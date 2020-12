DIY: 25χρονη μετατρέπει παλιά έπιπλα σε έργα τέχνης [εικόνες & βίντεο]

Σε απίστευτα έργα τέχνης μετατρέπει μια μητέρα από τις ΗΠΑ, παλιά έπιπλα και αντικείμενα.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό κι όπως λέει η νεαρή Αμερικανίδα, αυτή η δημιουργική δραστηριότητά της είναι και επικερδής, μιας και πουλάει τα κομμάτια τέσσερις φορές παραπάνω από τα χρήματα που ξόδεψε σε αυτά, κερδίζοντας εκατοντάδες δολάρια ανά πώληση.

Η 25χρονη Maggie McGaugh, από το Φορτ Γουόρθ του Τέξας, εγκατέλειψε τη δουλειά της όταν απέκτησε τον γιο της Χάρισον, που είναι 10 μηνών και έμεινε στο σπίτι για να τον μεγαλώσει. Λίγες εβδομάδες μετά τον τοκετό, η Maggie βρέθηκε με επιπλέον ελεύθερο χρόνο στα χέρια της και αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα πρότζεκτ.

Αγόρασε μία ξύλινη ψωμιέρα από ένα κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών και το μεταμόρφωσε, συνειδητοποιώντας γρήγορα ότι είχε ταλέντο για έργα DIY (Do It Yourself). Έτσι, επέκτεινε το έργο της σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

«Άρχισα να μετατρέπω έπιπλα από απελπισία, ειλικρινά!», είπε η Maggie είπε στο Jam Press. «Ήμουν μια νέα μαμά στο σπίτι και βαριόμουν υπερβολικά. Μερικές εβδομάδες μετά τον τοκετό, αγόρασα μία ξύλινη ψωμιέρα από ένα κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών. Το πήρα σπίτι και το ζωγράφισα. Μετά την πρώτη δημιουργία, ερωτέυτηκα τη διαδικασία. Αν και έστειλα μηνύματα σε μερικούς φίλους για συμβουλές, είμαι σχεδόν εντελώς αυτοδίδακτη. Μαθαίνεις από την εμπειρία, τόσο από την καλή, όσο και από την κακή!».

Η Maggie έκτοτε έγινε μια διάσημη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 121.000 ακολούθους στο Instagram, όπου δείχνει τη βήμα-προς-βήμα διαδικασία του κάθε κομματιού και πώς του δίνει μια ολοκληρωμένη ανανέωση.

«Είχα κουραστεί να ξοδεύω χρήματα σε ακριβά έπιπλα. Μόλις αγοράσαμε ένα σπίτι πέρυσι, οπότε καταλαβαίνω πόσο αυξάνεται το κόστος», εξήγησε. «Ήθελα να προσφέρω οικονομικά έπιπλα σε τοπικό επίπεδο, να διδάξω στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο πώς να το κάνουν αυτό και ως χόμπι είναι και πολύ διασκεδαστικό!», πρόσθεσε.

Η Maggie αγοράζει χρησιμοποιημένα έπιπλα από καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών νοικοκυριού, από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, από το Facebook Marketplace και άλλους διαδικτυακούς πωλητές - και τις περισσότερες φορές, τα παίρνει δωρεάν - πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται να ξοδέψει μόνο χρήματα για τα υλικά DIY, τα οποία δεν κοστίζουν πολύ.

Στη συνέχεια διορθώνει τα μη λειτουργικά μέρη και τις ζημιές που έχουν, καθώς και τις γρατζουνιές και μετά αρχίζει η διαδικασία ανανέωσης, η οποία μπορεί να της πάρει από 15 λεπτά έως έξι ώρες για να μεταμορφωθεί ένα κομμάτι ανάλογα με το μέγεθος του ή το μέγεθος της εργασίας που πρέπει να γίνει.

Η Maggie κερδίζει μεταξύ 50 και 300 δολαρίων ανά τεμάχιο, βγάζοντας αρκετά χρήματα κάνοντας αυτό που αγαπά. Συμβουλεύοντας άλλους που θέλουν να κάνουν το ίδιο, πρόσθεσε: «Αν θέλετε να το δοκιμάσετε, η μεγαλύτερη συμβουλή μου είναι να απλά κάντε το! Βρείτε κάτι φθηνό ή δωρεάν και βάψτε το άσπρο. Ξεκινήστε απλά. Κάθε φορά που ξεκινάτε κάτι καινούριο, κάντε το λίγο πιο δύσκολο, προσθέτοντας ένα νέο στοιχείο. Μάθετε από τη δοκιμή και τα λάθη. Θα κάνετε λάθη, αλλά αυτά θα σας κάνουν καλύτερους».