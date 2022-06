ΕΣΩ 2022: Η μεγάλη γιορτή για την αρχιτεκτονική και το design επιστρέφει - iefimerida.gr

Η ημερίδα ΕΣΩ, η μεγάλη γιορτή της αρχιτεκτονικής και του design, επιστρέφει στις 15 Ιουνίου 2022 στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, με τίτλο «Crossing Territories».

Μετά από μια σύντομη διακοπή εξαιτίας της πανδημίας η ΕΣΩ επιστρέφει με θέμα τη «διάβαση», σε συνεργασία και συνεπιμέλεια με το Ίδρυμα Mies Van Der Rohe. Μία συμπαραγωγή της Design Ambassador, του +Design Magazine και της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση με Platinum Sponsor την ORAMA MINIMAL FRAMES.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διάβαση είναι το ενδιάμεσο σημείο. Σημείο της αβεβαιότητας, της έλλειψης στοιχείων, τόπος του παράξενου ή του διαφορετικού. Η διάβαση μας τοποθετεί στα όρια της πολιτικής μας ιδιότητας. Όταν βρισκόμαστε στο όριο, παίρνουμε ό,τι αντιλαμβανόμαστε από την ανθρωπότητα και την αρχιτεκτονική και, μετατρέποντας το άγνωστο σε δύναμη, δημιουργούμε τον πρώτο χάρτη μιας κοινωνίας με νέους τρόπους δράσης.

Η 10η ΕΣΩ, με θέμα «Crossing Territories» θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, ως καταλύτης των εμπειριών που ζούμε τα τελευταία χρόνια και οι οποίες στοχεύουν σε αβέβαιους κοινωνικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς – προκαλώντας τρόμο, άλλοτε τεχνηέντως δημιουργημένο και άλλοτε ρεαλιστικό μπροστά στην αβεβαιότητα χωρίς προκαταλήψεις.

Η 10η ΕΣΩ θα επωφεληθεί από την εμπειρία του Fundació Mies van der Rohe και το βραβείο EU Mies με την πάντα ανοιχτή και φιλόξενη κοινότητα ανθρώπων που το διοργανώνουν. Παράλληλα θα παρευρεθούν πολιτιστικοί ακτιβιστές, κριτικοί και καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες, που όλοι βρίσκονται όλοι σε αυτό το «μεθοριακό» σημείο διάβασης.

ΕΣΩ: Έλληνες και διεθνείς ομιλητές στη μεγάλη γιορτή της αρχιτεκτονικής

H ΕΣΩ θα ξεκινήσει με τον Joel Sanders και προβληματισμούς γύρω από θέματα φύλου και σεξουαλικότητας στην αρχιτεκτονική, τομέα ανατρεπτικό σε τέτοια ερωτήματα. Στο «Crossing territories», πολλοί περισσότεροι χώροι από τους παραδοσιακούς γίνονται πολιτικές αρχιτεκτονικές, πεδία μάχης, διερχόμενοι χώροι αναγνώρισης φύλου που ταλαντεύονται μεταξύ του θηλυκού και του αρσενικού. Η εμφάνιση της έρευνας σχετικά με τη διασταύρωση της σεξουαλικότητας και του σχεδιασμού, και πώς το φύλο και η φυλή σχετίζονται με την αρχιτεκτονική και τις μελέτες της αρχιτεκτονικής, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων που βασίζονται σε αυτές, είναι το κλειδί για την εργασία από και για τη συμπερίληψη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σέβα Καρακώστα μαζί με άλλες δύο σπουδαίες κυρίες της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής την Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη και την Νέλλα Γκόλαντα, θα βραβευθούν μπροστά στο κοινό του συνεδρίου ΕΣΩ από την Design Ambassador & το Archisearch με το βραβείο Archisearch Lifetime Achievement Award. To βραβείο θα απονέμει μια από τις σημαντικότερες γυναίκες Αρχιτέκτονες της εποχής μας, η Ρένα Σακελλαρίδου Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στο ΑΠΘ και Ιδρυτής της RS SPARCH

