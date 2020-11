Οι Γερμανοί βραβεύουν το ηλεκτρικό Honda e

Το Honda e, το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της Honda για την Ευρώπη, ανακηρύχθηκε ‘Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2021’ στο θεσμό ‘Car of the Year’.

Ο νέος τίτλος έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά βραβείων που έχει κατακτήσει το Honda e από την Άνοιξη του 2020 που λανσαρίστηκε, ανάμεσά τους και η κορυφαία διάκριση του Red Dot Design. Τα βραβεία ‘German Car of the Year’ απονέμονται από μία κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από συντάκτες του Γερμανικού ειδικού Τύπου. Τα μέλη της επιτροπής δοκιμάζουν και αξιολογούν τα τελευταία μοντέλα και τα κατατάσσουν ανάλογα με τη χρηστικότητα, τα χαρακτηριστικά οδήγησης, τη συνάφειά τους με την αγορά και το επίπεδο καινοτομίας τους. Στη συνέχεια, οι νικητές σε πέντε κατηγορίες – Compact, Premium, Luxury, New Energy και Performance – δίνουν μάχη ‘σώμα με σώμα’ όπου κρίνεται ο τελικός νικητής. Στη Γερμανία, εκτός από τον τίτλο του Γερμανικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς, το Honda e απέσπασε τη διάκριση EuroCarBody 2020 του Automotive Circle, λίγους μήνες αφότου κατέκτησε δύο περίοπτα βραβεία Red Dot για την εξαιρετική του σχεδίαση, και της κορυφαίας διάκρισης ‘Best of the Best 2020’. Από τότε, το Honda e εκτίθεται στο παγκοσμίου φήμης Μουσείο Σχεδίασης Red Dot στο Έσσεν στη Γερμανία.

Το Honda e λανσαρίστηκε πριν από μερικούς μήνες και αποτελεί ένα σημαντικό μοντέλο της Honda στη δέσμευση της εταιρείας να εξηλεκτρίσει το 100% των Ευρωπαϊκών mainstream μοντέλων της μέχρι το 2022. Εγκαινιάζοντας νέα πρότυπα σύγχρονης αυτοκινητιστικής σχεδίασης και προηγμένης ηλεκτρικής μετακίνησης (e-mobility), το Honda e έχει σχεδιαστεί χωρίς συμβιβασμούς με έμφαση στη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα. Ένα κομψό και μοντέρνο όχημα, με τεχνολογίες αιχμής και προηγμένη, έξυπνη συνδεσιμότητα που υποστηρίζει την ψηφιακή ζωή όσων το αποκτήσουν.