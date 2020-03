Δοκιμή: Νέο VW Golf 1,5 eTSI 150 PS DSG -Αυτή είναι η τιμή του [εικόνες]

Η 8η γενιά του απόλυτου ευρωπαϊκού best seller λανσάρεται στην ελληνική αγορά. Το νέο VW Golf είναι πιο ολοκληρωμένο από ποτέ και έτοιμο να πρωταγωνιστήσει στο στίβο των πωλήσεων.



Γυρίζοντας αρκετά χρόνια πίσω το ημερολόγιο, στο Μάρτιο του 1974 για την ακρίβεια, η VW λανσάρει την πρώτη γενιά του Golf. Ενός μοντέλου που έμελλε να γράψει τη δική του ιστορία στις σελίδες της αυτοκίνησης και να γίνει ταυτόσημο της μικρομεσαίας hatchback κατηγορίας. Τα όσα ακολούθησαν δικαιώνουν πλήρως τους ιθύνοντες στο Wolfsburg, καθώς μέχρι σήμερα έχουν παραχθεί περισσότερα από 35 εκατομμύρια Golf, ένα νούμερο ρεκόρ για τα δεδομένα της κατηγορίας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που η γερμανική πρόταση παραμένει στην κορυφή των ευρωπαϊκών πωλήσεων δείχνοντας ιδιαίτερα αντοχή στο σφυροσκόπημα της νέας μόδας. Δηλαδή των SUV & Crossover επιλογών. Επιστρέφοντας στο νέο Golf, η καινούργια γενιά του μοντέλου είναι πιο πλήρης από ποτέ, παραμένει πιστή στις αξίες «Golf» και διαθέτει όλες τις τελευταίες τεχνολογίες του VW Group. Ποιες είναι, όμως, οι αξίες «Golf» που θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελούν σήμερα ένα ξεχωριστό brand; Ας τις γνωρίσουμε μέσα από τις λεπτομέρειες της νέας γενιάς.

Εκ πρώτης όψεως, η σχεδίαση του νέου Golf δείχνει να μην έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, ένα πιο παρατηρητικό μάτι θα αποκαλύψει πως οι διαφορές κρύβονται στις λεπτομέρειες. Το εμπρόσθιο μέρος έχει γίνει πιο μυτερό, ενώ τα προαιρετικά φωτιστικά σώματα IQ.LIGHT-LED matrix με τα 22 ανεξάρτητα στοιχεία και τις έξυπνες λειτουργίες να προσθέτουν μια σύγχρονη εικόνα. Πιο έντονες είναι ακμές που έχουν υιοθετηθεί στο πίσω τμήμα, εκεί όπου κυριαρχεί το νέο σήμα στο κέντρο του πορτ μπαγκάζ. Σε επίπεδο διαστάσεων τώρα, το μήκος έχει αυξηθεί στα 4.284 χλστ. (από 4.258), το πλάτος στα 1.789 χλστ. (από 1.790), ενώ το ύψος έχει μειωθεί στα 1.496 χλστ. (από 1.492). Το τελευταίο στοιχείο σε συνδυασμό με τη μείωση της μετωπικής επιφάνειας και την αεροδυναμική βελτίωση πολλών περιφερειακών στοιχείων έχουν επιφέρει θετικά αποτελέσματα στον συντελεστή οπισθέλκουσας, ο οποίος βρίσκεται πλέον μόνο στο cd: 0,275. Για την περίσταση οι Γερμανοί χρησιμοποιούν και την πλατφόρμα MQB με αναβαθμίσεις στα σημεία και αύξηση του μεταξονίου στα 2.636 χλστ. (από 2.620).

Στην καμπίνα του νέου Golf η VW μας καλωσορίζει σε έναν νέο ψηφιακό κόσμο. Το Innovision Cockpit, όπως το ονομάζουν οι Γερμανοί, προσφέρει πίνακα οργάνων με ψηφιακές ενδείξεις 10 ιντσών και σύστημα infotainment με οθόνη 8,25 ίντσών. Πόντους στη συνολική εικόνα προσθέτει ο επιλογέας του αυτόματου κιβωτίου, τύπου joystick, που είδαμε για πρώτη φορά στο νέο Touareg. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας, ενώ τα We Connect και We Connect Plus προσφέρουν streaming μουσικής και εικόνας, internet radio και άλλες διαδικτυακές λειτουργίες. Επίσης, με το «We Upgrade» πολλές λειτουργίες και χαρακτηριστικά θα μπορούν να αγοραστούν από το ιδιοκτήτη οποιαδήποτε στιγμή μετά την αγορά. Στον high tech εξοπλισμό του γερμανικού μοντέλου περιλαμβάνεται και το σύστημα φωνητικών εντολών που ενεργοποιείται με τη φράση «Ηello Volkswagen». Στην πράξη το νέο Golf είναι πραγματικά «χορταστικό» σε τεχνολογία με το σύστημα infotainment και τον χειρισμό των λειτουργιών μέσω των διακοπτών αφής να απαιτεί αρκετή εξοικείωση (για παράδειγμα τα οριζόντια πλήκτρα αφής κάτω από την οθόνη δεν φωτίζονται τις βραδινές ώρες).

