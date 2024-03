Μέσα σε ένα από τα πιο πολυτελή σινεμά του κόσμου, στο Ριάντ -Δημιουργία ελληνικού αρχιτεκτονικού γραφείου - iefimerida.gr

Ίσως το πιο πολυτελές σινεμά στον κόσμο βρίσκεται στο Ριάντ και έχε ελληνική αρχιτεκτονική υπογραφή.

Στη μακρινή Σαουδική Αραβία, ο αρχιτεκτονικός παλμός συνεχίζει να χτυπά δυνατά φιλοδοξώντας να αναδιαμορφώσει το αστικό της τοπίο καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται mega projects. Σε αυτό το εγχείρημα συνδράμουν με τις ιδέες και τις εμπνεύσεις τους, άνθρωποι απ΄ όλο τον κόσμο.



Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ένα πολυβραβευμένο ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο, το TAKA + PARTNERS, το οποίο έβαλε το δικό του λιθαράκι στο Saudi Vision 2030, όπως ονομάζεται το κυβερνητικό πρόγραμμα μεταμόρφωσης της χώρας. Σύμφωνα με αυτό, μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η Σαουδική Αραβία δεν θα εξαρτάται πλέον από το πετρέλαιο, θα έχει βελτιώσει τη ζωή των πολιτών της, διατηρώντας παράλληλα τη θέση της στην παγκόσμια σκηνή.

Το όραμα, που ανακοίνωσε ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για πρώτη φορά το 2016, βασίζεται σε τρεις πυλώνες: να τοποθετησεί τη χώρα ως τη «καρδιά» του αραβικού και ισλαμικού κόσμου, να γίνει μια παγκόσμια δύναμη των επενδύσεων και να μεταμορφωθεί σε κόμβο που συνδέει την Ευρασία-Αφρική.

Κορωνίδα του οράματος του Μπιν Σαλμάν αποτελεί το NEOM, τη γη του μέλλοντος, όπως την χαρακτηρίζουν. Ραχοκοκαλιά αυτή θα είναι η The Line, μια φουτουριστική πόλη που θα υψώνεται 500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, χωρίς δρόμους, αυτοκίνητα ή εκπομπές ρύπων. Μια πόλη, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, που οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζονται στην καθημερινότητα μέσα σε πέντε λεπτά με τα πόδια. «Το The Line είναι ένα έργο που αποτελεί μια πολιτιστική επανάσταση που βάζει τον άνθρωπο σε προτεραιότητα», είχε πει.



Σε μια χώρα, λοιπόν, που βρίσκεται σε αρχιτεκτονικό αναβρασμό, το TAKA + PARTNERS μοιράστηκε και έδωσε μορφή στην δική του ιδέα σε έναν ολοκαίνουργιο πολυχώρο, το VIA RIYADH στο Ριάντ.

Εκεί, δημιούργησε πολυτελείς αίθουσες σινεμά που δεν θυμίζουν σε τίποτα αυτές που ξέρουμε, κάνοντας τη θέαση μιας ταινίας μοναδική εμπειρία. Επτά αίθουσες με διαφορετικό θέμα αντανακλούν και μια διαφορετική ιδέα, μια ξεχωριστή πρόταση για τους καλεσμένους που θα επιλέξουν το The Renaissance Theatres για να απολαύσουν την ταινία τους.

«Στην καρδιά του ολοκαίνουριου πολυχώρου εμπειριών VIA RIYADH στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας εντοπίζονται οι πολυτελείς κινηματογραφικές θεματικές αίθουσες The Renaissance Theatres. Πρόκειται για 7 κινηματογραφικές αίθουσες με διαφορετική θεματική η κάθε μία. Το Destination VIA RIYADH – The new era of luxury αποτελεί ένα από τους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο προσανατολισμένο στον επισκέπτη που επιθυμεί να βιώσει την νέα εποχή της πολυτέλειας με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, εμποτισμένη με την τοπική παράδοση και κληρονομιά της Σαουδικής Αραβίας. Σε άμεση γειτνίαση με το Βασιλικό Παλάτι και το εμβληματικό Ritz Carlton, σημεία ορόσημα του Ριάντ, αποτέλεσε μια τεράστια σχεδιαστική πρόκληση», περιγράφει το iefimerida.gr το TAKA+PARTNERS.

