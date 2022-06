Peugeot 3008: Tο πληρέστερο SUV στην κατηγορία του - iefimerida.gr

Με ξεχωριστή εμφάνιση, πλούσιο εξοπλισμό στην ποιοτική καμπίνα και τρεις επιλογές στα συστήματα κίνησης, το νέο Peugeot 3008 τοποθετείται με άνεση στην αφρόκρεμα της κατηγορίας.

Η δεύτερη γενιά του 3008 αποτελεί ένα μοντέλο σταθμό στην ιστορία της Peugeot. Και αυτό διότι αναβάθμισε τη συνολική εικόνα της, έδειξε τον δρόμο στα νέα μοντέλα που ακολούθησαν και αύξησε τα έσοδα και το πελατολόγιο της. Επιπλέον, η εκσυγχρονισμένη γραμμή παραγωγής, οι ακριβές “λύσεις” στα μηχανικά μέρη και οι πολυβραβευμένοι κινητήρες που εφοδιάζουν το δημοφιλές γαλλικό SUV, τονίζουν ακόμα πιο πολύ την προσοχή που έχει δοθεί στην κατασκευή του.

Οι διαστάσεις του 3008 το τοποθετούν στην καρδιά της κατηγορίας και η σωστή χωροταξική μελέτη των γάλλων σχεδιαστών φρόντισε για κορυφαίους χώρους για πέντε ενήλικους με τις αποσκευές τους. Παρόμοιου επιπέδου είναι και η ποιότητα της καμπίνας, με τα υλικά που την αποτελούν να προέρχονται από το πάνω ράφι της γαλλικής φίρμας. Το νέο Peugeot 3008 διατίθεται με θερμικούς κινητήρες που επιτυγχάνουν χαμηλές εκπομπές CO2, από 134 γρ./χλμ.. Στην βενζινοκίνητη γκάμα συναντούμε τον πολυβραβευμένο 3κύλινδρο 1.2 PureTech των 130 ίππων και στην πετρελαιοκίνητη τον αναβαθμισμένο 4κύλινδρο 1.5 BlueHDi των 130 ίππων. Η έκδοση βενζίνης συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων είτε με αυτόματο οκτώ, με αυτή του πετρελαίου να εφοδιάζεται αποκλειστικά με το αυτόματο EAT8.

Παράλληλα, προσφέρονται και εκδόσεις με σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης Grip Control, που επεμβαίνει στα ηλεκτρονικά βοηθήματα, το κιβώτιο και το γκάζι για να εξασφαλίζει πρόσφυση σε ολισθηρά τερέν. Ενισχύοντας το τεχνολογικό υπόβαθρο του 3008, η Peugeot δίνει τη δυνατότητα επιλογής και ενός plug in υβριδικού συστήματος με ισχύ έως 300 άλογα. Σα βάση χρησιμοποιείται ο 1.6 τούρμπο βενζινοκινητήρας του Ομίλου Stellantis και δύο ή ένα ηλεκτρομοτέρ. Στην περίπτωση της τετρακίνητης έκδοσης HYBRID4 300 e-EAT8, το μοτέρ εσωτερικής καύσης αποδίδει 200 άλογα, συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες και η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 300 ίππους: Ο ένας από τους ηλεκτροκινητήρες βρίσκεται στον εμπρός άξονα σε συνδυασμό με το κιβώτιο ταχυτήτων e-EAT8 που αποδίδει 110 ίππους και ο δεύτερος τοποθετημένος στον πίσω άξονα, με απόδοση 112 ίππων.

Η λειτουργία 4WD, επίσης διαθέσιμη με πρόγραμμα Electric, επιτρέπει βελτιωμένη πρόσφυση στην άσφαλτο ή σε δύσβατα εδάφη. Το αποτέλεσμα είναι η όσο το δυνατόν υψηλότερη πρόσφυση: είτε σε βρεγμένους, λασπωμένους, χιονισμένους δρόμους, είτε σε στροφές, η δύναμη κατανέμεται ηλεκτρονικά και στους 4 τροχούς του αυτοκινήτου. H συγκεκριμένη ισχυρότερη έκδοση του 3008 επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα από στάση σε 5,9 δευτερόλεπτα, έχει τελική ταχύτητα στα 235 χλμ./ώρα, εκπέμπει 29 γρ./χλμ. CO2 με μέση κατανάλωση στα 1,3 λτ./100 χλμ. και μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για 59 χιλιόμετρα. Για όσους επιλέξουν τη 2κίνητη εκδοχή του plug in υβριδικού 3008, η συνδυαστική ισχύς τοποθετείται στα 225 άλογα με την ύπαρξη τους ενός ηλεκτροκινητήρα να εξασφαλίζει εξίσου χαμηλούς ρύπους και κατανάλωση (31 γρ./χλμ. CO2, 1,3 λτ./100 χλμ., 56 χλμ. αυτονομία με ηλεκτρισμό, τελική ταχύτητα στα 225 χλμ./ώρα).

Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει χωρητικότητα 13,2 kWh και διατίθενται δύο τύποι ενσωματωμένων φορτιστών. Στον στάνταρ εξοπλισμό ένας μονοφασικός φορτιστή 3,7 kW και προαιρετικά ένας μονοφασικός φορτιστής 7,4 kW. Τα επίπεδα εξοπλισμού είναι πέντε, Active Plus, Allure, Allure Plus, GT και GT Plus, και από το βασικό κιόλας συναντάμε πληθώρα χαρακτηριστικών άνεσης και ασφάλειας. Παράλληλα, όλες οι εκδόσεις προσφέρουν χαμηλό κόστος χρήσης, με τις plug-in hybrid έχουν λιανική τιμή προ φόρων κάτω από τα 40.000 ευρώ (πλην της κορυφαίας GT Plus) και να ενδείκνυνται για εταιρική χρήση. Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι Plug-in Hybrid εκδόσεις έχουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, επωφελούνται ελεύθερης πρόσβασης στον Δακτύλιο και εξαιρούνται από τα δημόσια τέλη στάθμευσης για 2 χρόνια. Επιπλέον, όλες οι εκδόσεις καλύπτονται με εγγύηση για πέντε χρόνια, με αυτήν της μπαταρίας των επαναφορτιζόμενων υβριδικών εκδόσεων να φτάνει τα οκτώ χρόνια ή 160.000 χλμ.