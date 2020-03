Κορωνοϊός: Αναβάλλεται η Διεθνής Εκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης

Η επιδημία του νέου κορωνοϊού επηρέασε και τη Διεθνή Εκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η αμερικανική έκθεση αναβάλλεται για να προστατευθούν οι επισκέπτες και οι πολίτες. Η ετήσια έκθεση αυτοκινήτων της Νέας Υόρκης αρχικά ήταν προγραμματισμένη να ανοίξει τις πύλες της για τους εκπρόσωπους των μέσων ενημέρωσης στις 8 και 9 Απριλίου και στη συνέχεια για το κοινό από τις 10 Απριλίου.

Οπως αναφέρει το Bloomberg, οι διοργανωτές, στην προσπάθειά τους να μη χαθεί η ευκαιρία να πραγματοποιηθεί η έκθεση αυτοκινήτου και ελπίζοντας ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει μειωθεί η ένταση της επιδημίας, προγραμμάτισαν νέα χρονική περίοδο. Συγκεκριμένα, καθόρισαν ότι η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου και οι ημέρες του Τύπου θα είναι στις 26 και 27 Αυγούστου.

The health and well-being of all those involved in this historic event is our top priority. We’ll be rescheduling this year’s #NYIAS to August 2020.

