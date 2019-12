«Θα γίνει της… Δεής»: Το νέο βιβλίο του Ραφαήλ Μωυσή

Ενα βιβλίο για τη ΔΕΗ από τον Ραφαήλ Μωυση και τις εκδόσεις Καπόν.

Η ΔΕΗ, από το ξεκίνημά της αναδείχθηκε σε μια άρτια επιχείρηση που υπήρξε καθοριστικός συντελεστής στο μεταπολεμικό «οικονομικό θαύμα» της Ελλάδας.

Πώς όμως αυτή η πρότυπη ΔΕΚΟ αποδιοργανώθηκε, διαμελίστηκε και έφτασε να χαρακτηρίζεται ως «συστημική βόμβα» στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας;

Στο βιβλίο του Ραφαήλ Μωυσή με τίτλο «Θα γίνει της… Δεής» περιγράφονται τα στάδια αυτής της κατακόρυφης ανόδου αλλά και πτώσης.

Στο βιβλίο γίνεται μια προσπάθεια να προσδιοριστούν οι υπαίτιοι εντός και εκτός Ελλάδας και, τέλος, διακριτικά αλλά υπεύθυνα, προτείνονται κάποιες έξοδοι από τα αδιέξοδα.

Γιατί είναι ακριβό το ρεύμα στην Ελλάδα; Πώς έφθασε η πάλαι ποτέ κραταιά ΔΕΗ, πάνω στην οποία στηρίχθηκε η οικονομική ανάπτυξη της μεταπολεμικής Ελλάδας, να βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας;

Στο βιβλίο αυτό, ο Ραφαήλ Μωυσής, που πέρασε όλη του τη σταδιοδρομία σε θέσεις που είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με την ενέργεια, περιγράφει τα στάδια αυτής της κατακόρυφης πτώσης της ΔΕΗ και επιχειρεί να προσδιορίσει τους υπεύθυνους, εντός και εκτός Ελλάδας.

Το κείμενο, διανθισμένο με παλιά αλλά πικάντικα περιστατικά που συνέβησαν κατά τις δύο θητείες του συγγραφέα στη διοίκηση της ΔΕΗ, σκιαγραφεί την εικόνα για το πώς οι ελληνικές κυβερνήσεις δημιούργησαν τον θεσμό των ΔΕΚΟ για να λειτουργούν προς όφελος του καταναλωτή, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, αλλά τις μετέτρεψαν διαχρονικά σε δικές τους πειθήνιες υπηρεσίες.

Με την ελπίδα ότι ίσως να μην είναι ακόμη πολύ αργά, και με αναφορά σε πρότυπα που περιγράφει στο επίμετρό του ο πρώην πρόεδρος του ΟΤΕ Παναγής Βουρλούμης, το βιβλίο προτείνει, διακριτικά αλλά υπεύθυνα, κάποιες εξόδους από τα αδιέξοδα.

Ο πρόλογος του βιβλίου

«Ο Ραφαήλ Μωησής ξετυλίγει ένα κουβάρι που όλοι το γνωρίζουμε, όχι όμως στην πληρότητά του» αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου ο Αντώνης Παπαγιαννίδης. «Η ΔΕΗ ως template, ως πρότυπο-αποτύπωμα της εμπειρίας της μεταπολεμικής ελληνικής οικονομίας» καταλήγει ο Αντώνης Παπαγιαννίδης. Εισαγωγή: Αντώνης Παπαγιαννίδης / Επίμετρο: Παναγής Βουρλούμης

«Θα γίνει της… Δεής» Ραφαήλ Μωυσής εκδόσεις Καπόν

Ο Ραφαήλ Μωυσής γεννήθηκε το 1933 στη Θεσσαλονίκη.

Σπούδασε στο Κολλέγιο Αθηνών και στο Whittingehame College, στο Brighton της Αγγλίας. Πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός με First Class Honours από το Πανεπιστήμιο του Manchester, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο ΜΙΤ, όπου έλαβε τα πτυχία Master of Science και Doctor of Science.

Άρχισε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως Έκτακτος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων του ΜΙΤ και επιστρέφοντας στην Ελλάδα, μοίρασε περίπου εξ ίσου την επαγγελματική του απασχόληση ανάμεσα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα της οικονομίας. Κυρίαρχη στον πρώτο ήταν η θέση του ως Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ στον δεύτερο οι θέσεις του ως Υποδιοικητή της ΕΤΒΑ, Διοικητή της ΔΕΗ, Προέδρου, διαδοχικά, της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, της ΔΕΠΑ και του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής.

Στην κοινωνική του δραστηριότητα περιλαμβάνονται η δημιουργία του Συλλόγου Αποφοίτων του ΜΙΤ στην Ελλάδα και η συμμετοχή του με διάφορα αξιώματα στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΕΒ, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κολλεγίου Αθηνών, στο ΙΟΒΕ, στο ίδρυμα Τράπεζα Τροφίμων, στη σχολή ALBA, στη σχολή College Year in Athens και στην Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών.