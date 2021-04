Διαθέσιμη στην Ελλάδα η νέα Mercedes C-Class | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | iefimerida.gr

Ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Mercedes διαχρονικά, η C-Class, μπαίνει στη νέα της γενιά και ετοιμάζεται να ξεκινήσει την εμπορική της πορεία στη χώρα μας. Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά της, αλλά και πόσο κοστίζει.

Η νέα C-Class είναι η πρώτη κλασική σειρά μοντέλων της Mercedes που εξηλεκτρίζεται πλήρως. Με ενσωματωμένη μίζα-δυναμό και ηλεκτρικό σύστημα οχήματος 48 Volt, θέτει νέα πρότυπα στον τομέα της βιωσιμότητας. Εκτός αυτού όμως, έχουν γίνει πολλές ακόμα τεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν πλήθος στοιχείων προαιρετικού εξοπλισμού, όπως π.χ. το DIGITALLIGHT και το σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα. Τα μοντέλα Sedan και Estate είναι από σήμερα διαθέσιμα προς παραγγελία και θα εμφανιστούν στις εκθέσεις των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων το καλοκαίρι του 2021.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τις δυναμικές της αναλογίες, η νέα Mercedes C-Class δίνει την εντύπωση ότι κινείται ακόμη κι όταν είναι σταματημένη, χάρη στον συνδυασμό κοντού μπροστινού προβόλου, μακρύ μεταξονίου και πίσω προβόλου. Το σπορ καπό του κινητήρα με τους έντονους όγκους τονίζει την παρόρμηση του αυτοκινήτου για κίνηση. Συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο, που είχε ιδιαίτερα πολυτελή διαμόρφωση στο εσωτερικό του, η νέα C-Class εξελίσσει ακόμη περισσότερο την έννοια της σύγχρονης πολυτέλειας, ήδη από τη βασική της έκδοση στην Ελλάδα.

Το εσωτερικό υιοθετεί σημαντικά χαρακτηριστικά από τη νέα S-Class, προσθέτοντας επιπλέον μια σπορ πινελιά. Το ταμπλό οργάνων είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα: το επάνω τμήμα διαθέτει νέους, επίπεδους στρογγυλούς αεραγωγούς που θυμίζουν τα αεροδυναμικά καλύμματα των κινητήρων αεροσκαφών, ενώ το κάτω τμήμα συνίσταται σε μια ενιαία επιφάνεια με πολυτελή διακοσμητικά στοιχεία, η οποία εκτείνεται ομοιόμορφα από την κεντρική κονσόλα μέχρι το ταμπλό οργάνων χωρίς καμία παρεμβολή. Η έμφαση στον οδηγό αναδεικνύει τη σπορ σχεδίαση: Tο ταμπλό οργάνων και η κεντρική οθόνη έχουν μία ελαφριά κλίση έξι μοιρών προς τον οδηγό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μετάβαση προς την ψηφιοποίηση αντανακλάται και στην κεντρική, OLED οθόνη αφής, η οποία επιτρέπει τον έλεγχο των λειτουργιών του αυτοκινήτου και μοιάζει να αιωρείται πάνω από τη διακοσμητική επιφάνεια της κονσόλας. Όπως το ταμπλό οργάνων, έτσι και η οθόνη έχει ελαφριά κλίση προς τον οδηγό. Επιπλέον, επιτυγχάνει το απόλυτο μαύρο με αυτοφωτιζόμενα pixel. Οι δύο μεγάλες αυτές οθόνες έχουν η μεν του οδηγού διαγώνιο 12,3 ιντσών (31,2 cm), η δε κεντρική οθόνη 11,9 ιντσών (30,2 cm) και περιλαμβάνονται και οι δύο στον βασικό εξοπλισμό του οχήματος.

Χάρη στον συστηματικό εξηλεκτρισμό και το έξυπνο downsizing των κινητήρων, η νέα C-Class θέτει νέα πρότυπα στον τομέα της αποδοτικότητας. Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει αποκλειστικά τετρακύλινδρα μοτέρ από την τρέχουσα οικογένεια αρθρωτών κινητήρων Mercedes FAME (Family of Modular Engines). Αντίστοιχα, με τον εξηλεκτρισμό, η γκάμα κινητήρων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευελιξία του διεθνούς δικτύου παραγωγής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από τον στροβιλοσυμπιεστή (turbo-charger), τόσο οι πετρελαιοκινητήρες όσο και οι βενζινοκινητήρες διαθέτουν ενσωματωμένη μίζα-δυναμό (ISG) για έξυπνη υποβοήθηση στις χαμηλές στροφές κινητήρα, ως ήπιο υβριδικό σύστημα δεύτερης γενιάς και με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται εξαιρετική απόδοση ισχύος. Το ISG χρησιμοποιεί ένα on-board ηλεκτρικό σύστημα 48 Volt που προσφέρει λειτουργίες όπως ελεύθερη κύλιση, ενίσχυση ή ανάκτηση ενέργειας και εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου. Με το σύστημα αυτό η εκκίνηση του κινητήρα γίνεται πολύ γρήγορα και άνετα, με αποτέλεσμα η λειτουργία Start/Stop να μην γίνεται σχεδόν καθόλου αντιληπτή από τον οδηγό, όπως και η μετάβαση από την κύλιση με τον κινητήρα απενεργοποιημένο έως την έντονη επιτάχυνση με τον κινητήρα σε λειτουργία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κιβώτιο ταχυτήτων εξελίχθηκε για την προσαρμογή της ενσωματωμένης μίζας-δυναμό και τοποθετείται σε όλα τα μοντέλα C-Class. Ο ηλεκτροκινητήρας, το ηλεκτρονικό σύστημα ισχύος και το ψυγείο κιβωτίου ταχυτήτων έχουν πλέον μετακινηθεί μέσα ή προς το κιβώτιο ταχυτήτων. Επιπλέον, έχει αυξηθεί η αποδοτικότητα του κιβωτίου ταχυτήτων, μεταξύ άλλων, χάρη στη βελτιστοποιημένη συνεργασία με την ηλεκτρική πρόσθετη αντλία λαδιού, η οποία μειώνει την ισχύ τροφοδοσίας της μηχανικής αντλίας κατά 30 τοις εκατό. Εκτός από την αυξημένη υπολογιστική ισχύ, ο αριθμός ηλεκτρικών διεπαφών(interfaces) έχει μειωθεί δραστικά, ενώ το σύστημα ελέγχου κιβωτίου ταχυτήτων ζυγίζει 30 τοις εκατό λιγότερο.

Η νέα Mercedes C-Class προσφέρεται σε αμάξωμα Sedan και Estate, τα οποία είναι διαθέσιμα με 3 διαθέσιμους βενζινοκινητήρες 170, 204 και 258 ίππων (οι δύο τελευταίοι συνδυάζονται και με τετρακίνηση). Επίσης, υπάρχουν και δύο diesel εκδόσεις, η C 220 d και η C 300 d με 2λιτρο μοτέρ 200 και 265 ίππων αντίστοιχα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βασικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

• Σχεδιαστική γραμμή Avantgarde

• Πακέτο άνεσης καθισμάτων

• Μπροστινά θερμαινόμενα καθίσματα

• Πακέτο στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορείας

• MBUX Navigation Premium

• Οθόνη οδηγού 12.3 ιντσών

• Κεντρική οθόνη 11.9 ιντσών

• Ενεργό σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας

• Ρεζερβουάρ καυσίμου αυξημένης χωρητικότητας

• Αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMATIC με 2 ζώνες κλιματισμού

• Πακέτο USB

• Δερμάτινο τιμόνι

• Πακέτο καθρεπτών

• Ψηφιακό ραδιόφωνο

• Ατμοσφαιρικός φωτισμός

• Οσφυϊκή στήριξη 4 κατευθύνσεων

• Αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθίσματος

• Ασύρματη φόρτιση

• Προβολείς LED High Performance

• Προσαρμοζόμενο σύστημα υποβοήθησης φώτων μεγάλης σκάλας

• Ενσωμάτωση smartphone

• Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων

• Ζάντες 17”

Οι τιμές στη χώρα μας ανά έκδοση είναι:

Mercedes C 180: 45.350 ευρώ

Mercedes C 200: 51.200 ευρώ (52.750 ευρώ Estate)

Mercedes C 200 4Matic: 53.980 ευρώ

Mercedes C 300: 56.450 ευρώ

Mercedes C 300 4Matic: 59.895 ευρώ

Mercedes C 220 d: 54.800 ευρώ (56.350 ευρώ Estate)

Mercedes C 300 d: 58.150 ευρώ (59.750 ευρώ Estate)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr