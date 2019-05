Public: Οι Κριστίν Χάνα και Αρούν Γκάντι για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο Public, θα βρεθούν για πρώτη φορά οι συγγραφείς Κριστίν Χάνα και Αρούν Γκαντί, όπου θα συνομιλήσουν με τους Έλληνες αναγνώστες τους.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 9 Μαΐου, στις 13:00, η Κριστίν Χάνα θα βρεθεί στο Public Συντάγματος ενώ ο Αρούν Γκάντι θα εμφανιστεί στο Public Cafe στις 29 Μαϊου στις 21.00 το βράδυ.

Η πολυβραβευμένη συγγραφέας θα βρίσκεται στο Public Συντάγματος την Πέμπτη 9 Μαΐου, για να συνομιλήσει με τους Έλληνες αναγνώστες της και να υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων της.

Με θάρρος, γοητευτική γραφή και διεισδυτική ματιά, η Kristin Hannah αποτυπώνει μοναδικά σε κάθε βιβλίο της τα ανθρώπινα συναισθήματα. Όλα τα βιβλία της κυκλοφορούν στα Ελληνικά από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος - Το Αηδόνι, Ο Κήπος του Χειμώνα και η Αχανής Μοναξιά.

Η Kristin Hannah έχει γράψει περισσότερα από είκοσι μυθιστορήματα, πολλά από τα οποία έχουν μπει στη λίστα των best seller των New York Times. Πρώην δικηγόρος που εγκατέλειψε την καριέρα της για να γίνει συγγραφέας, ζει με τον σύζυγο και τον γιο της στις ΗΠΑ. Το μυθιστόρημά της «Το αηδόνι» έγινε διεθνές best seller με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων παγκοσμίως, ενώ θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο, όπως επίσης και το μυθιστόρημά της «Αχανής Μοναξιά». Στα βραβεία Goodreads Choice Awards, η «Αχανής μοναξιά» κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ιστορικού μυθιστορήματος για το 2018.

(Είσοδος Ελεύθερη, στο τμήμα βιβλίου 3ος όροφος)

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ο Αρούν Γκάντι

Μετά Το Δώρο του Θυμού, ο Αρούν Γκάντι μας χαρίζει πολύτιμα μαθήματα ζωής για την αγάπη, την ειρήνη, την ευτυχία και όλα όσα απασχόλησαν το αεικίνητο πνεύμα του παππού του Μαχάτμα Γκάντι.



Εβδομήντα ένα χρόνια μετά τον θάνατό του, τα λόγια του εξακολουθούν να είναι επίκαιρα και να αποτελούν πολύτιμο οδηγό ζωής, θυμίζοντάς μας ότι η αγάπη είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο…

Ο συγγραφέας Αρούν Γκάντι

Παρόλο που ο δρόμος της αλήθειας είναι ευθύς και στενός και κοφτερός σαν λάμα ξυραφιού, για μένα ήταν ο πιο εύκολος και γρήγορος.

Μαχάτμα Γκάντι

(Είσοδος ελεύθερη Public Café)