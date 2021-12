Switch by Avis | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | iefimerida.gr

Aυτοκίνητο με μηνιαία συνδρομή; Ήρθε τώρα και στην Ελλάδα από την Avis!

Θέλετε ένα αυτοκίνητο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εύκολα, άμεσα και χωρίς δεσμεύσεις; Χωρίς προκαταβολή, χωρίς κόστος εγγραφής-απλά με μια μηνιαία συνδρομή;

Γίνεται! Η νέα υπηρεσία Switch by Avis αλλάζει τα δεδομένα και παρουσιάζει τη μοναδική 100% online συνδρομητική υπηρεσία αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Γιατί είναι σημαντικό, να έχετε εσείς τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου σας, χωρίς να χρειάζεται να έρθετε σε επαφή με κανέναν και να παραλάβετε το αυτοκίνητό σας με τον πιο άμεσο και εύκολο τρόπο.

Όμως, τι πραγματικά είναι το Switch by Avis;

Το Switch by Avis είναι η πρώτη 100% online συνδρομητική υπηρεσία αυτοκινήτου, όπου μπορείτε σε λίγα βήματα να επιλέξετε το αυτοκίνητο που θέλετε και να ορίσετε τη διάρκεια της συνδρομής σας - άρα και της χρήσης που θέλετε να κάνετε. Με το Switch by Avis, διαλέγετε την κατηγορία οχήματος που επιθυμείτε και τη διάρκεια συνδρομής, επιλέγετε προαιρετικά το αντίστοιχο πακέτο επιπλέον παροxών που περιλαμβάνει και τη δυνατότητα παράδοσης του αυτοκινήτου στο σπίτι σας, δημιουργείτε το προφίλ σας και πληρώνετε on line. Αυτό ήταν. Σε 2 μέρες το αυτοκίνητό σας είναι έτοιμο. Και όλα αυτά χωρίς προκαταβολή και με σταθερή τιμή για όλη τη διάρκεια της συνδρομή σας!

Τι περιλαμβάνει η μηνιαία συνδρομή;

Η απάντηση είναι τα πάντα... εκτός από τα καύσιμά σας.

Περιλαμβάνονται 1500 χλμ/μήνα, ΦΠΑ, μικτή ασφάλεια και ασφάλεια κλοπής. Παράλληλα, και η συντήρηση του οχήματος, η αλλαγή ελαστικών, τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς και η οδική βοήθεια. Η συνδρομή ανανεώνεται σε μηνιαία βάση και εσείς προπληρώνετε μόνο για τον επόμενο μήνα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε την μακροχρόνια δέσμευση και έχετε πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας.

Εδώ, να σημειώσουμε πως η υπηρεσία Switch by Avis, σας δίνει τη δυνατότητα να πληρώνετε online τη συνδρομή σας με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, ακόμα και με τον Paypal λογαριασμό σας.

Τι αυτοκίνητα περιλαμβάνει το Switch by Avis;

Η Avis έχει διαμορφώσει και επιλέξει κατηγορίες αυτοκινήτων που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη μετακίνησης. Οι κατηγορίες Switch είναι:

City & City Auto: Ιδανική επιλογή για όποιον χρειάζεται αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη.

Economy: Χαμηλή κατανάλωση σε καύσιμο και άνεση στις μετακινήσεις.

Premium: High End τεχνολογία, πλούσιος εξοπλισμός, άνετη οδήγηση από γνωστούς κατασκευαστές.

Small SUV: Μια δημοφιλής κατηγορία που συνδυάζει μεγάλη ευελιξία και πρακτικότητα. Ιδανική για περιπετειώδεις αποδράσεις.

Electric: Το αύριο της αυτοκίνησης είναι ηλεκτρικό και η Avis προσφέρει όχημα με μηδενικούς εκπεμπόμενους ρύπους.

Μην το σκέφτεστε άλλο. Κάντε το επόμενο βήμα και γίνετε συνδρομητής σήμερα για να έχετε αυτοκίνητο με τον πιο εύκολο και άμεσο τρόπο. Δηλαδή... κάντε Switch!