Εμπειρία! -Το ξενοδοχείο από πάγο στη Σουηδία και η σουίτα «Λευκή Σαντορίνη» [εικόνες]

Δύο εβδομάδες πήρε σε 33 καλλιτέχνες από 16 χώρες για να δημιουργήσουν την 30ή εκδοχή του ICEHOTEL στη Σουηδία.

15 παγωμένες σουίτες τέχνης στη Σουηδία

Μια εφήμερη έκθεση έργων τέχνης από χιόνι και πάγο από τον ποταμό Torne στη Σουηδία.

Το ξενοδοχείο από πάγο λειτουργεί μέχρι τον Απρίλιο

Μαζί με την ομάδα οικοδόμησης του ξενοδοχείου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν 15 σουίτες τέχνης για τους επισκέπτες, οι οποίοι τώρα μπορούν, έως τις 14 Απριλίου του 2020, να διανυκτερεύσουν στη σουίτα «White Santorini».

Αλλά και στις «Golden Ice», «Bone Room», «Feline Lair», «Subterranean», «Warm Up», «Ginkgo», «Cabinet In The Woods», «Kaleidoscope», «Echoes Of The Torne River» και «Crescents», μεταξύ άλλων.

ICEHOTEL 365: Εμπειρία πάγου στη Σουηδία 365 μέρες το χρόνο

Μετά, το ICEHOTEL #30 θα λειώσει και θα «επιστρέψει» στον Torne. Θα παραμείνει μόνον το «ICEHOTEL 365», το μόνιμο τμήμα του ξενοδοχείου, το οποίο προσφέρει εμπειρία πάγου και χιονιού 365 μέρες τον χρόνο.

Η είσοδος του ξενοδοσείου από πάγο

Την περασμένη άνοιξη, 1.300 κομμάτια πάγου περισυνελέγησαν από το ποτάμι και διατηρήθηκαν έως την εποχή που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δομικά υλικά. «Σχεδιάσαμε το ICEHOTEL #30 από τις αρχές της άνοιξης, όταν η επιτροπή αποφάσισε ποιες σουίτες τέχνης θα υλοποιηθούν» είπε, στο Designboom, ο διευθυντής δημιουργικού του ICEHOTEL, Luca Roncoroni. «Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στη δημιουργία τέχνης και ντιζάιν, σε συνεργασία με το ποτάμι, τον ουρανό και τον αέρα» πρόσθεσε. Αντίστοιχο ξενοδοχείο με της Σουηδίας υπάρχει και στην Φινλανδία.

H σουίτα Λευκή Σαντορίνη

Στήνεται επί 30 χρόνια στη Σουηδία

Πριν 30 χρόνια, ο ιδρυτής του ICEHOTEL, ο Yngve Bergqvist ξεκίνησε να βαδίζει στο μονοπάτι που οδήγησε στο πρώτο ξενοδοχείο από χιόνι και πάγο στον κόσμο. Σήμερα, το ξενοδοχείο στο Jukkasjärvi, στον Βορρά της Σουηδίας, έχει φιλοξενήσει πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες από όλον τον κόσμο. «Φέτος, το ICEHOTEL γιορτάζει τα 30 χρόνια του, και το ξενοδοχείο είναι πραγματικά κάτι το ιδιαίτερο» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος Malin Franck.