Οι γυναίκες ψήφισαν: Αυτό είναι το Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς για το 2022 - iefimerida.gr

To νέο Peugeot 308 ανακηρύχθηκε «Women’s World Car of the Year 2022», μετά την ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής 56 γυναικών δημοσιογράφων αυτοκινήτου από 40 χώρες. Το Peugeot ξεπέρασε 65 νέα μοντέλα, τα οποία λανσαρίστηκαν πρόσφατα.

Ο τίτλος του «Women’s World Car of the Year» διεκδικείται σε δύο γύρους: ο πρώτος κλείνει με την ψηφοφορία των μοντέλων που κερδίζουν σε 6 κατηγορίες και εν προκειμένω, έκλεισε στις 14 Φεβρουαρίου, όταν το Peugeot 308 αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία «Μικρομεσαίου αυτοκινήτου πόλης». Τελικά άφησε πίσω όλους τους ανταγωνιστές του ανά τον κόσμο και κέρδισε το βραβείο, το οποίο αφορά και στα δύο αμαξώματα του 308: hatchback και SW.

