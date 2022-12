Η Pantone ανακοίνωσε το χρώμα του 2023 - Ζωηρό, γενναίο, κάτι μεταξύ κόκκινου και μπλε - iefimerida.gr

Η Pantone αποκάλυψε το χρώμα της χρονιάς για το 2023. Η εταιρεία σχεδιασμού τo αποκαλεί μια ενδυναμωτική απόχρωση που οδηγεί στην καινοτομία -και η ιστορική της ιστορία υποδηλώνει ότι μπορεί να έχει δίκιο.

Eίναι μεταξύ μπλε και κόκκινου, ζεστού και ψυχρού, και βρίσκεται σε ένα δικό του φάσμα. Είναι 150 ετών, αλλά εξακολουθεί να είναι προσανατολισμένο στο μέλλον, ταυτόχρονα ψηφιακό και αρχέγονη. Είναι - όπως αναφέρουν οι δημιουργοί - «γενναίο, ατρόμητο και παλλόμενο». Είναι το ζωηρό ματζέντα, το χρώμα του 2023 της Pantone.

Αν δεν έχετε ακούσει ποτέ τίποτα γι΄αυτό το χρώμα, είναι απολύτως σκόπιμο. Εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, η Pantone επιλέγει μια απόχρωση που -σύμφωνα με την εκτεταμένη διεπιστημονική ανάλυση των σημαντικών αποχρώσεων στην τέχνη, τη μόδα, το ντιζάιν και όχι μόνο- όχι απλώς αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής, αλλά δίνει τον τόνο για τη χρονιά που έρχεται.

Μετά το υποτονικό βραδινό μπλε του 2020, τον νικητή του 2021 με το γκρι βότσαλο, και το μωβ της φετινής χρονιάς, η Pantone κατέληξε σε αυτή την «τολμηρή» απόχρωση για το 2023.

«Είναι γενναίο, είναι ατρόμητο, απεικονίζει την αισιοδοξία και τη χαρά - και ξέρουμε ότι όλοι έχουμε μεγάλη ανάγκη από αυτό», λέει η Leatrice Eiseman, διευθύντρια του Pantone Color Institute.

Οι αποχρώσεις του ματζέντα είναι παντού, από το χαρακτηριστικό μακιγιάζ των ματιών της ηρωίδας Clea της Marvel και της Charlize Theron, μέχρι το δαμασκηνί χρώμα της Emily Blunt στην ταινία The English.

Ο Harry Styles - πρωτοπόρος της μόδας - επέλεξε ένα ματζέντα σακάκι Gucci για να ανακοινώσει την άφιξή του στη Βενετία για την πρεμιέρα του Don't Worry Darling, ενώ, μόλις την περασμένη εβδομάδα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε ένα φόρεμα παλτό Emilia Wickstead και ασορτί καπέλο σε αυτόν τον τόνο για να υποδεχτεί τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Ramaphosa.

Η αμερικανική εταιρεία χρωμάτων Benjamin Moore προέβλεψε νωρίτερα την επιστροφή του κόκκινου στους εσωτερικούς τοίχους, ονομάζοντας το παρόμοιο -αλλά ακόμη πιο εντυπωσιακό- «Raspberry Crush» ως το δικό της χρώμα της χρονιάς.

Γιατί η Pantone επέλεξε αυτό το χρώμα για το 2023

Καθώς ατενίζουμε προς το 2023, δεν είμαστε πια συγκλονισμένοι από το σοκ της πανδημίας του κορωνοϊού- αντίθετα, η Pantone υποδηλώνει ότι είμαστε στραμμένοι προς το μέλλον. Η Laurie Pressman, αντιπρόεδρος της Pantone, λέει ότι το ματζέντα αντιπροσωπεύει την επιθυμία για αισιοδοξία, ανθεκτικότητα, εξωστρεφή σκέψη και τεχνολογική καινοτομία, ώστε να δημιουργηθεί ένας καλύτερος κόσμος.

Το ματζέντα, που ακροβατεί ανάμεσα στο κόκκινο και το μπλε, είναι και ενωτικό, λέει o Τζέιμς Φοξ, ιστορικός τέχνης του Κέιμπριτζ και συγγραφέας του βιβλίου The World According to Colour. «Δεν υπάρχει στο φάσμα … αλλά με κάποιο τρόπο περικλείει όλο το φάσμα των χρωμάτων που μπορούμε να δούμε - αλλά και κάποια που δεν μπορούμε».

«Πώς μπορείς να αγνοήσεις αυτό το χρώμα;» αναρωτιέται η Pressman. «Δεν μπορείς», καταλήγει η ίδια.