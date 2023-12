Αυτά τα vintage έπιπλα ΙΚΕΑ που σχεδιάστηκαν τον περασμένο αιώνα πωλούνται για δεκάδες χιλιάδες ευρώ - iefimerida.gr

Σε έναν κομψό οίκο δημοπρασιών της Στοκχόλμης, 122 προσεκτικά επιμελημένα αντικείμενα με ασυνήθιστη προέλευση βγήκαν στο σφυρί το βράδυ της Δευτέρας: vintage έπιπλα από το κατάστημα λιανικής επίπλων IKEA πουλήθηκαν συνολικά για 37.000 ευρώ.

Το ενδιαφέρον των συλλεκτών έχει ανθίσει με τα χρόνια για τα κομμάτια ΙΚΕΑ που έχουν γίνει design icons, καθώς η σουηδική εταιρεία - συνήθως γνωστή για πιο οικονομικά κομμάτια - γιορτάζει φέτος την 80η επέτειό της.

Μέσα στους εκθεσιακούς χώρους στο Auktionsverk της Στοκχόλμης, ο παλαιότερος οίκος δημοπρασιών στον κόσμο, ένας σωληνωτός καναπές, μια λακαρισμένη συρταριέρα και ακόμη και ένα ζευγάρι λαμπτήρων της «διαστημικής εποχής» έχουν την τιμητική τους.

Τα κομμάτια, που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 1990, φέρουν όλα τη σφραγίδα της διάσημης σουηδικής μάρκας που είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για τα έπιπλα DIY (Κάν' το μόνος σου - Do it yourself).

«Δουλεύω στη βιομηχανία δημοπρασιών για σχεδόν 30 χρόνια και αν κάποιος όταν ξεκίνησα θα έλεγε ότι "Μια μέρα θα φιλοξενήσετε μια δημοπρασία ΙΚΕΑ σε ένα πολύ ωραίο εκθεσιακό χώρο", θα έλεγα "Όχι, όχι, αυτό είναι απολύτως αδύνατον", γέλασε η Li Pamp, επικεφαλής του οίκου δημοπρασιών.

«Η IKEA υπήρξε από πολλές απόψεις αμφιλεγόμενη», σημείωσε, αναφέροντας την ιστορία της εταιρείας στην αντιγραφή και την παρακολούθηση των τάσεων και «επικρίθηκε για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους αειφορίας».

«Αλλά υπάρχουν και κάποια αντικείμενα που ξεχωρίζουν», είπε ο Παμπ.

«Πολλοί πολύ διάσημοι σχεδιαστές συμμετείχαν κάποια στιγμή στην καριέρα τους στο ΙΚΕΑ. Και για πολλούς, η ΙΚΕΑ ήταν η αφετηρία της καριέρας τους».

Πωλήθηκαν πάνω από 100 κομμάτια IKEA

Περισσότερα από 100 κομμάτια επιμελημένα από ιδιωτικές κατοικίες πουλήθηκαν στη δημοπρασία της Δευτέρας. Ένας κόκκινος καναπές που πωλήθηκε στα καταστήματα ΙΚΕΑ το 1972 έναντι 120 ευρώ βγήκε στο σφυρί για 2.000 ευρώ.

Νωρίτερα φέτος, μια πολυθρόνα «Cavelli» της ΙΚΕΑ έγινε πρωτοσέλιδο όταν πουλήθηκε για 18.000 ευρώ σε άλλη δημοπρασία της Στοκχόλμης - μια περιουσία σε σύγκριση με τα περίπου 27 ευρώ που κόστισε όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1958.

«Όπως το θυμάμαι ως μικρό παιδί, αν ήθελες κάποια φθηνά έπιπλα θα πήγαινες στο ΙΚΕΑ», είπε ο Thomas Raber, στα 60 του, με κομψή εμφάνιση καθώς τριγυρνούσε στον εκθεσιακό χώρο ενόψει της δημοπρασίας της Δευτέρας.

«Το συναρμολογούσες μόνος σου και μετά, όταν το είχες για μερικά χρόνια, το πετούσες», θυμάται.

«Και τώρα, 80 χρόνια αργότερα, είναι εδώ και δημοπρατείται ως έργο τέχνης, ως αντίκα. Νομίζω ότι αυτό είναι συναρπαστικό».

Για την Anette Aly, μια 78χρονη Σουηδέζα που αγόρασε τον πρώτο της καναπέ σε ένα κατάστημα ΙΚΕΑ το 1963, «είναι ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο». «Βλέπω τα πράγματα που είδα 40-50 χρόνια πριν στο κατάστημα!» λέει.

Η εμφάνιση μιας vintage αγοράς υψηλής ποιότητας δεν έχει ξεφύγει από τα καταστήματα λιανικής πώλησης.

«Είναι κολακευτικό. Είναι επιβεβαίωση ότι δημιουργήσαμε τη μεγαλύτερη μάρκα εδώ και 80 χρόνια», λέει ο rave Thea Mix Davidsson, επιμελητής συλλογής στο Μουσείο IKEA στην πατρίδα της εταιρείας, το Almhult.

Οι υψηλές τιμές για τα πολυπόθητα κομμάτια είναι «το μόνο πράγμα που μας ενοχλεί λίγο. Έχουμε σκοπό να σχεδιάζουμε για όλους».

Ακολουθώντας την τάση για όλα τα πράγματα vintage, η ΙΚΕΑ λάνσαρε μια νέα συλλογή με φρέσκες ιδέες στα εμβληματικά σχέδια της ΙΚΕΑ, με το σλόγκαν «επιστροφή στο μέλλον».

Με αυτή την αγορά να ανθεί, η Pamp είπε ότι πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν κυριολεκτικά να κάθονται σε άγνωστους θησαυρούς.

«Μπορεί οι άνθρωποι να έχουν πολύτιμα αντικείμενα ΙΚΕΑ στο σπίτι χωρίς να το γνωρίζουν», είπε, προτρέποντάς τους να καλέσουν τον οίκο δημοπρασιών για αξιολόγηση. «Φυσικά και θα σας βοηθήσουμε!».