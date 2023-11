Ένας πλαστικός χειρουργός εξερευνά τη δύναμη της ελληνικής γλώσσας και την αναδεικνύει για καλό σκοπό - iefimerida.gr

Ένα παιχνίδι 88 λέξεων και εικόνων. Λέξεις ελληνικές που δωρίσαμε σε άλλες γλώσσες ερμηνευμένες μέσα από τα προσωπικά βιώματα ενός Έλληνα γιατρού.

Τα κείμενα του πλαστικού χειρουργού Νίκου Μεταξωτού, σε ένα δίγλωσσο λεύκωμα που θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από την Τρίτη 21 Νοεμβρίου, πλαισιώνονται αρμονικά από τα έργα της τελευταίας δουλειάς της Ξένιας Γκούμα- Λεκανίδη, “Further”.

«Κείμενα χωρίς γωνίες» είναι ο ελληνικός τίτλος του δίγλωσσου πολυτελούς λευκώματος, που αποτελεί μια προσωπική σύλληψη του Νίκου Μεταξωτού, μέσα από το οποίο προσφέρει μια μοναδική ματιά σε λέξεις που δάνεισε η χώρα μας στο εξωτερικό, ερμηνευόμενες μέσα από το προσωπικό του πρίσμα. Ένα βιβλίο που ξεπερνά τα όρια της λεξικής ερμηνείας και ανοίγει παράθυρα στην ανθρώπινη ψυχή. Σε κάθε σελίδα, ο αναγνώστης βυθίζεται στον κόσμο των λέξεων, ανακαλύπτοντας τις ενδοσκοπήσεις του συγγραφέα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Οι λέξεις ζωντανεύουν και αποκτούν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία.

Ο Νίκος Μεταξωτός , Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ένα παιχνίδι 88 λέξεων και εικόνων, που γεννήθηκε από μια προσωπική ανάγκη έκφρασης. Τα έργα της Ξένιας Γκούμα-Λεκανίδη. Λατρεύω να τα παρατηρώ. Οι κύκλοι της, συμμετρικοί, με μια αρμονία που σε καθηλώνει. Ο κύκλος, η θεωρία μου για τη ζωή. Κύκλοι και Συμμετρία. Οι κύκλοι είναι για να κλείνουν και τα καλύτερα πάντα για να έρχονται. Λέξεις που έρχονται στο μυαλό. Λέξεις ελληνικές που δωρίσαμε σε άλλες γλώσσες. Εμπνεύστηκα από την ιστορική ομιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα ενώπιον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 1957.» Και συνεχίζει: «Κάθε έργο και μια λέξη, μια ερμηνεία μέσα από την ψυχή μου. Βιωματική. Την αποτύπωσα στο χαρτί, ακριβώς όπως μου ερχόταν στο μυαλό. Έγραψα τα κείμενα μόνο για μένα. Άλλοτε αφαιρετικά και άλλοτε φλύαρα. Με ή χωρίς ρήματα, κόμματα και αντωνυμίες. Δεν έχω κάνει διορθώσεις. Αποφάσισα να τα κρατήσω αυθεντικά, με όσα λάθη και αν είχαν. Τα λάθη είναι η ιστορία μας, είναι αυτά που μας μαθαίνουν να προχωράμε μπροστά. Κάποια κείμενα αντέχουν στο χρόνο και συνεχίζουν να έχουν την ίδια αξία. Κάποια έχουν ξεθωριάσει. Αισθάνθηκα ότι ήρθε η στιγμή να τα μοιραστώ. Έτσι γεννήθηκε ένα βιβλίο».

Ο Nίκος Μεταξωτός και η Ξένια Γκούμα-Λεκανίδη, εικαστικός

Οι σελίδες του βιβλίου πλαισιώνονται από έργα της εικαστικού και φωτογράφου, Ξένιας Γκούμα-Λεκανίδη, προσδίδοντας μια επιπλέον διάσταση στην εμπειρία ανάγνωσης. Η εικαστικός αναφέρει: «Διαβάζοντας τα κείμενα του Νίκου, ανακάλυψα πόσο πολύ ταίριαζαν με τα έργα που δημιούργησα για τη συλλογή “Further”. Η γεωμετρία του κύκλου και η συμμετρία αντανακλάται μέσα από την επανάληψη του φτερού δημιουργώντας έντονα συναισθήματα».

Τα έσοδα τις πωλήσεις του λευκώματος θα διατεθούν στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό I LIVE FOR ME που δημιουργήθηκε προκειμένου να βοηθήσει άτομα που πάσχουν από καρκίνο και τις οικογένειές τους, να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της ασθένειας στην καθημερινότητά τους. Ταυτόχρονα, το I LIVE FOR ME έχει ως στόχο, μέσω δράσεων ενημέρωσης, να πετύχει την ευαισθητοποίηση του κοινού στο κρίσιμο ζήτημα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο και άλλα χρόνια νοσήματα.