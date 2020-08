Νέα ψηφιακή εποχή για τη Mercedes

Πρόκειται για τη νέα γενιά των εφαρμογών Mercedes με Apps, που δίνουν τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη μέσω smartphone να συνδεθεί σε ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον υπηρεσιών και πληροφόρησης του αυτοκινήτου.



Πλέον, υπάρχουν 3 διαφορετικές εφαρμογές, η Mercedes me που αφορά σε λειτουργίες του αυτοκινήτου, η Mercedes me Store από την οποία μπορεί ο ιδιοκτήτης να αποκτήσει ψηφιακές αναβαθμίσεις και προϊόντα του οχήματός του, καθώς και η εφαρμογή Mercedes me Service για ό,τι αφορά στη συντήρηση του αυτοκινήτου. Οι 3 εφαρμογές αυτές είναι διαθέσιμες για να τις «κατεβάσει» ο ιδιοκτήτης της Mercedes στο κινητό του μέσω του App Store και του Google Play Store και προσφέρουν ευκολότερη και πιο γρήγορη από κάθε άλλη φορά λειτουργία. Σημαντικό στοιχείο τους αποτελεί και το γεγονός ότι μπορούν να χειριστούν ταυτόχρονα και οι 3 με τη χρήση του μοναδικού Mercedes me ID του ιδιοκτήτη.

Μεμονωμένα, η νέα Mercedes me App δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να βλέπει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία του αυτοκινήτου όπως τα χιλιόμετρά του, η αυτονομία του ή η πίεση των ελαστικών του, επίσης, μέσω αυτής μπορεί να βάλει σε λειτουργία τον κλιματισμό, να κλείσει ή ανοίξει τα παράθυρα και την οροφή από απόσταση, ενώ για πρώτη φορά μπορεί να αναβοσβήσει τα φώτα για να μπορεί να δει που βρίσκεται σταθμευμένο το αυτοκίνητο π.χ. σε ένα πάρκινγκ.

Η εφαρμογή Mercedes me Service εκτός του ότι ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη πότε ήρθε η ώρα για service, τον ειδοποιεί επίσης για στοιχεία όπως π.χ. να τσεκάρει την πίεση των ελαστικών σε ένα βενζινάδικο, ενώ μέσω αυτής μπορεί κανείς να κλείσει ραντεβού απευθείας με το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της μάρκας. Σημαντικό στοιχείο της «υπόστασης» των νέων εφαρμογών Mercedes me αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά οι εφαρμογές αυτές βασίζονται πάνω σε μια κοινή πλατφόρμα. Το 2019 η Mercedes έγινε η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που έδωσε τη δυνατότητα σε προγραμματιστές από όλον τον κόσμο να εξελίξουν software ειδικά για τις εφαρμογές αυτές.