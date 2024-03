To παραμυθένιο σπίτι του designer Sean Pritchard που ερωτεύθηκαν τα περιοδικά -Ιδέες διακόσμησης με λουλούδια - iefimerida.gr

Η αγροικία του 17ου αιώνα στην αγγλική εξοχή στην οποία ζει ο συγγραφέας και garden & landscape designer Sean Α. Pritchard μάς δίνει ιδέες για να δημιουργήσουμε μια ανοιξιάτικη country style διακόσμηση με φυτά εσωτερικού χώρου και λουλούδια.

Στους καταπράσινους λόφους του Mendip στο Somerset της Αγγλίας βρίσκεται μια κλασική αγροικία η οποία διατηρεί τη γοητεία της εδώ και τέσσερις αιώνες. Τα τελευταία έξι χρόνια το ονειρεμένο αυτό σπίτι αποτελεί το καταφύγιο του βραβευμένου σχεδιαστή κήπων Sean Α. Pritchard.

Η φωτογραφία αυτή που τράβηξε ο ίδιος ο Sean Α. Pritchard στο σπίτι του στο Σόμερσετ της Αγγλίας στολίζει και το εξώφυλλο του νέου του βιβλίου «Outside In: Α year of growing and displaying» / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram



Όλοι οι αυθεντικοί country style χώροι της κατοικίας, όταν την αγόρασε ο ίδιος, ήταν κρυμμένοι ολότελα πίσω από σύγχρονα πάνελ, γυψοσανίδες και ψευδοροφές. Το μεσιτικό γραφείο που είχε αγοράσει το οίκημα είχε αλλοιώσει τον χαρακτήρα του, δημιουργώντας ένα απρόσωπο, βαρετό και κλειστοφοβικό σύγχρονο σπίτι που δεν θύμιζε σε τίποτα την παλιά αγροικία της αγγλικής εξοχής.

Ο σχεδιαστής κήπων Sean Α. Pritchard στην κουζίνα της αγροικίας του / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Ο νέος ιδιοκτήτης ξεκίνησε αμέσως εργασίες για την αποκατάσταση του σπιτιού, αφαιρώντας όλα τα σύγχρονα στοιχεία, και με σκληρή προσωπική εργασία επιδιόρθωσε με σεβασμό όλα τα αυθεντικά δομικά στοιχεία που είχε κρύψει η ατυχής ανακαίνιση. Το βρετανικό περιοδικό House & Garden επισκέφθηκε το σπίτι πρόσφατα και οι συντάκτες του ερωτεύθηκαν αυτόν τον «χαοτικό» χώρο γιατί είναι αυθεντικός, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ακόμα και ένα παλιό οίκημα μπορεί να γίνει πανέμορφο, χάρη στα λουλούδια που ζωηρεύουν και δίνουν χρώμα και θετική ενέργεια σε κάθε δωμάτιο.

Στραβά κάδρα στους τοίχους, τσαλακωμένα ροιχτάρια, παλιά μαξιλάρια στους καναπέδες, φθορές στα ξύλινα δοκάρια: οι ατέλειες γίνονται στοιχείο γοητείας στην αγροικία του Sean Α. Pritchard / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Η μποέμ γοητεία της παλιάς αγροικίας αποκαλύφθηκε

Κάθε γωνιά που φανερωνόταν από το ξήλωμα των πάνελ και των γυψοσανίδων απελευθερωνόταν από την ομοιομορφία μιας σύγχρονης προκάτ διακόσμησης που δημιουργεί σπίτια-κονσέρβες που μοιάζουν με κουτιά. Η παλιά αγροικία ήταν σαν να ανασαίνει ξανά. Οι ζημιές και οι φθορές του χρόνου αποκαταστάθηκαν με προσοχή ώστε να μη χαθεί η μαγεία του παλιού σπιτιού.

Τα λουλούδια στα βάζα στολίζουν κάθε γωνιά τόσο στον κήπο όσο και στο εσωτερικό του σπιτιού / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Όταν ο Sean Α. Pritchard ολοκλήρωσε τις εργασίες, είχε μπροστά του ξανά έναν χώρο με προσωπικότητα και ιδιαίτερο διαχρονικό στιλ, που ασκεί, ακόμη και σήμερα, στα χρόνια της φουτουριστικής αρχιτεκτονικής, των hi-tech υλικών και του απόλυτου μινιμαλισμού, μια φοβερή γοητεία.

Γκραβούρες, κηροπήγια, βιβλία, παλιά περιοδικά, γλάστρες με φυτά και βάζα με λουλούδια συνθέτουν ένα μαξιμαλιστικό σκηνικό στο σαλόνι του Sean Α. Pritchard / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Ο καταξιωμένος garden & landscape designer, ο οποίος μέσα στον Απρίλιο θα δει το πρώτο του βιβλίο -με τίτλο «Outside In: Α year of growing and displaying»- να κυκλοφορεί, ανέλαβε ο ίδιος να διακοσμήσει το εξοχικό σπίτι του, με παλιά έπιπλα που εντόπισε σε παλαιοπωλεία, υπαίθριες αγορές και vintage shops, δίνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε τρία στοιχεία: βιβλία της πλούσιας συλλογής του, φυτά εσωτερικού χώρου και πολλά λουλούδια σε κάθε γωνιά.

Σε μια ροτόντα με coffee table books, πολλές μικρές γλάστρες με λουλούδια δημιουργούν μια ανοιξιάτικη γωνιά που αποπνέει ευεξία / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Παράλληλα, γκραβούρες, κεραμικές γλάστρες, φθαρμένες πορσελάνες, πίνακες ζωγραφικής, μικρά γλυπτά ενισχύουν τον αρτιστίκ χαρακτήρα του σπιτιού.

Μια παλιά καρέκλα χρησιμοποιείται σαν βοηθητικό τραπεζάκι στη βιβλιοθήκη / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Λουλούδια και βιβλία σε πρώτο πλάνο

Βασική έμπνευση του Sean Α. Pritchard ήταν τα μποέμ σπίτια της πρωτοποριακής ομάδας Bloomsbury, η οποία στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα δημιουργήθηκε από τη θρυλική Βρετανίδα συγγραφέα Βιρτζίνια Γουλφ, με εξέχοντα μέλη συγγραφείς, ζωγράφους, ποιητές, μεταξύ των οποίων οι Τ. Σ. Έλιοτ, Άλντους Χάξλεϊ, Λίτον Στράτσι, Κάθριν Μάνσφιλντ κ.ά. Έτσι, τα βιβλία και τα έργα Τέχνης πρωταγωνιστούν στο σπίτι του Pritchard, ενώ τα φυτά και τα λουλούδια αντιμετωπίζονται σαν εφήμερα γλυπτά.

Τα φυτά (κομμένα κλαδιά από τον κήπο) είναι ο πρωταγωνιστής σε κάθε γωνιά / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Τα φύλλα και τα άνθη τους, κομμένα όλα από τον κήπο του σπιτιού αλλά και από την εξοχή που απλώνεται γύρω από την αγροικία, γίνονται οι πολύχρωμες πινελιές σε ανθοσυνθέσεις και μπουκέτα. Καθημερινά ο σχεδιαστής ανανεώνει τις γωνιές του σπιτιού του, ενώ χρησιμοποιεί κάθε είδους οικιακά ή άλλα σκεύη ως βάζα: ποτήρια, πορσελάνινες σουπιέρες, γαβάθες, πιάτα, τσαγιέρες, γλαστράκια, κασπό κ.λπ.

Στο βάθος, μια μποέμ γωνιά για διάβασμα με μια αναπαυτική πολυθρόνα / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Τοποθετεί τα μπουκέτα του παντού, δημιουργώντας ένα «χαοτικό» -όπως λέει ο ίδιος- σκηνικό που τραβά το μάτι και δημιουργεί ευεξία. Η πληθωρική country style διακόσμηση που έχει υιοθετήσει δεν έχει τίποτα στημένο, τίποτα προμελετημένο. Κάθε γωνιά είναι το αποτέλεσμα μιας αυθόρμητης δημιουργικότητας.

Κανάτες μετατρέπονται σε βάζα για τα λουλούδια από τον κήπο / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Οι ατέλειες, λέει ο ίδιος ο Sean Α. Pritchard, είναι όχι κάτι που πρέπει να επιδιορθωθεί, να καλυφθεί ή να κρυφτεί, αλλά το απόλυτο ζητούμενο: ένας τρόπος να αφήσεις το σπίτι να αναπνέει ελεύθερα, με τα τσαλακωμένα, στραπατσαρισμένα μαξιλάρια του στους καναπέδες, με τους παλιούς σοβάδες να φαίνονται φθαρμένοι, με τις πληγές του παλιού ξύλου εμφανείς.

Άποψη από το υπνοδωμάτιο της αγροικίας / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Τουλίπες στις γλάστρες της αυλής / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Μια ανοιξιάτικη πανδαισία στο τραπέζι του κήπου / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Μια απίθανη γωνιά στον κήπο για τα μικρά γεύματα της ημέρας / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Οι γλάστρες μπαίνουν παντού: ακόμα και πάνω σε μια καρέκλα δίπλα στη σκάλα / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Αυτή είναι η γοητεία ενός παλιού σπιτιού, φυσικά και το καινούργιο εδώ το φέρνει μονάχα η φρεσκάδα των φυτών και των λουλουδιών. Κατά τα λοιπά, τα κιτρινισμένα ταλαιπωρημένα βιβλία μένουν σε στοίβες στη μέση του σαλονιού, γεμίζοντας κάθε δωμάτιο με την πληθωρική ομορφιά τους, τα κάδρα είναι στραβά, οι βιβλιοθήκες ξέχειλες, τα ανοιχτά ράφια γεμάτα κεραμικά και βάζα κάθε είδους, οι ετοιμόρροπες καρέκλες δεν πετιούνται αλλά γίνονται τραπεζάκι, πλάι στον διάδρομο ή στο τζάκι, που θα φιλοξενήσει πάνω του μια γλάστρα με ένα νέο φυτό που μόλις έχει ανθίσει.

Η συλλογή από κεραμικά βάζα και κανάτες στα ανοιχτά ράφια της κουζίνας / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Ο Sean Α. Pritchard δημιουργεί σε μια γωνιά στο γραφείο του κολάζ με φωτογραφίες λουλουδιών που τον εμπνέουν / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Η φωτεινή κουζίνα της αγροικίας / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Πώς μεταμορφώνεται ένα σπίτι με λουλούδια και φυτά, σε ένα φωτογραφικό λεύκωμα

Όλη αυτή τη μαγεία της μποέμ διακόσμησης με λουλούδια και φυτά την έχει συγκεντρώσει ο Sean Α. Pritchard σε ένα λεύκωμα που θα κυκλοφορήσει μέσα στον Απρίλιο του 2024, γεμάτο γωνιές από το σπίτι του, ιστορίες, αλλά και πολύτιμες συμβουλές και tips για όσους αγαπούν τη φύση και θέλουν να τη φέρουν μέσα στην καρδιά του σπιτιού τους.

Το εξώφυλλο του νέου βιβλίου «Outside In: Α year of growing and displaying» του Sean Α. Pritchard / Φωτογραφία: sean_anthony_pritchard/Instagram

Ο ίδιος ο δημιουργός, μιλώντας για το βιβλίο «Outside In: Α year of growing and displaying» (εκδ. Octapus), λέει: «Με συναρπάζουν βαθιά όλοι αυτοί οι δημιουργικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να φέρει τον κήπο -με όλο το χρώμα, την υφή και το χάος του- μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού του. Τα όρια μεταξύ κήπου και σπιτιού είναι, για μένα, εντελώς αυθαίρετα. Είναι ένα σύνορο που πάντα προσπαθώ να καταρρίψω. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους τα φυτά και τα λουλούδια που έχω καλλιεργήσει δημιουργούν μικρούς εσωτερικούς κήπους σε όλο το εξοχικό μου και μαζί τους έρχεται ένα μοναδικό είδος ενέργειας και πνεύματος - μια παιχνιδιάρικη πινελιά αταξίας και αναρχίας που φωτίζει κάθε γωνιά».

«Αυτό το βιβλίο είναι μια εξερεύνηση μιας μόνο χρονιάς και μιας καταγραφής των τρόπων με τους οποίους μπόρεσα να μεταμορφώσω τους εσωτερικούς μας χώρους όλες τις εποχές. Είναι η ιστορία των φυτών και των λουλουδιών και του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν με τα εκατοντάδες αντικείμενα που συγκεντρώνουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας», συμπληρώνει ο Sean Α. Pritchard.