Τα στιλάτα έπιπλα που επιστρέφουν από το παρελθόν και πρωταγωνιστούν την φετινή άνοιξη -Τοπ επιλογή των interior designers

Τα έπιπλα που λατρεύουν οι φαν της διακόσμησης επιστρέφουν από το παρελθόν και ενθουσιάζουν με την ανεπιτήδευτη κομψότητά τους.

Αυτά τα έπιπλα τα βλέπουμε εδώ και καιρό στο instagram feed μας και διεθνή brand έχουν αρχίσει το ένα μετά το άλλο να τα συμπεριλαμβάνουν στις συλλογές τους. Τα λατρεύουν οι design lovers ανεξάρτητα από το προσωπικό γούστο τους, αφού μπορούν να σταθούν άνετα στο σπίτι ενός μινιμαλιστή αλλά και όσων αγαπούν το more is more.

Μπορεί να έχετε συνδέσει αυτά τα έπιπλα με παλαιότερες εποχές, ωστόσο βγαίνουν ξανά από το χρονοντούλαπο των trends, με σκοπό να κυριαρχήσουν στα σπίτια των αμετανόητων οπαδών της διακόσμησης αυτή τη σεζόν -και όχι μόνο. Μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμα και την πιο βαρετή γωνιά του σπιτιού στην πιο στιλάτη.