«Η εταιρεία CINE Construction & Development σε στενή συνεργασία με την μελετητική εταιρεία TAKA + PARTNERS έχοντας βαθιά γνώση και μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή οπτικοακουστικών χώρων με ισχυρή παρουσία τόσο στην Ελληνική αγορά και χώρες του εξωτερικού και της Μέσης Ανατολής, αποτέλεσε την ιδανική επιλογή για τον κύριο του έργου.



Το έργο παραδόθηκε από τις ομάδες εργασίας Design & Build σε περιβάλλον ΒΙΜ, γεγονός που μείωσε σημαντικά το χρόνο αποπεράτωσης, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίστηκε η άρτια εκτέλεσή του με μηδενικό βαθμό σφαλμάτων. Από τα πρώτα στάδια της μελέτης δόθηκε στον κύριο του έργου η δυνατότητα έγκαιρης οπτικοποίησης του τελικού αποτελέσματος, εξασφαλίζοντας πέρα από την αποδοχή και ένα αίσθημα ασφάλειας για την τελική ποιότητα του έργου. Εκτός από την οπτικοποίηση, υπήρξε άρτιος συντονισμός μεταξύ μελετών (αρχιτεκτονικές, στατικές, μηχανολογικές, ακουστικές μελέτες, μελέτες φωτισμού) τόσο για την καλύτερη οργάνωση των προμηθειών, αλλά και των εργασιών. Το γεγονός αυτό επέτρεψε την τήρηση των αυστηρών χρονικών πλαισίων του έργου και την έγκαιρη ολοκλήρωσή του, το πρώτο έργο εντός του VIA RIYADH», προσθέτει το αρχιτεκτονικό γραφείο.

Όπως αναφέρει το αρχιτεκτονικό γραφείο, στόχος του σχεδιασμού είναι να αντικατοπτρίσει το όραμα του πελάτη, αναμειγνύοντας τον ξεχωριστό πολιτισμό της χώρας με το σύγχρονο. Το The Renaissance Theatres ξετυλίγεται σε τρία επίπεδα, καθένα εξυπηρετώντας άρτια τον διαφορετικό σκοπό του. Χώροι με καθαρές γραμμές, με λεπτομέρειες στη διακόσμηση χωρίς όμως περιττά στοιχεία. Ένας τόπος συνάντησης και χαλάρωσης.

Στο υψηλότερο υπάρχει η είσοδος των VVIP επισκεπτών, όπως πρίγκιπες και σταρ του αθλητισμού και του καλλιτεχνικού χώρου. Στο μεσαίο βρίσκεται η κεντρική είσοδος και η υποδοχή του κοινού.



«Το αρχικό briefing του πελάτη σκιαγραφεί πλήρως στο ζητούμενο: «Χρειαζόμαστε υπερπολυτελείς κινηματογραφικές αίθουσες, μοναδικές στον κόσμο και αυστηρά διαφορετικές μεταξύ τους». Η επιλογή του τίτλου ‘The Renaissance Theatres ’ αποκαλύπτει την ανάγκη και την επιθυμία που εκφράζει η χώρα, μέσω του προγράμματος Saudi Vision 2030, για εκσυγχρονισμό, εναρμόνιση και συνύπαρξη με σύγχρονες κοινωνίες και πολιτισμούς.



Κεντρική ιδέα σχεδιασμού ήταν να εκφράσει το όραμα του πελάτη και της χώρας μέσα από κάθε αίθουσα, δημιουργώντας ένα κράμα με όλα του τα στοιχεία σε τέλεια ισορροπία. Μία προσπάθεια που έπρεπε να δείξει πρωτίστως τον αναγκαίο σεβασμό σε έναν τόσο διαφορετικό από τα συνηθισμένα πολιτισμό. Να γεφυρώσει τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον παντρεύοντάς τα στο παρών με έναν κοινά αποδεκτό σχεδιαστικό τρόπο. Το έργο-εγχείρημα αποτελεί σημείο αναφοράς. Πλούσια κληρονομιά, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, αφθονία, πλούτος, επιρροές από τον Δυτικό κόσμο, πολυτέλεια, one of a kind, τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τάσεις εκσυγχρονισμού είναι ορισμένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στην γέννηση του μοναδικού στον κόσμο The Renaissance Theatres.



