Ford Kuga Plug in Hybrid με 225 ίππους

Το Kuga Plug-in Hybrid τροφοδοτείται έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 2.5L που λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Atkinson, ηλεκτροκινητήρα και γεννήτρια, καθώς και μπαταρία ιόντων λιθίου 14,4 kWh, με τη μέγιστη απόδοση να ανέρχεται στους 225 ίππους

Η αρχιτεκτονική του συστήματος κίνησης του νέου Kuga Plug-in Hybrid συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 2.5L που λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Atkinson, ηλεκτροκινητήρα και γεννήτρια, καθώς και μπαταρία ιόντων λιθίου 14,4 kWh, με τη μέγιστη απόδοση να ανέρχεται στους 225 ίππους. Το Kuga Plug-In Hybrid προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 72 km NEDC (56 km WLTP), κατανάλωση από 1,2 l/100 km NEDC (από 1,4 l/100 km WLTP) και εκπομπές CO2 από 26 g/km NEDC (από 32 g/km WLTP). Η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται μέσω μιας υποδοχής φόρτισης στον εμπρός προφυλακτήρα. Επίσης, η τελευταία φορτίζεται αυτόματα εν κινήσει μέσω της τεχνολογίας αναγεννητικής πέδησης που ανακτά την κινητική ενέργεια η οποία συνήθως χάνεται στο φρενάρισμα. Μία πλήρης φόρτιση της μπαταρίας από εξωτερική ηλεκτρική παροχή 230-volt ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 6 ώρες.

Οι οδηγοί μπορούν να επιλέγουν πότε και πώς να αξιοποιούν την ενέργεια της μπαταρίας χρησιμοποιώντας τα προφίλ EV Auto, EV Now, EV Later και EV Charge. Όταν η μπαταρία φτάνει στο κατώτερο επίπεδο φόρτισης, το Kuga αυτόματα επιστρέφει στο πρόγραμμα EV Auto συμπληρώνοντας την ισχύ του βενζινοκινητήρα με υποβοήθηση από τον ηλεκτροκινητήρα με χρήση της ανακτημένης ενέργειας για βελτιστοποιημένη οικονομία καυσίμου. Στο νέο Kuga Plug-in Hybrid οι νέες τεχνολογίες ασφάλειας και υποβοήθησης της οδήγησης όπως το Stop & Go, το Speed Sign Recognition και το Lane-Centring βοηθούν τους οδηγούς να κινούνται στην πυκνή κυκλοφορία της πόλης και στον αυτοκινητόδρομο με μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ ο προληπτικός φωτισμός στροφών διευκολύνουν την οδήγηση στο σκοτάδι.

Η τεχνολογία Head-up display βοηθά τους οδηγούς να έχουν την προσοχή τους στραμμένη στο δρόμο, ενώ το Active Park Assist 2 επιτρέπει πλήρως αυτοματοποιημένους ελιγμούς στάθμευσης με το πάτημα ενός μόνο διακόπτη.Κάνοντας το ντεμπούτο του σε μοντέλο της Ford ως μέρος του προηγμένου συστήματος Lane-Keeping System, το BLIS Assist συνδυάζει τα Blind Spot Information System (BLIS) και Lane-Keeping System για την παρακολούθηση του τυφλού σημείου οδηγού, ανιχνεύοντας οχήματα που πλησιάζουν από το πλάι σε αυτοκινητόδρομους με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.



Η νέα λειτουργία Local Hazard Information – που υποστηρίζεται από το FordPass Connect – μπορεί να ενημερώνει τους οδηγούς για επικίνδυνες καταστάσεις στο δρόμο, ακόμα και αν αυτές δεν είναι ορατές εξαιτίας της ύπαρξης στροφών ή παρουσίας άλλων οχημάτων.