Η Σίσσυ Φειδά δείχνει πώς να βάλετε έντονο χρώμα στη διακόσμηση του σαλονιού σας -Χωρίς να είναι κιτς [εικόνα]

View this post on Instagram

Home...!love to blend bright colours!!!#interiordesign by #sissyfeida #sissyfeidainteriors ................ #ilovemyhome #ilovemyjob #interior #interiors #interior_and_living #colour #homedecor #homedesign #interiordesigner #interiordecoration #theworldofinteriors #elledecor #ad #admiddleeast #vogueliving #livingroomdecor #decorlovers