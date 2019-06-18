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Εθνικές εκλογές 2019: Οι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ στον νότιο τομέα Αθηνών -Τα ψηφοδέλτια σε 5 περιφέρειες

Το λογότυπο του ΚΙΝΑΛ
ΕΚΛΟΓΕΣ
18|06|2019 | 18:16
Το ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε τα τελικά ψηφοδέλτια σε 5 περιφέρειες/ Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε τα τελικά ψηφοδέλτια για πέντε ακόμη περιφέρειες, ενόψει των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συγκεκριμένα, το ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε τα τελικά ψηφοδέλτια για τους νομούς Πιερίας, Καστοριάς, Αρτας και Κοζάνης, αλλά και για τον νότιο τομέα Αθηνών. Εκεί θα είναι υποψήφιος και ο πρώην υπουργός, Γιώργος Πεταλωτής.

Αναλυτικά τα ψηφοδέλτια που ανακοίνωσε το ΚΙΝΑΛ

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:

  • ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
  • ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
  • ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ
  • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

  • ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  • ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
  • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

Ν.ΑΡΤΑΣ:

  • ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
  • ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
  • ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ:

  • ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ ΒΑΣΩ
  • ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
  • ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
  • ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ
  • ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
  • ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Β' ΑΘΗΝΩΝ - ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  • ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
  • ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  • ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  • ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
  • ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  • ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
  • ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ-ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
  • ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
  • ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
  • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  • ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
  • ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ
  • ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
  • ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ
  • ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
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