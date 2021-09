Επιβραβεύοντας στην πράξη την κορυφαία αξιοπιστία, άνεση και πρακτικότητα του 5008, το βρετανικό What Car ανέδειξε το 7θέσιο μοντέλο της Peugeot ως το καλύτερο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο της εποχή μας.

Τα βραβεία του What Car για το «Used Car of the Year» δίνονται κάθε χρόνο στα αυτοκίνητα που το βρετανικό μέσο θεωρεί ως τις καλύτερες επιλογές στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

