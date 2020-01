Peugeot: Τριπλή πρωτιά στα Company Car and Van Awards 2020

Εντυπωσιακό ξεκίνημα κάνει η Peugeot το 2020 κατακτώντας τρία βραβεία από το καταξιωμένο βρετανικό περιοδικό Company Car and Van, που θεωρείται αυθεντία στους εταιρικούς στόλους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SME).



Small EV of the Year 2020: PEUGEOT e-208

Το ολοκαίνουργιο και εξολοκλήρου ηλεκτρικό PEUGEOT e-208 «φόρεσε» το στέμμα στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ανακηρύχθηκε ‘Small EV of the Year 2020’, με τον εκδότη του περιοδικού Andrew Walker, να αναφέρει: «Το PEUGEOT e-208 είναι το πιο ελκυστικό, συναρπαστικό, στιλάτο και απολαυστικό αυτοκίνητο σε ολόκληρη την κατηγορία, ενώ ήδη φαίνεται ότι καταγράφει και σημαντική δυναμική στις εταιρικές πωλήσεις.»



Medium Car of the Year 2020: PEUGEOT 508

Το εντυπωσιακό PEUGEOT 508 εξαφάνισε τον ανταγωνισμό και στέφθηκε βασιλιάς στη μεσαία κατηγορία κατακτώντας τον τίτλο του Medium Car of the Year 2020. Ο εκδότης του περιοδικού Company Car and Van, χαρακτήρισε το PEUGEOT 508 ως τη συνολικά καλύτερη πρόταση στην κατηγορία. «Σήμερα πολλά αυτοκίνητα μοιάζουν μεταξύ τους αλλά το PEUGEOT 508 αντιστέκεται σε αυτή την τάση και προσφέρει πρωταγωνιστική εμφάνιση και οικονομία αλλά και την πρακτικότητα που ένας οδηγός περιμένει από το αυτοκίνητό του.»



Small Van of the Year 2020: PEUGEOT Partner van

Δεν ήταν όμως μόνο τα τελευταία μοντέλα της PEUGEOT που τιμήθηκαν στα βραβεία 2020 Company Car and Van. To 2019, η αποκάλυψη του PEUGEOT Partner van, οδήγησε σε πολλαπλές βραβεύσεις το μοντέλο που επιλέγουν ιδιώτες αλλά και εταιρικοί αγοραστές. «To PEUGEOT Partner van βρίσκεται τώρα στην κορυφή της κατηγορίας του. Το PSA Group πραγματικά έχει βρει τη συνταγή της επιτυχίας με τα επαγγελματικά οχήματά του και το τελευταίο PEUGEOT Partner van καθιστά την PEUGEOT ακόμα πιο ελκυστική», είπε ο εκδότης του περιοδικού, Andrew Walker. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία το PEUGEOT Partner Van κατακτά τον τίτλο του Small Van of the Year.