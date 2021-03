Το Toyota Yaris κατέκτησε ξανά τον τίτλο Car of The Year, 21 χρόνια αφότου η πρώτη γενιά του απέσπασε το βραβείο, το 2000.

H νέα γενιά Yaris αναδείχθηκε πριν από λίγες ώρες Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2021 από τον θεσμό των Ευρωπαίων δημοσιογράφων «Car of The Year» (COTY). H τέταρτη γενιά Yaris, έχοντας ενθουσιάσει την κριτική επιτροπή, που αποτελείται από 59 συντάκτες του ειδικού Τύπου από όλη την Ευρώπη, κέρδισε επάξια το πρώτο βραβείο, 21 χρόνια αφότου η πρωτοποριακή τότε, πρώτη γενιά του, είχε κατακτήσει και πάλι τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2000.

Toyota Yaris: Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2021

Η επιτροπή των Ευρωπαίων Δημοσιογράφων εκθείασε την πλήρως υβριδική ηλεκτρική τεχνολογία (Hybrid Dynamic Force) του Yaris για την αθόρυβη και απρόσκοπτη λειτουργία του, τις χαμηλές εκπομπές ρύπων, αλλά και την προσιτή τιμή του -κάτι που δικαιολογεί την επιλογή του υβριδικού ηλεκτρικού κινητήριου συνόλου από το 80% των αγοραστών του Yaris.

Αναμφισβήτητα, εντυπωσίασαν και οι βενζινοκίνητες εκδόσεις του Yaris που συνδυάζονται με το 6τάχυτο κιβώτιο ή -CVT με συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση και ευρεία κλιμάκωση (wind range) καθώς και με εξαιρετικές τιμές εκπομπών ρύπων και κατανάλωσης.

Το Yaris έλαβε επίσης εξαιρετικές κριτικές για τη σχεδίαση, τις δυναμικές επιδόσεις και τα κορυφαία επίπεδα ασφάλειας που το χαρακτηρίζουν.

Επιπλέον, οι εκλέκτορες του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς εκτίμησαν ιδιαίτερα την επιτυχία της Toyota να ζωντανέψει ξανά το πάθος για την προώθηση της σπορ, αγωνιστικής έκδοσης -hot hatch- του μοντέλου, του GR Yaris.

Το πανευρωπαϊκό βραβείο «Car of the Year 2021» έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφού η νέα γενιά Yaris αναδείχθηκε ευρωπαϊκό best seller για πρώτη φορά, όχι μόνο στην κατηγορία του, αλλά και μεταξύ όλων των μοντέλων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές συμφώνησαν εκ των προτέρων με την πρόσφατη άποψη της επιτροπής του «Car of the Year».

Η Toyota έχει κερδίσει τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς τρεις φορές. Το Yaris ήταν νικητής το 2000, το Prius απέσπασε την κορυφαία διάκριση το 2005 και φέτος το Yaris σηκώνει και πάλι το τρόπαιο για τη χρονιά 2021.