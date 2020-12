Formula 1: Πανικός στο Αμπου Ντάμπι -Το μονοθέσιο του Ραϊκόνεν τυλίχτηκε στις φλόγες [βίντεο]

Ατύχημα-σοκ για τον Κίμι Ραϊκόνεν.

Μετά το σοκαριστικό ατύχημα του Ρομέν Γκροζάν, την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα στα ελεύθερα δοκιμαστικά του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι στη Formula 1, ο Κίμι Ραϊκόνεν είδε το μονοθέσιό του να αρπάζει φωτιά.

Συγκεκριμένα η Alfa Romeo του 41χρονου Φινλανδού, άρχισε να φλέγεται, αλλά οι άνθρωποι της πίστας επενέβησαν γρήγορα και να την έσβησαν, με τον Ράικονεν να βγαίνει γρήγορα από το μονοθέσιο.

Flames from the back of Kimi Raikkonen's car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d