Το έργο εκτυλίσσεται σε 3 επίπεδα. Το υψηλότερο αποτελεί μια ειδικά διαμορφωμένη είσοδο η οποία προορίζεται για αποκλειστική υποδοχή VVIP επισκεπτών όπως πρίγκιπες, αστέρες του ποδοσφαίρου, ηθοποιούς, τραγουδιστές κτλ. Στο μεσαίο βρίσκεται η κεντρική είσοδος και η υποδοχή του κοινού.



Τα έπιπλα υποδοχής από ξύλο, χρυσό και μάρμαρο δίνουν την πρώτη αίσθηση πολυτέλειας στον χώρο. Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αναμονής έχουν οριοθετηθεί με τη χρήση κατακόρυφων μεταλλικών κατασκευών οι οποίες έχουν επενδυθεί με ύφασμα ή καθρέφτη, παρέχοντας στους επισκέπτες ένα πρώτο σημείο συνάντησης.



Όλο το πάτωμα καθώς και η μεγαλοπρεπής ελλειψοειδής σκάλα, που οδηγεί στο κάτω επίπεδο, είναι επενδυμένα με ειδικής κοπής μαύρο μάρμαρο. Χρυσά στοιχεία προσδίδουν μια ακόμη πινελιά πολυτέλειας στο lobby.



Ο διάδρομος που κατευθύνεται στις αίθουσες οριοθετείται από μια πρόσοψη ύψους 9 μέτρων. Σε αυτήν τοποθετήθηκε βινυλική εκτύπωση μεγάλης κλίμακας η οποία προδιαθέτει για την επιβλητική συνέχεια που ακολουθεί. Έχοντας συνολικό ευθύγραμμο μήκος 50μ. ήταν απαραίτητος ο σχεδιαστικός διαχωρισμός του διαδρόμου, έτσι διακοπτόμενες κατά μήκος καμάρες σηματοδοτούν την είσοδο κάθε αίθουσας. Ξύλινες επενδύσεις και ταπετσαρίες δημιουργούν εσοχές-χώρους αναμονής έξω από κάθε αίθουσα», περιγράφει.



»Με τη δημιουργία θεματικών αιθουσών ο επισκέπτης έχει διαφορετικούς λόγους για να επισκεφτεί εκ νέου το χώρο, βιώνοντας κάθε φορά μια ξεχωριστή και συγχρόνως μοναδική εμπειρία. Δημιουργήθηκε ένα σύνολο από 7 κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες έλαβαν επίσημη πιστοποίηση Dolby Atmos. Χρησιμοποιήθηκαν οθόνες τελευταίας τεχνολογίας Samsung Onyx οι οποίες αποδίδουν υψηλότερη φωτεινότητα, αντίθεση και βαθύτερες χρωματικές αποχρώσεις.



Όσον αφορά στους ακουστικούς χώρους οι προδιαγραφές υλικών και σχεδιαστικών λύσεων ήταν πολύ αυστηρές. Η λογική Box in a Box λειτούργησε και σε αυτή την περίπτωση για την άριστη εξυπηρέτηση της τέλειας κινηματογραφικής εμπειρίας. Ηχητική απορρόφηση, ανάκλαση και διάθλαση ήταν συντελεστές που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την τελική επιλογή υλικών. Στις περιμετρικές ακουστικές τοιχοποιίες προτιμήθηκαν σκουρόχρωμες βελούδινες ακουστικές επενδύσεις. Όλες οι εσοχές επενδύθηκαν με custom-made ακουστικά πάνελ διαφόρων σχημάτων και υφασμάτων. Ανάλογα με τη θεματική της εκάστοτε αίθουσας ο σχεδιασμός προσαρμόστηκε έτσι ώστε να αποδοθεί η ουσία του εκάστοτε θέματος χωρίς να γίνει έκπτωση στη συνολική εμπειρία του πελάτη».

7 διαφορετικές αίθουσες, 7 εμπνεύσεις



1. Η Avant Garde, πρωτοποριακή – τολμηρή – επαναστατική όχι μόνο για τα δεδομένα της Σαουδικής Αραβίας. Μία έντονη σχεδιαστική δήλωση η οποία προετοιμάζει τον επισκέπτη για την διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του ταξιδιού που ακολουθεί. Περιλαμβάνει 4 ζεύγη ανακλινόμενων κρεβατιών, ελληνικής κατασκευής, με τα κεφαλάρια να προσφέρουν την μέγιστη ιδιωτικότητα. Στην αίθουσα δεσπόζει το navy blue καθώς και μοναδικά artifacts φωτιστικά σε κόκκινο ή χρυσό χρώμα.



2. Συνεχίζοντας στην Secret Garden, οι κάθετοι κήποι, τα floral ακουστικά πάνελ, σε συνδυασμό με τα φυτά και τα έπιπλα κήπου, όπως κρεμαστή πολυθρόνα, πούφ, δίνουν την αίσθηση ότι απολαμβάνεις την ταινία στον προσωπικό σου ιδιωτικό κήπο.



3. Επόμενος σταθμός αποτελεί η Orient Express όπου και επιβιβαζόμαστε στο θρυλικό βαγόνι το οποίο αποτέλεσε την έμπνευση της συγκεκριμένης αίθουσας. Custom made καπιτονέ καρέκλες επενδυμένες με καφέ δέρμα και ξύλινα τραπεζάκια, καθώς και διπλοί καναπέδες τύπου Chesterfield, σε συνδυασμό με τις χρυσές βέργες, τις κουρτίνες στις εσοχές, τα γραφικά φωτιστικά και τους κρυφούς φωτισμούς κυριολεκτικά σε τοποθετούν μέσα στο τόσο ιδιαίτερο και ξεχωριστό βαγόνι.



4. Έπειτα από το πολύωρο ταξίδι στην έρημο συναντάμε την Oasis. Η αίθουσα που σηματοδοτεί την χαλάρωση και το παιχνίδι είναι εξοπλισμένη με ειδικά κατασκευασμένα πουφ, αιώρες καθώς και πισίνες γεμάτες με εκατοντάδες μπαλάκια για τα μικρά παιδιά. Ειδικές κατασκευές στους τοίχους σε συνδυασμό με κρυφούς φωτισμούς δίνουν την αίσθηση των αμμόλοφων της ερήμου και του ορίζοντα.



5. Έχοντας αγγίξει τα τόσο έντονα χαρακτηριστικά της Σαουδικής Αραβίας δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε μια αίθουσα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Αρχιτεκτονική έντονα επηρεασμένη από τις θερμές και ξηρές κλιματικές συνθήκες όπως και από τις αυστηρές κοινωνικό-πολιτιστικές παραδόσεις. Η Tuwaiq σχεδιαστικά αποτέλεσε την μεγαλύτερη πρόκληση του γραφείου μας και είναι η αίθουσα που κατατάσσεται πρώτη σε επισκεψιμότητα. Αυτό οφείλεται στους ιδιαίτερους και λεπτούς χειρισμούς κατά των σχεδιασμό της, με ξύλινες παραδοσιακές χειροποίητες πόρτες, σκαλιστά γύψινα μέσα σε ένα καμβά στο χρώμα της άμμου, τριγωνικά διακοσμητικά ανοίγματα, κορμοί δέντρων στην οροφή και τοπικά παραδοσιακά υφάσματα.

H διάταξη σε σχήμα Π των χτιστών καθιστικών παραπέμπει στα σπίτια που χτίζονται γύρω από μία ανοιχτή κεντρική αυλή ενσωματώνοντας τον πολιτισμό τους και την παράδοση στη φιλοξενία. Στόχος ήταν η χρήση των σύγχρονων υλικών και η απαιτούμενη τεχνολογία να είναι σε πλήρη αρμονία με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.



