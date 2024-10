Ευέλικτες, υπεύθυνες και μοναδικές διαδρομές για όλους με συνοδοιπόρο την Avis - iefimerida.gr

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν τις μετακινήσεις μας με αυτοκίνητο να ξεχωρίζουν; Η καινοτομία και η διαρκής ευθυγράμμιση με τις τεχνολογικές εξελίξεις είναι σε πρώτο πλάνο. Και βέβαια πάντα υπάρχει η ανάγκη για διαδρομές σε ένα απόλυτα eco-friendly πλαίσιο, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην οικονομία, καθώς και στην ασφάλεια.

Και κάπως έτσι καταλήγουμε στην πιο συμφέρουσα λύση για πραγματικά απολαυστικές και ευέλικτες περιπλανήσεις με leasing, και πιο συγκεκριμένα με Avis Easy Leasing. Η Avis, η κορυφαία εταιρεία mobility στην Ελλάδα, ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες των οδηγών και των επιχειρήσεων, με τον υπερσύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον στόλο αυτοκινήτων της.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Easy all the way



Η Avis συνοψίζει την πελατοκεντρική φιλοσοφία της σε μία και μόνο φράση: «Μαζί σε κάθε πρόκληση, μαζί σε κάθε όμορφη στιγμή, μαζί σε κάθε δυσκολία». Μέσω της πρωτοποριακής υπηρεσίας Avis Easy Leasing με τις tailor-made προτάσεις μίσθωσης αυτοκινήτου, η καθημερινότητά μας γίνεται απολύτως εύκολη και απλή! Το Avis Easy Leasing απευθύνεται σε όσους επιθυμούν μια απλή και γρήγορη διαδικασία Leasing συμβολαίου από την άνεση του σπιτιού τους και μάλιστα super ευέλικτα. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού διάρκειας μίσθωσης και αριθμού χιλιομέτρων καθώς και προαιρετική επιλογή για καταβολή προκαταβολής. Και βέβαια, όλα αυτά με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, που είναι μικρότερο από τη δόση ενός δανείου, και με τη δυνατότητα εξαγοράς του αυτοκινήτου στο τέλος της σύμβασης.

Ένας κόσμος μοναδικών προνομίων ανοίγεται μπροστά μας μέσω του Avis Easy Leasing χωρίς το βάρος μακροχρόνιων δεσμεύσεων και γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενώ έχουμε πάντα τον έλεγχο των όρων του συμβολαίου!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Switch by Avis για όποτε θέλουμε διαφορετικό αυτοκίνητο!



Και για τους λάτρεις των συχνών εναλλαγών υπάρχει η ιδανική πρόταση του Switch by Avis! Τι σημαίνει αυτό; Μπορεί κάποιος να αλλάζει αυτοκίνητο ακόμα και κάθε μήνα άμεσα, χωρίς προκαταβολή και χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις από ένα μήνα μέχρι και ένα χρόνο. Έρχονται Χριστούγεννα και αναζητάτε ένα premium SUV για αποδράσεις εκτός Αττικής ή πιο μετά επιθυμείτε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης για σύντομες διαδρομές... Εδώ έρχεται να σας καλύψει πλήρως η απόλυτα καινοτόμα συνδρομητική υπηρεσία.

Τα βήματα είναι απλά! Με λίγα clicks και έχετε το διαφορετικό αυτοκίνητο στην πόρτα σας. Επιλέγετε κατηγορία αυτοκινήτου, ημερομηνία και σημείο παραλαβής και σε μόλις δύο ημέρες παραλαμβάνετε. Ξεκινάτε τη συνδρομή σας και την ακυρώνετε όποτε θέλετε χωρίς ρήτρες. Με σταθερό μηνιαίο κόστος που περιλαμβάνει τα πάντα (συντήρηση, αλλαγή ελαστικών, τέλη κυκλοφορίας, 24ωρη οδική βοήθεια), το Switch by Avis προσφέρει μια διαφανή και απροβλημάτιστη εμπειρία συνδρομητικής μίσθωσης χωρίς εκπλήξεις.

Με αδιάκοπη πορεία προς την καινοτομία, η Avis δεν είναι απλώς μια εταιρεία μίσθωσης και ενοικίασης αυτοκινήτων. Αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη που βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε βήμα της ζωής σας, προσφέροντας λύσεις αυτοκίνησης που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή είναι η δύναμη του "Avis Together all the way", και η υπόσχεση που δίνει στους πελάτες της.

Μάθετε περισσότερα: www.myavis.gr