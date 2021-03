Formula 1: Πρεμιέρα στο Μπαχρέιν -Στα μονοθέσια οι πιλότοι για την πρώτη μάχη, τα φαβορί και οι εκπλήξεις | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | iefimerida.gr

Πέρασαν μόλις λίγοι μήνες και η Formula 1 είναι έτοιμη να επιστρέψει και πάλι στη δράση. Το φετινό Calendar περιλαμβάνει 23 Grand Prix.

Αν φυσικά δεν υπάρξουν ματαιώσεις αγώνων λόγω του κορωνοϊού. Το σίγουρο είναι, όπως αποδείχθηκε και την περσινή σεζόν, ότι η F1 μπορεί να δημιουργήσει τη δική της «φούσκα ασφαλείας» εξασφαλίζοντας ένα ολοκληρωμένο πρωτάθλημα.

Σε αντίθεση με την παράδοση που ήθελε την Αυστραλία να ανοίγει την αυλαία, φέτος το ξεκίνημα θα γίνει στην πίστα του Μπαχρέιν. Στην ίδια πίστα που πριν από περίπου δέκα ημέρες, οι ομάδες έκαναν το τριήμερο τεστ για τη νέα σεζόν.

Formula 1: Ο Λιούις Χάμιλτον / Φωτογραφία: AP

Το iefimerida.gr αναλύει όσα θα πρέπει να περιμένουμε στη νέα χρονιά από τις 10 ομάδες που συμμετέχουν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η Mercedes των Χάμιλτον και Μπότας

Η Mercedes είναι η ομάδα που έχει επιβάλει την κυριαρχία της στην υβριδική εποχή της Formula 1. Η διαφορά που έχει φτιάξει από τα προηγούμενα χρόνια είναι τόσο μεγάλη που μόνο με κάποιο θαύμα θα καταλήξουν αλλού οι δυο τίτλοι της χρονιάς.

Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζε. Η Mercedes ακολούθησε την πετυχημένη συνταγή και συνεχίζει με το ίδιο οδηγικό δίδυμο και τη νέα χρονιά. Ο Λιούις Χάμιλτον είναι το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα οδηγών. Αν τελικά το κατακτήσει θα είναι ο οδηγός με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της F1.

Στο πλευρό του Βρετανού θα βρίσκεται ο Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός έχει αποδείξει ότι είναι team player και είναι ο καλύτερος οδηγός για τη δουλειά που τον θέλει η ομάδα του. Με τη δική του βοήθεια το πρωτάθλημα κατασκευαστών θα είναι πιο εύκολη υπόθεση.

Η Red Bull των Φερστάπεν και Πέρεθ

Η Αυστριακή Red Bull έδειξε τα δόντια της στις δοκιμές πριν από λίγες ημέρες. Ο Μαξ Φερστάπεν φανέρωσε τη δυναμική της ομάδας, ενώ ο Σέρτζιο Πέρεθ δείχνει ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή. Η Red Bull φαίνεται να έχει καλύψει ένα μέρος της διαφοράς που υπάρχει με την Mercedes και μένει να φανεί πόσο μεγάλο ήταν αυτό και αν τελικά θα αντέξει μέχρι τέλους να ανταγωνιστεί την Mercedes.

Ο Μαξ Φερστάπεν με την Red Bull /Φωτογραφία: AP

Θυμίζουμε ότι φέτος είναι η τελευταία χρονιά της συνεργασίας με τη Honda με το βλέμμα όλων να είναι και στο 2022.

Η McLaren των Ρικιάρντο και Νόρις

Best of the rest για δεύτερη χρονιά. Ωστόσο αυτή τη φορά, και λόγω της Ferrari, η Βρετανική ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση. Φέτος μπαίνει με αυτό το μομέντουμ και με δυο ισχυρά όπλα. Το πρώτο είναι ότι πλέον έχει στην πλάτη του μονοθεσίου της τον καλύτερο κινητήρα καθώς το reunion με την Mercedes μεγαλώνει τις προσδοκίες.

Η McLaren με τους Νόρις και Ρικιάρντο / Φωτογραφία: AP

Το δεύτερο ακούει στο όνομα Ντάνιελ Ρικιάρντο. Ο Αυστραλός πάει στην Βρετανική ομάδα με τον αέρα του φτασμένου οδηγού. Ο 7 φορές νικητής σε Grand Prix είναι ένας πιλότος που αποτελεί πολυτέλεια στη μάχη του Midfield. Στο πλευρό του βρίσκεται ο Λάντο Νόρις που έχει δείξει ποιος είναι τα τελευταία δύο χρόνια.

Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει και για την καινοτομία με τον πίσω διαχύτη και τα πλεονεκτήματα που δίνει. Το πόσο μεγάλη διαφορά κάνει σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία της χρονιάς.

