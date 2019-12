Dacia: Εξελίσσει νέο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο

Στο χώρο της ηλεκτροκίνησης αναμένεται να μπει και η Dacia, παρουσιάζοντας μια νέα προσιτή πρόταση στα μέσα στου 2021.

To νέο ηλεκτρικό της εταιρείας θα έχει πολλές ομοιότητες με το ηλεκτρικό SUV Renault City K-ZE που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Σανγκάης, προσφέροντας αυτονομία 200 χιλιομέτρων με μια πλήρη φόρτιση. Σύμφωνα πάντα με τους Γάλλους, η αρχική τιμή του θα βρίσκεται κάτω από τα 20.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με τη χώρα που θα διατεθεί το ποσόν αυτό θα μειώνεται ακόμη περισσότερο λόγω τυχόν προνομίων για την αγορά μοντέλων του είδους. Έτσι, το νέο ηλεκτρικό της Dacia θα είναι ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα της εποχής, συμβαδίζοντας απόλυτα με το γενικότερο Value for Money χαρακτήρα της μάρκας.

Περισσότερα στοιχεία για το νέο μοντέλο θα γνωρίζουμε από την επόμενη χρονιά, όταν η Dacia μας αποκαλύψει επίσημα παράλληλα κάποιες πρώτες φωτογραφίες του.