Όπως οι κωπηλάτες, ενώ προχωράμε μπροστά και διασχίζουμε αβέβαιες καταστάσεις, πρέπει να κοιτάμε εμπρός και πίσω. Το γραφείο NLarchitecture + XVW architectuur και η María Langarita έχουν κερδίσει και οι δύο το ευρωπαϊκό βραβείο Mies. Επιπλέον θέμα του διδακτορικού της María Langarita ήταν η καινοτομία στην αρχιτεκτονική μέσω της μετατόπισης: φέρνοντας τους τροπικούς στη Δανία, ένα υπερωκεάνιο στο κέντρο της πόλης, το παρελθόν στο σήμερα, το σήμερα στο μέλλον και επίσης το “βέβηλο” στην ακαδημία. Και οι δύο έχουν μεγάλη εμπειρία στην εργασία με το υπάρχον, στο οποίο δίνουν νέα ζωή, μερικές φορές ακολουθώντας αυστηρούς κανονισμούς για τη διατήρηση και την τοπική ταυτότητα, άλλες φορές αφήνοντας τους ανθρώπους να αποφασίσουν και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μετασχηματισμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πάνελ συντονίζει ο Peter Murray, Πρόεδρος της New London Architecture, and the London Society, σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Αγγλίας και του Δημάρχου του Λονδίνου και βραβευμένος με OBE.

Το φυσικό ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Ένας ακόμη από τους λόγους που διασχίζουμε εδάφη. Η δική μας εύθραυστη ύπαρξη εξαρτάται από αυτή του πλανήτη και οι διασταυρούμενες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές αφηγήσεις σήμερα έχουν ισχυρή φωνή μέσα από τις σκέψεις και την υλοποίηση του σχεδιασμού ανθρώπων όπως ο Θωμάς Δοξιάδης, ο Ανδρέας Θεοδωρίδης και η Λυδία Ξυνόγαλα, που εργάζονται σε διαφορετικές προσεγγίσεις για τη μεταμόρφωση του τοπίου και επίσης συμμετέχουν σε κρίσιμες συζητήσεις σε διαφορετικές περιοχές. Το πάνελ συντονίζει ο Ηλίας Μεσσίνας, αρχιτέκτονας και πρόεδρος του ECOWEEK.

Ακολουθώντας αυτό το ίδιο φυσικό ένστικτο, υπάρχει επίσης η ανάγκη να δώσουμε νέα ζωή στα υλικά που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της πρώτης χρήσης τους, μέσω του σχεδιασμού, της τεχνολογίας και της δεξιοτεχνίας. Νέα εργαλεία μας έφεραν νέες δυνατότητες που θα συζητηθούν από τους The New Raw, New Affiliates και AREA, που εργάζονται σε διαφορετικά γεωγραφικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σπίτια μας είναι οι χώροι που ζούμε και στους οποίους αποδώσαμε τεράστια εκτίμηση τα τελευταία δύο χρόνια. Το «Housing - Forms of Living & Sustainability through Transformation» θα συγκεντρώσει δύο από τις πιο λογικές φωνές σχετικά με το θέμα στην Ευρώπη σήμερα, τις ομάδες των αρχιτεκτόνων Frédéric Druot και Peris Toral. Πώς σχεδιάζουμε τη στέγαση και πώς αυτό μεταμορφώνει τους ανθρώπους και την περιοχή; Πώς μεταμορφώνουμε αυτό που υπάρχει και πώς εμπλέκουμε αυτούς που το κάνουν σπίτι τους; Υπάρχουν ήδη απαντήσεις, αλλά σίγουρα χρειάζεται περισσότερη εμπιστοσύνη και συμμετοχή, σε πολιτικό επίπεδο.

Όλοι διασχίζουμε εδάφη και περιοχές και πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι και να εμπλακούμε στο πώς θέλουμε να ζήσουμε: κάτοικοι, σχεδιαστές και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων. Έχουν γίνει πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα και είναι στο χέρι μας. «Κατανοούμε τον κόσμο καλύτερα», λέει ο Édouard Glissant, «όταν τρέμουμε μαζί του, γιατί ο κόσμος δονείται προς όλες τις κατευθύνσεις». Η 10η ΕΣΩ, “Crossing territories” είναι καταλύτης αλλαγής.

Το συνέδριο θα επενδύσει μουσικά και ο Διεθνούς φήμης σαξοφωνίστας της JAZZ Δημήτρης Βασιλάκης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προμηθευθείτε το εισιτήριό σας στην σύνδεση www.esw.gr και στο site της Στέγης στη σύνδεση.