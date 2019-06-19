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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Εθνικές εκλογές 2019: Τα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ σε 6 νομούς

Η Φώφη Γεννηματά
ΕΚΛΟΓΕΣ
19|06|2019 | 16:22
Φώφη Γεννηματά -Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά θα είναι υποψήφια στις εθνικές εκλογές 2019 στο Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών στην Εύβοια και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Αυτό ανακοινώθηκε από την Επιτροπή ψηφοδελτίων του ΚΙΝΑΛ η οποία έδωσε στην δημοσιότητα τα τελικά ψηφοδέλτια του κόμματος, για τις ακόλουθες 6 εκλογικές περιφέρειες. Συγκεκριμένα:

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

  • ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
  • ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
  • ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
  • ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  • ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
  • ΜΠΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ:

  • ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
  • ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
  • ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΝΑ
  • ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ:

  • ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  • ΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
  • ΠΕΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:

  • ΑΝΤΕΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  • ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
  • ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ
  • ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ:

  • ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ
  • ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
  • ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  • ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
  • ΤΟΡΟΡΗ ΜΑΡΙΑ
  • ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Ν. ΛΕΣΒΟΥ:

  • ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΝΑΣΟΣ
  • ΓΙΑΝΟΥΛΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
  • ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΩ
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