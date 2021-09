Η Renault παρουσιάζει το νέο Express Van [τιμές] | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | iefimerida.gr

Η παραγωγή του All new Express Van γίνεται στο εργοστάσιο της Renault στην Ταγγέρη, που επένδυσε στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα πιο σύγχρονα στάνταρ της Renault.

Το εσωτερικό διαθέτει οριζόντιο ταμπλό με καθαρές γραμμές που αναδεικνύουν την ευρυχωρία του All new Renault Express Van. Η επένδυση στις πόρτες και την οροφή παρέχει ένα αναβαθμισμένο επίπεδο αρμονίας στην καμπίνα, ενώ τα πλαστικά μέρη είναι ανθεκτικά και πλενόμενα. Οι πινελιές χρωμίου στο τιμόνι, τα χειριστήρια του συστήματος κλιματισμού και οι χειρολαβές των θυρών, αναδεικνύουν τη λειτουργικότητα της σχεδίασης του All new Renault Express Van.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα άνετα καθίσματα εξασφαλίζουν αυξημένη πλευρική στήριξη στο σώμα, ενώ τα μοντέρνα προσκέφαλα είναι μεγάλα και βολικά. Ο οδηγός μπορεί εύκολα να ρυθμίσει τόσο το ύψος της έδρας (+/- 40χλστ.) όσο και την απόσταση (+/- 110χλστ.) του καθίσματός του, αλλά και το ύψος της ζώνης ασφαλείας και του τιμονιού. Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση στην οδήγηση, το κάθισμα του οδηγού μπορεί να εφοδιαστεί προαιρετικά και με υποβραχιόνιο. Τέλος, έχει βελτιωθεί και το επίπεδο της ηχομόνωσης με στόχο να περιοριστεί ο βαθμός κόπωσης του οδηγού.

Το γαλλικό μοντέλο διαθέτει τις καλύτερες αναλογίες στην κατηγορία του, με 1,91 μ. μήκος χώρου φόρτωσης (με πλήρες διαχωριστικό), για ένα όχημα συνολικού μήκους 4.39 μ. και πλευρική συρόμενη πόρτα πλάτους 716 χλστ, που είναι η καλύτερη τιμή στην κατηγορία του. Πρακτικό όσο ποτέ άλλοτε, το νέο μοντέλο προσφέρει ωφέλιμο φορτίο 650 κιλών με τον κινητήρα diesel. Παράλληλα, το All new Express Van προσφέρει κορυφαία τιμή χωρητικότητας αποθήκευσης στην καμπίνα και μέγιστο όγκο φόρτωσης που φτάνει τα 3,7 κυβικά μέτρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Express Van διατίθεται με τον κινητήρα diesel 1,5 Blue dCi, με απόδοση 75 & 95 ίππων (220 Nm και 240 Nm ροπής αντίστοιχα), που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση από 5,0 λ. /100χλμ. (134 γρ. CO2/χλμ.), νούμερα που του εξασφαλίζουν καθημερινή πρόσβαση στον πράσινο δακτύλιο.

Σε συνδυασμό με το σύστημα Eco-Mode, που μπορεί να ενεργοποιηθεί από το ταμπλό, εξασφαλίζεται έως και 12% περισσότερη οικονομία καυσίμου. Η ένδειξη αλλαγής ταχύτητας («Gear Shift Indication») ενημερώνει τον οδηγό για το πότε είναι η καλύτερη στιγμή για αλλαγή ταχύτητας, εξοικονομώντας έτσι επιπλέον 5% στα καύσιμα. Το Express Van ξεκινάει από 14.677€ (+ΦΠΑ), ενώ καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών με όριο 100.000 χλμ. (όποιο συμβεί πρώτο και απεριόριστα για τα 2 πρώτα έτη), αλλά και με δωρεάν 5ετή οδική βοήθεια. Επιπλέον καλύπτεται από εγγύηση βαφής 3 ετών και αντισκωρική εγγύηση 12 ετών (χωρίς όριο χιλιομέτρων).