Από κει και πέρα, ο οδηγός και οι επιβάτες θα εισπράξουν μια υψηλή ποιότητα κατασκευής, η οποία έχει ξεκάθαρα premium προσανατολισμό. Τα μαλακά πλαστικά στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό και η στιβαρή συναρμογή των επιμέρους τμημάτων καθιστούν το νέο Golf ως μια από τις κορυφαίες κατασκευές στην μικρομεσαία κατηγορία. Σε επίπεδο χώρων, το γερμανικό μοντέλο δεν παρουσιάζει αξιόλογες διαφορές συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά, προσφέροντας ένα άνετο εσωτερικό, ενώ ο χώρος αποσκευών παραμένει και πάλι στα 380 λίτρα.

H έκδοση της δοκιμής μας εφοδιάζεται με τον 1,5 eTSI του VW Group απόδοσης 150 ίππων. Για την περίσταση το «e» μας επισημαίνει πως το μοτέρ συνδυάζεται με ένα ήπιο υβριδικό 48 V και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων, το οποίο ελέγχεται πλήρως ηλεκτρονικά (shift by wire). Mε τη συγκεκριμένη διάταξη η VW εξασφαλίζει χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης και ρύπων, ενώ στιγμιαία το ηλεκτρικό σύστημα μπορεί να υποβοηθήσει την επιτάχυνση. Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης και τις συνθήκες, το μοτέρ μπορεί να σβήσει εν κινήσει (λειτουργία ελεύθερο τροχασμού) και όταν απαιτηθεί να επανεκκινήσει χωρίς καμία υστέρηση. Οι 150 ίπποι και τα 250 Nm ροπής χαρίζουν στο αμάξωμα των 1.380 κιλών τελική ταχύτητα 224 χλμ./ώρα και επιτάχυνση 0-100 σε 8,5 δλ. Χάρη στα διαθέσιμα προγράμματα (Individual, Eco, Comfort και Sport) μπορείς να αλλάξεις τις παραμέτρους του αυτοκινήτου, ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμείς να κινηθείς. Με αυτόν τον τρόπο και με φειδώ, το δεξί πεντάλ μπορείς σχετικά εύκολα να λάβεις τιμές κατανάλωσης κοντά στην εργοστασιακή των 5,7 λίτρων/100 χλμ.



Στην πράξη το δίδυμο «κινητήρας-κιβώτιο» είναι ένα ομοιογενές και ραφιναρισμένο σύνολο ικανό και αποδοτικό εντός και εκτός πόλης. Συγκριτικά με το παρελθόν σαφώς αναβαθμισμένο είναι και το σύστημα διεύθυνσης που προσφέρει-πλέον- καλύτερη αίσθηση και αμεσότητα. Παράλληλα, οι αναβαθμίσεις στην πλατφόρμα και η ρύθμιση της ανάρτησης ανεβάζουν τον πήχη στην ποιότητα κύλισης και στον τομέα της άνεσης. Στις στροφές, το νέο Golf είναι πιο σταθερό από ποτέ, με άκρως ουδέτερες αντιδράσεις και λογικές κλίσεις από το αμάξωμα. Τα ίδια υψηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας βγάζει το αυτοκίνητο και στην εθνική, ακόμη και κινούμενο με πολλά χιλιόμετρα, ενισχύοντας σε κάθε περίπτωση το αίσθημα ασφάλειας του οδηγού και των επιβατών του.



To νέο VW Golf χτυπάει στην κορυφή της μικρομεσαίας κατηγορίας



Oι τιμές του νέου Golf ξεκινούν από τα 21.800 ευρώ για τις εκδόσεις με τον 1,5 TSI (τιμή μοντέλου δοκιμής 25.050 ευρώ). Το συγκεκριμένο κόστος σε συνδυασμό με τον πλήρη εξοπλισμό άνεσης-ασφάλειας και την ποιότητα κατασκευής που κοιτάζει ευθέως την premium λίγκα, καθιστούν το Golf σαν μια από τις καλύτερες προτάσεις αγοράς στη μικρομεσαία κατηγορία.



