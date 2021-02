Νέα εξοπλιστική έκδοση για το ηλεκτρικό MINI SE [εικόνες]

Τον επόμενο μήνα θα λανσαριστούν οι νέες εξοπλιστικές εκδόσεις του ηλεκτρικού ΜΙΝΙ.

Το edition model συνδυάζει τα καλύτερα οπτικά χαρακτηριστικά που δημιουργήθηκαν για την τελευταία έκδοση του MINI, όπως το επανασχεδιασμένο εμπρός τμήμα και η οροφή Multitone Roof, με αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία στο εξωτερικό και το εσωτερικό και πλούσιο εξοπλισμό. Η λίστα εξοπλισμού των edition models περιλαμβάνει εξωτερικό φινίρισμα Island Blue metallic, που προσφέρεται για πρώτη φορά με το MINI Cooper SE. Εναλλακτικά, διατίθεται η νέα μεταλλική απόχρωση Rooftop Grey. Το MINI Electric Collection διαθέτει επίσης Multitone Roof.

Η αποκλειστική σχεδίαση του καπό και οι πλαϊνές ρίγες και η πολύχρωμη οροφή ενισχύουν τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Επιπλέον, το MINI Electric Collection διαθέτει προβολείς Adaptive LED με λειτουργία matrix για τη μεγάλη σκάλα φώτων, διακοσμητικές πλάκες μαρσπιέ με χαραγμένο το λογότυπο του ηλεκτρικού MINI, σπορ καθίσματα Light Grey σε συνδυασμό υφάσματος/δερματίνης, νέας σχεδίασης επιφάνειες εσωτερικού με φινίρισμα MINI Yours Aluminium και ανθρακί επένδυση οροφής. Ο ποιοτικός και πολυτελής χαρακτήρας του εσωτερικού αναδεικνύεται επίσης με το σπορ τιμόνι από δέρμα nappa, το οποίο φέρει το λογότυπο του ηλεκτρικού MINI στα edition models.

Το MINI Electric Collection υπόσχεται μία αποκλειστική εμπειρία διασκεδαστικής οδήγησης μηδενικών ρύπων. Η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα των 135 kW/184 hp, το ειδικό σετάρισμα του πλαισίου και το χαμηλό κέντρο βάρους, χαρίζουν στο MINI Cooper SE τη γνώριμη ευελιξία MINI. Η μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης, τοποθετημένη βαθιά στο πάτωμα του οχήματος, επιτρέπει αυτονομία από 203 μέχρι 234 km σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Νέα πακέτα εξοπλισμού με συστήματα άνεσης, συνδεσιμότητας και υποστήριξης οδηγού διατίθεται προαιρετικά για το edition model του MINI Cooper SE. Θερμαινόμενο τιμόνι προσφέρεται για πρώτη φορά αναβαθμίζοντας το επίπεδο άνεσης στις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Ο βασικός εξοπλισμός του MINI Cooper SE περιλαμβάνει το πακέτο Connected Navigation.

Το πακέτο Connected Navigation Plus περιέχει Head-Up Display, ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου (Wireless Charging), Concierge Service και λειτουργίες MINI Connected XL. Η νέα λειτουργία Lane Departure Warning αποτελεί τμήμα του Driver Assistance Package και προειδοποιεί τον οδηγό για τον κίνδυνο ακούσιας παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας με δονήσεις στο τιμόνι. Το νέο Driver Assistance Package Plus περιλαμβάνει Active Cruise Control, τώρα με λειτουργία Stop & Go, για πρώτη φορά. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο σύστημα να επιβραδύνει το MINI Cooper SE μέχρι να σταματήσει τελείως εάν χρειαστεί.

To MINI Electric κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα 184 ίππων και η αυτονομία του μπορεί να φτάσει έως τα 234 χιλιόμετρα.