Εθνικές εκλογές 2019: Τα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ σε 6 νομούς

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά θα είναι υποψήφια στις εθνικές εκλογές 2019 στο Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών στην Εύβοια και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Αυτό ανακοινώθηκε από την Επιτροπή ψηφοδελτίων του ΚΙΝΑΛ η οποία έδωσε στην δημοσιότητα τα τελικά ψηφοδέλτια του κόμματος, για τις ακόλουθες 6 εκλογικές περιφέρειες. Συγκεκριμένα:
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
- ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
- ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
- ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
- ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΜΠΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ:
- ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
- ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΝΑ
- ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ:
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΠΕΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:
- ΑΝΤΕΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
- ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ
- ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ:
- ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ
- ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- ΤΟΡΟΡΗ ΜΑΡΙΑ
- ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Ν. ΛΕΣΒΟΥ:
- ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΝΑΣΟΣ
- ΓΙΑΝΟΥΛΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
- ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΩