Formula 1: Θετικός στον κορωνοϊό ο Λεκλέρκ της Ferrari

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο Σαρλ Λεκλέρκ.

Όπως ενημέρωσε η Ferrari, ο Μονεγάσκος υποβλήθηκε σε έλεγχο την Τετάρτη (13/01) ο οποίος έδειξε ότι έχει προσβληθεί από τον ιό.

Charles notified us immediately and has informed everyone he has been in close contact with in the last few days.

He is currently feeling ok with mild symptoms and is now self-isolating at home in Monaco. [2/2]