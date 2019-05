Οι ξένοι συγγραφείς και καλλιτέχνες έρχονται στο Public με νέες κυκλοφορίες και ενδιαφέρουσες συζητήσεις

Φέτος το Μάϊο στο Public, το Νο1 βιβλιοπωλείο, οι ξένοι συγγραφείς και καλλιτέχνες έχουν την τιμητική τους.

Σημαντικοί συγγραφείς και καλλιτέχνες από το εξωτερικό, όπως η Αμερικανίδα Kristin Hannah, ο Γάλλος Achdé, ο Arun Gandhi, εγγονός του Μαχάτμα Γκάντι, και η Kitty Crowther από το Βέλγιο, έρχονται στην Ελλάδα και στo Public Συντάγματος για ενδιαφέρουσες συζητήσεις και παρουσιάσεις βιβλίων.

Πιο συγκεκριμένα μέσα στον Μάϊο το Public θα υποδεχτεί τους:

Kristin Hannah

Η Αμερικανίδα συγγραφέας έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο Public Συντάγματος, την Πέμπτη 9 Μαΐου, στις 12.00, για να συνομιλήσει με τους Έλληνες αναγνώστες της και να υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων της (στο τμήμα βιβλίου στον 3ο όροφο). Όλα τα βιβλία της που κυκλοφορούν στα Ελληνικά από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος – Το Αηδόνι, Ο Κήπος του Χειμώνα και η Αχανής Μοναξιά – φωτίζουν κομμάτια της ιστορίας και περιγράφουν τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι ήρωές τους ως αποτέλεσμα των κοινωνικοπολιτικών συγκυριών. Πρώην δικηγόρος που εγκατέλειψε την καριέρα της για να γίνει συγγραφέας, έχει γράψει περισσότερα από είκοσι μυθιστορήματα, πολλά από τα οποία έχουν μπει στη λίστα των best seller των New York Times. Το μυθιστόρημά της «Το αηδόνι» έγινε διεθνές best seller με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων παγκοσμίως, ενώ θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο, όπως επίσης και το μυθιστόρημά της «Αχανής Μοναξιά». Στα βραβεία Goodreads Choice Awards, η «Αχανής μοναξιά» κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ιστορικού μυθιστορήματος για το 2018.

Achdé

Στα βήματα του Morris, δημιουργού του ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ, ο συνεχιστής της σειράς, ο Γάλλος Achdé, θα βρεθεί για δεύτερη φορά στην Αθήνα, την Πέμπτη 9 Μαΐου, στις 19:00, στο Public Συντάγματος για την παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του τελευταίου άλμπουμ του, «Λούκυ Λουκ – Ένας καουμπόυ στο Παρίσι» σε κείμενα Jul και μετάφραση Βασίλη Πουλάκου. Γεννημένος το 1961 στην Λυών, και με πραγματικό όνομα Hervé Darmenton (H.D.), άξιος κληρονόμος του Morris, ο Achdé είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους σταρ της γαλλικής σκηνής των κόμικς. Σχεδιαστής από το 1985, ανέλαβε και συνεχίζει μέχρι σήμερα το σχέδιο της σειράς του ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ και του ΡΑΝΤΑΝΠΛΑΝ. Από την ΜΑΜΟΥΘ COMIX έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα 9 άλμπουμ του, σε κείμενα του ίδιου και των Jul, Daniel Gerra, Daniel Pennac και Tonino Benacquista.

Arun Gandhi

«Παρόλο που ο δρόμος της αλήθειας είναι ευθύς και στενός και κοφτερός σαν λάμα ξυραφιού, για μένα ήταν ο πιο εύκολος και γρήγορος», είχε πει ο παππούς του Arun, Μαχάτμα Γκάντι. Ο Arun Gandhi έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο Public, την Τετάρτη 29 Μαΐου, στις 21:00, στο Public Café Συντάγματος. Μετά «Το Δώρο του Θυμού”, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, ο Arun Gandhi μας χαρίζει πολύτιμα μαθήματα ζωής για την αγάπη, την ειρήνη, την ευτυχία και όλα όσα απασχόλησαν το αεικίνητο πνεύμα του Μαχάτμα Γκάντι. Εβδομήντα ένα χρόνια μετά τον θάνατό του, τα λόγια του εξακολουθούν να είναι επίκαιρα και να αποτελούν πολύτιμο οδηγό ζωής, θυμίζοντάς μας ότι η αγάπη είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο. Κάνε την ερώτησή σου στον Α. Γκάντι με «δημόσιο» post χρησιμοποιώντας το Hashtag #meetGandhi. Ο συγγραφέας θα απαντήσει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Public Συντάγματος που θα μεταδοθεί live στη σελίδα του Public στο Facebook.

Kitty Crowther

Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η βραβευμένη illustrator και συγγραφέας παιδικών βιβλίων από το Βέλγιο, Kitty Crowther, σε ένα ξεχωριστό Μasterclass για μεγάλους με θέμα την εικονογράφηση την Πέμπτη 30 Μαΐου στις 18.00 στο Public Συντάγματος. Η Kitty Crowther έχει τιμηθεί για το έργο της με πολλά βραβεία με πιο σημαντικό το ALMA το 2010, την υψηλότερη τιμή και διάκριση για έναν δημιουργό παιδικού βιβλίου, ένα βραβείο που απονέμεται κάθε χρόνο στη μνήμη της Σουηδής συγγραφέα Astrid Lindgren από τη σουηδική κυβέρνηση. Γεννημένη στο Βέλγιο το 1970, σπούδασε Graphic Arts στο Ινστιτούτο Saint-Luc στις Βρυξέλλες και από το 1994 έχει δημιουργήσει περισσότερα από 35 βιβλία με δικά της κείμενα και εικόνες, ενώ έχει εικονογραφήσει και έργα άλλων σπουδαίων συγγραφέων, όπως των Astrid Lindgren, Bart Moeyae, Toon Tellegen κ.ά. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Από τις εκδόσεις Μάρτης κυκλοφορούν στα ελληνικά τα βιβλία «Ο νάνος δεν κοιμάται», σε κείμενο της Astrid Lindgren και οι «Μικρές νυχτερινές ιστορίες», σε δικό της κείμενο και εικονογράφηση.