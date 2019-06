Αυτό το πιόνι σκακιού από ελεφαντόδοντο μπορεί να φτάσει σε δημοπρασία το 1 εκατ. δολάρια [εικόνες]

Ο «Πύργος» ενός σκακιού που θα δημοπρατηθεί στις αρχές Ιουλίου στο Λονδίνο από τον Οίκο Sotheby’s, θεωρείται μέρος μιας από τις σημαντικότερες συλλογές του Μεσαίωνα.

Τα Πιόνια Lewis εξασφάλισαν τη θέση τους στην ιστορία όταν ανακαλύφθηκαν το 1831 στο νησί Lewis (σημερινή Σκωτία). Τα αξιοθαύμαστα Πιόνια αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη ανακάλυψη μεσαιωνικού σκακιού και ανέδειξαν το δικό τους μυστηριώδη κόσμο και την πλούσια ιστορική παράδοση του Μεσαίωνα. Το πιόνι που δημοπρατεί ο Οίκος Sotheby’s αναφέρει πως αγοράστηκε για 5 λίρες από έναν έμπορο αντικών στο Εδιμβούργο την δεκαετία του 60’ και εκτιμάται πως θα δημοπρατηθεί για 600,000-1,000,000 δολάρια.

Η δημοπρασία προσφέρει το πρώτο πρόσθετο κομμάτι από τα Πιόνια Lewis

Τα εν λόγω αντικείμενα έχουν εμπνεύσει διάφορες γενιές μέσω της βρετανικής τηλεοπτικής σειράς των δεκαετιών του 60’ «The Sagas of Noggin the Nog», την ταινία «Χάρι Πότερ και Η Φιλοσοφική Λίθος» και την «Manga» του Hoshino Yukinobu που διηγείται την περιπέτεια του Καθηγητή Munakata στο Βρετανικού Μουσείο.

Τα αξιοθαύμαστα αυτά Πιόνια αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη ανακάλυψη μεσαιωνικού σκακιού

Η αρχική συλλογή που είχε ανακαλυφθεί περιελάμβανε 93 αντικείμενα (πιόνια + επιτραπέζιες σκακιέρες) τα οποία είχαν φτιαχτεί από ελεφαντόδοντο. Σήμερα, από τα 93 κομμάτια, 82 βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο και 11 αποτελούν μέρος της συλλογής του Εθνικού Μουσείου της Σκωτίας στο Εδιμβούργο. Από την αρχική συλλογή εκτιμάται ότι έλειπαν ένας ίππος και τέσσερις πύργοι ενώ το κομμάτι που βρέθηκε είναι ο Πύργος («Φρουρός»).

«Μία συναρπαστική δημοπρασία»

Έτσι, για πρώτη φορά μετά το 1831, στις 2 Ιουλίου στο Λονδίνο, ο Οίκος Δημοπρασιών Sotheby's θα προσφέρει το πρώτο πρόσθετο κομμάτι από τα Πιόνια Lewis. Ο Alexander Kader, Επικεφαλής του Sotheby’s European Sculpture & Works of Art, δήλωσε σχετικά: «Έχοντας παιδικές αναμνήσεις από την τηλεοπτική σειρά The Sagas of Noggin the Nog, που απέδιδαν φόρο τιμής στην έμπνευση του θρύλου του Lewis, η εν λόγω δημοπρασία είναι μία από τις πιο συναρπαστικές και προσωπικές αποκαλύψεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Όλα τα πιόνια της συλλογής έχουν ένα ανοιχτόχρωμο ελεφαντόδοντο χρώμα, αλλά ο σκοτεινός τόνος του εν λόγω Φρουρού έχει σαφώς τη δυνατότητα να προσφέρει πολύτιμες και φρέσκες γνώσεις σχετικά με το πώς ήταν στο παρελθόν τα υπόλοιπα πιόνια του Lewis. Υπάρχει σίγουρα περισσότερη ιστορία πίσω από αυτόν τον φρουρό μιας και το αντικείμενο αποχωρίστηκε πριν 188 χρόνια τα υπόλοιπα μέλη της παρτίδας ενώ θα είναι εξίσου ενδιαφέρον το επόμενο ταξίδι του».

Ενα πιόνι σκακιού από ελεφαντόδοντο

Ο εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε σχετικά: «Ο παππούς μου ζούσε στο Εδιμβούργο και το 1964 αγόρασε ένα πιόνι σκακιού από ελεφαντόδοντο από έναν άλλο έμπορο του Εδιμβούργου. Στο βιβλίο αγορών του έμπορου καταγράφηκε ότι ο παππούς μου είχε αγοράσει ένα «Antique Walrus Tusk Warrior Chessman». Από την περιγραφή αυτή και μόνο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο έμπορος αγνοούσε την αξία του αντικειμένου. Εν συνεχεία, το πιόνι αποθηκεύτηκε στο σπίτι του παππού μου και όταν πέθανε, η μητέρα μου κληρονόμησε το αντικείμενο. Η μητέρα μου ήταν μεγάλη λάτρης του «Φρουρού» καθώς θαύμαζε την πολυπλοκότητα και την ιδιότητά του. Πίστευε ότι ήταν ξεχωριστός και ότι θα μπορούσε να είχε κάποια μαγική σημασία. Για πολλά χρόνια ο Φρουρός «κατοικούσε» σε ένα συρτάρι στο σπίτι της όπου είχε τυλιχτεί προσεκτικά σε μια μικρή τσάντα. Από καιρό σε καιρό έβγαζε τον Φρουρό από το συρτάρι για να εκτιμήσει τη μοναδικότητά του».

Σε δημοπρασία ο Φρουρός-πιόνι που βρέθηκε μέσα σε άμμο

Η συλλογή ανακαλύφθηκε στο Νησί Lewis ωστόσο μέχρι και σήμερα, παραμένει ακόμα μυστήριο η ακριβής τοποθεσία ανακάλυψης. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις τον Απρίλιο του 1831 η συλλογή βρέθηκε στην άμμο του Uig Strand, μια τοποθεσία βορειοδυτικά του νησιού, αν και κατά καιρούς έχει προταθεί μια άλλη τοποθεσία λίγο πιο νότια στην ίδια ακτή.

Μερικές από τις μαρτυρίες μιλούν για μια βόσκουσα αγελάδα που αποκάλυψε τυχαία τα πιόνια, κάποιοι άλλοι θρύλοι αναφέρουν ότι προήλθαν από κάποιο εμπορικό πλοίο που ναυάγησε εκεί κοντά, άλλοι λένε ότι κάποιος ναύτης τα έκλεψε και προσπάθησε να τα κρύψει στην ακτή για να τα βρει αργότερα, ενώ υπάρχει και μια εξομολόγηση ενός δολοφόνου που κρεμάστηκε. Πολλές από τις αναφορές βρήκαν τον δρόμο τους στον Σκωτσέζικο Τύπο κάνοντας την όλη ιστορία να μοιάζει με μυθιστόρημα. Παρόλα αυτά, το 1833, δύο χρόνια μετά την ανακάλυψη του θησαυρού, ο David Laing, σύμβουλος του Society of Antiquaries of Scotland, έγραψε πως «είναι προφανές ότι για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό, οι αντιφατικές δηλώσεις για την τοποθεσία της της ανακάλυψης κυκλοφόρησαν από τα ίδια άτομα που ανακάλυψαν ή κατείχαν σε κάποια τοποθεσία τα πιόνια».

Δημοπρασία του Οίκου Sotheby's: Ένα Πιόνι της Συλλογής Lewis.