Μεγάρου, όπου και του την παρέδωσε. Όλοι οι άλλοι υπουργοί (Δένδιας, Χατζηδάκης, Κεραμέως, Γεωργιάδης, Παπαθανάσης κλπ) πέρασαν μόνοι τους την πόρτα του Μαξίμου, κρατούσαν μόνοι τους τους φακέλους στο χέρι και κανείς δεν τους κρατούσε τον χαρτοφύλακα.

Ποιος θα πάρει την ΚΕΔΕ

Την Τρίτη 4 Ιουλίου αναμένεται να συνεδριάσει το δ.σ. της ΚΕΔΕ, για να εκλέξει το νέο Πρόεδρο. Με την αποχώρηση του Δημήτρη Παπαστεργίου, την θέση προσωρινά κατέλαβε ο δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος. Ισχυρή θεωρείται η υποψηφιότητα του Α’ Αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων -Μενεμένης, Λάζαρου Κυρίζογλου. Έχει λάβει, μάλιστα, διαβεβαίωση από τη ΝΔ για τη στήριξη στο πρόσωπό του. Ακούγεται ότι και ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης ενδιαφέρεται για τη θέση και τηλεφωνεί ζητώντας στήριξη σε δημάρχους. Ο πρωθυπουργός, φαντάζομαι, θα έχει τον τελικό λόγο.

Χωρίς υποψήφιο ο ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Αθηναίων

«Ο δήμαρχος το'σκασε», έγραφαν χθες φιλικά στον ΣΥΡΙΖΑ Μέσα. Αναφέρονταν στον μπασκετμπολίστα Νίκο Παππά, ο οποίος είχε δεχθεί πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα να είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων και είχε δεχθεί. Φαίνεται όμως ότι το ξανασκέφτηκε, μετά την εκλογική συντριβή και τώρα δηλώνει «θα δούμε αν θα το κάνω». Αποκάλεσε, επιπλέον, τον ΣΥΡΙΖΑ ένα «τοξικό περιβάλλον», «όχι αγνό και αθώο» και πρόσθεσε ότι «ουδέποτε είχα κάποια αλληλεπίδραση στο παρελθόν και διάφορες κινήσεις δεν με εξέφραζαν απόλυτα». Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται. Άκουσα ότι έπεσε η ιδέα να είναι υποψήφια στον Δήμο Αθηναίων η Πόπη Τσαπανίδου.

Λοβέρδος από το ΠΑΣΟΚ;

Κρίσιμη θα είναι η επιλογή υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων από το ΠΑΣΟΚ. Θα είναι το ηχηρότερο spot αντιπαράθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ στις τοπικές εκλογές. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει πρόσωπο από το ΠΑΣΟΚ για να ανταγωνιστεί τον Κώστα Μπακογιάννη, διότι η τελευταία απόπειρα με τον Παύλο Γερουλάνο δεν είχε τύχη. Ακούω, πάντως, ότι έπεσε στο τραπέζι η πρόταση να είναι υποψήφιος ο Ανδρέας Λοβέρδος, στον οποίο είχε προταθεί και στο παρελθόν να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, απέναντι στον Γιώργο Πατούλη.

Η αγωνία του Χάρη Καστανίδη

Πλησιάζει η ώρα για να μάθουμε τι θα απογίνει ο Χάρης Καστανίδης. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε επιλέξει την έδρα στην Α΄ Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Μάιο, αφήνοντας εκτός τον κ. Καστανίδη, και κινδυνεύει να μείνει οριστικά εκτός βουλής, αν την κρατήσει. Ταυτόχρονα, αν ο Νίκος Ανδρουλάκης κρατήσει την έδρα του Νότιου Τομέα της Αθήνας, τότε θα μείνει εκτός ο Παύλος Χρηστίδης. Ποιόν θα προτιμήσει να βάλει στη βουλή τελικά; Ο Χρηστίδης θα ήταν μια πιο σοβαρή επιλογή.

Ποιους θα φέρει στη βουλή η ΝΙΚΗ

Την ερχόμενη Δευτέρα ορκίζονται οι βουλευτές και θα δούμε, για πρώτη φορά, ποιοι είναι οι άγνωστοι που εξελέγησαν με τους «Σπαρτιάτες», αλλά και με τη ΝΙΚΗ. Για το κόμμα του Νατσιού έψαξα τους βουλευτές του και, όπως ήταν φυσικό, δεν γνώριζα κανέναν. Έναν Ρούντα Γεώργιο του Ναπολέοντος, βουλευτή Λάρισας [δικηγόρο, έφεδρο υπαξιωματικό των ειδικών δυνάμεων, έγγαμο και πολύτεκνο], τον ανακάλυψα γιατί είχε πάρει τη θέση κάποιας άλλης υποψήφιας, την οποία πέταξε ο Νατσιός από την πρώτη θέση. Είναι η εικονιζόμενη παρακάτω.

Δημήτρης Νατσιός, Βασιλική Ζιάκα

Η εν λόγω Β. Ζιάκα [καθηγήτρια θεολόγος], όταν την πέταξαν, είχε καταγγείλει το κόμμα της για την τοποθέτηση Ρούντα. Είχε ζητήσει, μάλιστα, από τους ψηφοφόρους ...πιστούς «την προσευχή και νηστεία σας, ως δύο πράξεις πίστεως, έτσι ώστε να ελκύσουμε την Χάρη και το Έλεος του Αγίου Τριαδικού Θεού για να δώσει λύση για την Ελλάδα μας». Η θρησκόληπτη, αντισυστημική, αντιευρωπαϊκή Ελλάδα είναι προ των πυλών!

Σε απόγνωση το ΜέΡΑ25

Σε απόγνωση πρέπει να βρίσκεται ο Γιάνης Βαρουφάκης, επειδή το κόμμα του έμεινε εκτός βουλής. To ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τα στελέχη του. Ο Κρίτων Αρσένης, για παράδειγμα, πανηγύριζε προχθές για την ψήφο αποδήμων του Βερολίνου, που έφερε στην πρώτη θέση το ΜέΡΑ25 (!) και πήραν ...150 ψήφους. «Πρώτα παίρνουμε το Βερολίνο. Συνεχίζουμε», έγραψε, παραφράζοντας το τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν «First we take Manhattan, then we take Berlin», που μιλούσε για επανάσταση κατά του συστήματος κλπ. Όταν όμως τον Νοέμβριο του 2019 η ΝΔ έφερνε τον νόμο για την ψήφο των αποδήμων, για τον Κρίτωνα ήταν απλά Δευτέρα: αγόρευε τότε κατά ενός «ταξικού και βαθιά αντιδημοκρατικού νομοθετικού εκτρώματος» και καταψήφιζε.