6. Αφήνοντας πίσω την ιστορία και κοιτάζοντας τη σύγχρονη εποχή περνάμε στην Wall Street, σύμβολο της ανάπτυξης και της προόδου. Ο σχεδιασμός της, επιτρέπει τόσο την προβολή ταινιών καθώς και εταιρικών συναντήσεων ή παρουσιάσεων, με τις αυστηρές αποχρώσεις του γκρι να κυριαρχούν στις κουρτίνες περιμετρικά της αίθουσας και το δάπεδο. Η χρήση του προσδίδει έναν κομψό και δραματικό χαρακτήρα αντικατοπτρίζοντας τον επαγγελματισμό και την πολυπλοκότητα. Χωρίς να αποσπά την προσοχή διαχέεται μια αίσθηση ηρεμίας και σταθερότητας. Ο συνδυασμός του με τους τιρκουάζ μπλέ καναπέδες που καλύπτουν την αίθουσα από άκρη ως άκρη, δίνει την αίσθηση ότι βρισκόμαστε στο σημείο εκκίνησης για μια ακόμη πιο συναρπαστική συνέχεια.



7. Ολοκληρώνοντας το ταξίδι μας καταλήγουμε στην τελευταία και απόλυτα εξοπλισμένη τεχνολογικά αίθουσα. Η Interstellar με την μεγαλύτερη Samsung Onyx 4K οθόνη στον κόσμο, Dolby Atmos, πλήρως ανακλινόμενα δερμάτινα καθίσματα, αποτελεί μια αίθουσα κυριολεκτικά βγαλμένη από το διάστημα. Η έναστρη οροφή από οπτικές ίνες, ο επιβλητικός χρωματικός φωτισμός που εναλλάσσεται σε συνδυασμό με τα ειδικά σχεδιασμένα καθίσματα υπόσχονται ένα πραγματικό ταξίδι στο διάστημα.

Η Ελλάδα μπορεί να εξάγει «με επιτυχία τεχνογνωσία, ταλέντο και πρωτότυπες ιδέες που μετουσιώνονται σε μια νέα δυναμική»

Αναφορικά με το πόσο μεγάλη πρόκληση ήταν για τη CINE Construction and Development και την TAKA+PARTNERS να βάζουν το δικό τους λιθαράκι στο Saudi Vision 2030, το αρχιτεκτονικό γραφείο στέκεται ιδιαίτερα στην προσέγγιση της νοοτροπίας της Σαουδικής Αραβίας, προκειμένου το αποτέλεσμα να καθρεπτίζει την κοινωνία.

«Η πρόκληση εντοπίζεται σ' ένα γενικότερο πλαίσιο προσέγγισης του ιδιαίτερου αυτού έργου και της πρωτότυπης ιδέας που έπρεπε να καλλιεργηθεί για αυτό, σε μια χώρα με πολλές ιδιαιτερότητες που απαιτεί διαφορετικούς από τους συνήθεις χειρισμούς. Ξεχωριστή ιστορία, ιδιαίτερη νοοτροπία μοναδικά όνειρα και στόχοι. Όλα αυτά έπρεπε να επεξεργαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι οικείο και κοινά αποδεκτό από την κοινωνία της Σαουδικής Αραβίας, εναρμονισμένο με τις αρχές που πρεσβεύει το Saudi Vision 2030.

Χρειάστηκε η συνδρομή μιας εξειδικευμένης και έμπειρης ομάδας Ελλήνων επιστημόνων, ειδικών συνεργείων και προμηθευτών προκειμένου αυτή η τόσο ξεχωριστή ιδέα να πάρει σάρκα και οστά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ήταν αναγκαίο όλοι οι εμπλεκόμενοι να επιλύσουν εξαρχής θέματα σχεδιαστικά, κατασκευαστικά καθώς και προμήθειας και εγκατάστασης υλικών. Η πλειοψηφία των υλικών και των ειδικών κατασκευών έγινε αποκλειστικά από την Ελλάδα, γεγονός που ενδυναμώνει τη συνολική αξία του έργου και ισχυροποιεί την παρουσία της χώρα μας στο εξωτερικό. Μπορούμε και εξάγουμε με επιτυχία τεχνογνωσία, ταλέντο και πρωτότυπες ιδέες που μετουσιώνονται σε μια νέα δυναμική!».