Η άφιξη της Aston Martin (ex Racing Point) των Φέτελ και Στρολ

Ίσως η πιο αμφιλεγόμενη ομάδα της περασμένης σεζόν. Κατηγορήθηκε ότι αντέγραψε την Mercedes του 2019. Τα σχόλια για «ροζ Mercedes» έδιναν και έπαιρναν. Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, όντως είχε αρκετή από τη δυναμική του προπέρσινου μονοθεσίου της Γερμανικής ομάδας. Διεκδίκησε την τρίτη θέση μέχρι το τέλος, αλλά της κόστισαν τα προβλήματα αξιοπιστίας.

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ με τα χρώματα της Aston Martin / Φωτογραφία: AP

Φέτος άλλαξε χρώμα και ονομασία. Πλέον λέγεται Aston Martin και έχει το παραδοσιακό πράσινο χρώμα της εταιρείας. Η μεγαλύτερη και ποιοτικότερη διαφορά είναι ότι πίσω από το τιμόνι βρίσκεται ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Γερμανός θέλει να δείξει ότι δεν έχει τελειώσει. Σίγουρα έχει ένα μονοθέσιο που του δίνει την ευκαιρία να αποδείξει την ανδιαμφισβήτη αξία του. Στο πλευρό του ο Λανς Στρολ.

Η Alpine (ex Renault) με Αλόνσο και Οκόν

Η τρίτη ομάδα του την περασμένη σεζόν έδωσε μάχη για την τρίτη θέση. Η Renault μετονομάστηκε σε Alpine για καθαρά εμπορικούς λόγους καθώς παραμένει η εργοστασιακή ομάδα της Γαλλικής εταιρείας. Πέρυσι είχε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της με αποτέλεσμα η δυναμική της να διαφέρει από πίστα σε πίστα.

Το μονοθέσιο της Alpine

Οι γάλλοι θέλουν να κρατήσουν τα καλά στοιχεία της περασμένης σεζόν και με το ανανεωμένο οδηγικό δίδυμο ελπίζουν ότι μπορούν να ανέβουν στην κορυφή του midfield. Ο Φερνάντο Αλόνσο επιστρέφει στην Formula 1 μετά από δύο χρόνια και αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να ανεβάσει το hype. Ο ομόσταυλος του είναι ο Εστεμπάν Οκόν που έδειξε καλά στοιχεία την περασμένη χρονιά.

Με νέο δίδυμο η Ferrari, Λεκρέκ και Σάινθ

Χρειάζεται να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω για να βρούμε την θρυλική ομάδα της Ferrari σε τόσο κακή κατάσταση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Σκουντερία ήταν ο κινητήρας της. Η μυστική συμφωνία με την FIA προφανώς αφορούσε αυτό το κομμάτι και ο νέος και νόμιμος κινητήρας υστερούσε σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Φέτος η Ferrari ισχυρίζεται ότι έχει καλύψει ένα μέρος της διαφοράς, αλλά το καλύτερο σενάριο μπορεί να φέρει την Ιταλική ομάδα να παλέψει για την τρίτη θέση. Οτιδήποτε παραπάνω θα ήταν ένα μεγάλο θαύμα. Το δύσκολο έργο να φέρουν την ομάδα στις πρώτες θέσεις έχουν οι Λεκλέρ και Σάινθ.

Η Alpha Tauri, για νέο «θαύμα» ο Γκασλί και η πρεμιέρα του Τσουνόντα

Η μικρή αδερφή της Red Bull με την καρδιά της Minardi. Η περασμένη σεζόν μόνο επιτυχημένη μπορεί να θεωρηθεί. Η ομάδα έδειξε δυνατή σε κάποιες πίστες με τον Πιέρ Γκασλί να κάνει εντυπωσιακούς και μεστούς αγώνες.

Φυσικά το highlight της χρονιάς ήταν η ανέλπιστη νίκη στην Μόζνα. Στη θέση του δεύτερου οδηγού υπάρχει αλλαγή καθώς ο Ντάνι Κβιάτ έδωσε τη θέση του στον Ιάπωνα, Γιούκι Τσουνόντα. Η Alpha Tauri εντυπωσίασε στις δοκιμές και ελπίζει ότι θα είναι δυνατή στη μάχη του midfield.

Η Alfa Romeo με τους Ραικόνεν και τον Τζοβινάτσι

Η Alfa Romeo οδηγεί μια τριάδα ομάδων που θα παλέψουν για να αποφύγουν την τελευταία θέση. Το γνωστό brand που συνεργάζεται με την Sauber αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της χρονιάς. Έχει στα μονοθέσια της τον βετεράνο Κίμι Ραικόνεν και τον Αντόνιο Τζοβινάτσι.

