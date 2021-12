Formula 1: Βίντεο με παρασκήνιο και μισό εκατ. views-Η αντίδραση στη Red Bull όταν ο Μαξ προσπέρασε τον Λιούις | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | iefimerida.gr

Ο Μαξ Φερστάπεν, μια εβδομάδα πριν, στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 σε έναν αγώνα που θα μείνει στην ιστορία για το αλλόκοτο τέλος του.

Στο τελευταίο λεπτό του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 ο Μαξ Φερστάπεν πήρε... την μπουκιά μέσα από το στόμα και τον τίτλο από την τσέπη του Λιούις Χάμιλτον. Οι αμφιλεγόμενες αποφάσεις του Μάικλ Μάσι, διευθυντή του αγώνα της Formula 1, στους τελευταίους γύρους του γκραν πρι του Αμπου Ντάμπι, μετά το ατύχημα του Λατίφι, βοήθησαν στην ανατροπή του αποτελέσματος που μέχρι τότε έδειχνε ότι ξεκάθαρα και με διαφορά τον αγών θα κέρδιζε ο Λιούις Χάμιλτον. Και μαζί και το πρωτάθλημα της Formula 1.

Το ατύχημα του Λατίφι και μια σειρά αποφάσεων που ακολούθησαν άλλαξαν την... ιστορία, όμως, με τον Λιούις Χάμιλτον να χάνει το ραντεβού με το απόλυτο ρεκόρ των 8 τίτλων της Formula 1 και τον Μαξ Φερστάπεν να γίνεται ο νέος πρωταθλητής της F1.

F1: Οταν ο Μαξ Φερστάπεν προσπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον

Στα χνάρια του.... Drive to Survive, ο νέος κύκλος του οποίου αναμένεται εντός των επόμενων μηνών με ιδιαίτερη αγωνία από τους φαν, η Red Bull έδωσε στον αέρα πριν λίγες ώρες το παρασκήνιο του αγώνα της Formula 1 στο Αμπου Ντάμπι. Και πέρα από όλα τα άλλα καταγράφει ακριβώς τη στιγμή που στο γκαράζ της Red Bull παρακολουθώντας τις οθόνες τους, με την αγωνία στο κόκκινο και τρώγοντας τα νύχια τους, είδαν τον Μαξ Φερστάπεν να προσπερνά στον τελευταίο γύρο τον Λιούις Χάμιλτον και να υπερασπίζεται την πρωτοπορία του αγώνα για τις δύο επιθέσεις που ακολούθησαν από τον Βρετανό, κερδίζοντας τον αγώνα και φυσικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. «Max Verstappen you are the World Champion», ακούγεται να φωνάζουν, την ώρα που οι μηχανικοί στο γκαράζ μια αγκαλιά χοροπηδούν ως το ταβάνι και τρέχουν να υποδεχθούν τον Φερστάπεν.

Στο βίντεο καταγράφει και τις στιγμές μετά, με τους έξαλλους πανηγυρισμούς στο γκαράζ της Red Bull όταν όλοι μαζί τραγουδούσαν το We Are the Champions.

Formula 1: Το παρασκήνιο, μέσα από τα μάτια της Red Bull, του τελευταίου αγώνα στο Αμπου Ντάμπι