Το μονοθέσιο και οι οδηγοί της Alfa Romeo

Το πόσο καλά μπορεί να πάει τη φετινή σεζόν θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο που έκανε η Ferrari με τον κινητήρα της. Θυμίζουμε ότι η Ιταλική ομάδα είναι ο προμηθευτής για τις μονάδες ισχύος. Πάντως δύσκολα θα μπορέσει να μπει στη μάχη του midfield.

Η Haas φέρνει στα σιρκουί τον γιο Σουμάχερ, μαζί του ο Μαζεπίν

Η Αμερικανική ομάδα θα έχει αρκετό τηλεοπτικό χρόνο μέσα στη χρονιά. Σε αυτό παίζει ρόλο ο Μικ Σουμάχερ. Ο γιος του θρυλικού Μίκαελ κέρδισε το πρωτάθλημα στην Formula 2, και ως οδηγός της Ferrari κατέληξε σε μια από τις δυο συνεργαζόμενες ομάδες.

Οι προσδοκίες της ομάδας δεν είναι μεγάλες και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι δεν έχει σκοπό να ξοδέψει πόρους για την εξέλιξη του φετινού μονοθεσίου μέσα στη χρονιά. Αυτό την φέρνει κοντά στην τελευταία θέση. Μαζί με τον Μικ Σουμάχερ θα τρέχει ο Νικίτα Μαζεπίν. Ο Ρώσος είναι ένας οδηγός που έδειξε πράγματα στην περσινή Formula 2.

Η Williams με τον φιλόδοξο Ράσελ και τον Λατίφι

Κανένας φίλος της Formula 1 δεν μπορεί να είναι χαρούμενος βλέποντας στην Williams στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Τα οικονομικά προβλήματα επηρέασαν άμεσα την ομάδα με αποτέλεσμα να αποχωρήσει η οικογένεια Williams. Παρά την αποχώρηση της ιστορικής οικογένειας, το όνομα παραμένει.

Οι νέοι ιδιοκτήτες θέλουν να φέρουν την ομάδα στην κορυφή. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Η συνεργασία με την Mercedes δεν είναι αρκετή, ούτε καν το γεγονός ότι έχει έναν από τους καλύτερους οδηγούς της νέας γενιάς. Ο Τζόρτζ Ράσελ και ο Νίκολας Λατίφι ελπίζουν ότι φέτος θα έχουν καλύτερο μονοθέσιο από πέρυσι. Το ταβάνι αναμένεται να είναι το να φτάσει την Alfa Romeo.

Το νέο πρόγραμμα της Formula 1 για το 2021

28 Μαρτίου, Γκραν Πρι Μπαχρέιν, Μανάμα

18 Απριλίου, Γκραν Πρι Εμίλια Ρομάνα, Ίμολα

2 Μαΐου, Γκραν Πρι Πορτογαλίας, Πορτιμάο

9 Μαΐου, Γκραν Πρι Ισπανίας, Βαρκελώνη

23 Μαΐου, Γκραν Πρι Μονακό, Μόντε Κάρλο

6 Ιουνίου, Γκραν Πρι Αζερμπαϊτζάν, Μπακού

13 Ιουνίου, Γκραν Πρι Καναδά, Μόντρεαλ

27 Ιουνίου, Γκραν Πρι Γαλλίας, Λε Καστελέ

4 Ιουλίου, Γκραν Πρι Αυστρίας, Σπίλμπεργκ

18 Ιουλίου, Γκραν Πρι Μεγάλης Βρετανίας, Σίλβερστον

1 Αυγούστου, Γκραν Πρι Ουγγαρίας, Βουδαπέστη

29 Αυγούστου, Γκραν Πρι Βελγίου, Σπα

5 Σεπτεμβρίου, Γκραν Πρι Ολλανδίας, Ζαντβούρτ,

12 Σεπτεμβρίου, Γκραν Πρι Ιταλίας, Μόντσα

26 Σεπτεμβρίου, Γκραν Πρι Ρωσίας, Σότσι

3 Οκτωβρίου, Γκραν Πρι Σιγκαπούρης, Σιγκαπούρη

10 Οκτωβρίου, Γκραν Πρι Ιαπωνίας, Σουζούκα

24 Οκτωβρίου, Γκραν Πρι ΗΠΑ, Όστιν

31 Οκτωβρίου, Γκραν Πρι Μεξικού, Πόλη του Μεξικού

7 Νοεμβρίου, Γκραν Πρι Βραζιλίας, Ιντερλάγκος

21 Νοεμβρίου, Γκραν Πρι Αυστραλίας, Μελβούρνη

5 Δεκεμβρίου, Γκραν Πρι Σαουδικής Αραβίας, Τζέντα

12 Δεκεμβρίου, Γκραν Πρι Αμπού Ντάμπι, Αμπού Ντάμπι

