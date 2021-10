BMW: Απομακρυσμένη αναβάθμιση για 2 εκατ. οχήματα | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | iefimerida.gr

Tο BMW Group προσφέρει την τρίτη over-the-air (ΟΤΑ) αναβάθμιση για φέτος. Η νέα ολοκληρωμένη καμπάνια Remote Software Upgrade θα εστιάσει στην επέκταση και βελτίωση λειτουργιών υποστήριξης οδηγού.

Η πιο εκτεταμένη καμπάνια Remote Software Upgrade του BMW Group μέχρι σήμερα ξεκίνησε με το λανσάρισμα της τελευταίας έκδοσης του BMW Operating System 7 (Ver. 21-07) στις 11 Οκτωβρίου 2021. Η καμπάνια εγκαινιάστηκε στη Γερμανία και, σταδιακά, θα ακολουθήσουν και άλλες αγορές. Αυτή η ολοκληρωμένη καμπάνια Remote Software Upgrade θα εστιάσει στην επέκταση και βελτίωση των λειτουργιών υποστήριξης οδηγού. Η εφαρμογή Spotify θα αναβαθμίσει την εμπειρία ψυχαγωγίας που προσφέρει η επιλογή BMW Connected Music και θα μπορεί να μεταδίδει podcasts. Οι οδηγοί των BMW M3 και M4 μπορούν να προσβλέπουν σε μία μοναδική εμπειρία ήχου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού χάρη στο M Sound Control.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθένα από αυτά τα νέα χαρακτηριστικά προσφέρει στους πελάτες μεγαλύτερη άνεση, βελτιωμένη ασφάλεια και, πολύ απλά, περισσότερη Γνήσια Οδηγική Απόλαυση. Νέο σε αυτή την καμπάνια είναι το ότι οι χρήστες του My BMW app μπορούν να κατεβάζουν αποκλειστικά αυτή την έκδοση κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων. Στη συνέχεια, η αναβάθμιση θα διατίθεται σε όλους τους πελάτες ως αυτόματη λήψη (downloading) απευθείας μέσω του οχήματός τους. Το My BMW app συνδέει τους πελάτες με το αυτοκίνητό τους μέσω του smartphone τους, μετατρέποντάς το σε μία έξυπνη διεπαφή. Πέρα από τη δυνατότητα λήψης (downloading) της απομακρυσμένης αναβάθμισης λογισμικού στο όχημά τους, η εφαρμογή προσφέρει επίσης έναν άνετο τρόπο προγραμματισμού ταξιδιών ή κλεισίματος ραντεβού για σέρβις. Από το Νοέμβριο του 2021, το My BMW app θα προσφέρει λειτουργικές αναβαθμίσεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος, μεταξύ άλλων.

Με την τρέχουσα αναβάθμιση, πάνω από 30 μοντέλα και 1,6 εκατομμύρια οχήματα σε όλο τον κόσμο που κατασκευάζονται από τον ‘premium’ κατασκευαστή θα μπορούν να ενημερώνουν άμεσα το λογισμικό τους. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής της τρέχουσας έκδοσης (Ver. 21-07) σε σχεδόν 400.000 περισσότερα οχήματα με παλαιότερη έκδοση λογισμικού. Προ-απαιτούμενο εδώ είναι αυτά τα οχήματα να έχουν μία έκδοση λογισμικού με δυνατότητα αναβάθμισης (Ver. 20-07). Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα με την εγκατάσταση της προηγούμενης έκδοσης.

Οι περιττές παρεμβάσεις του συστήματος διεύθυνσης μπορούν να αποφεύγονται με το βελτιωμένο σύστημα Lane Departure Warning σε πιο στενούς δρόμους χωρίς κεντρικές διαγραμμίσεις, καθώς και με υπολογισμένο στρίψιμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βλέπετε τι βλέπει η BMW σας: Αυτό είναι εφικτό με το νέο Assisted View. Όταν είναι ενεργοποιημένο το Active Cruise Control (ACC), το όχημα BMW αναγνωρίζει την κατάσταση κυκλοφορίας γύρω από το όχημα ενώ κινείται, ακόμα και στην ομίχλη. Η λειτουργία αυτή προσφέρει περισσότερη άνεση και ασφάλεια. Πιο ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων που αφορούν πληροφορίες της κυκλοφορίας μέσω αναβαθμισμένου RTTI (Real-Time Traffic Information) επιτρέπει στην εφαρμογή BMW Maps να προγραμματίζει διαδρομές και να προβλέπει τις ώρες άφιξης με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια.

Spotify podcast playlists διατίθενται τώρα στο αυτοκίνητο, μέσω BMW Connected Music. Η σύνδεση μέσω της εφαρμογής Spotify στο αυτοκίνητο και το BMW Connected Music ενεργοποιεί αυτόματα αυτό το χαρακτηριστικό.

Η βελτιωμένη ανίχνευση οδηγού στο όχημα εξασφαλίζει τη ‘φόρτωση’ του σωστού προφίλ οδηγού, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται το κλειδί στο όχημα.

Το νέο BMW M Sound Control για τις BMW M3 και BMW M4 υπόσχεται γνήσιο συναίσθημα – είτε εκκινώντας τον κινητήρα, είτε αλλάζοντας σχέσεις, είτε εναλλάσσοντας τα modes των οδηγικών εμπειριών. Σε κάθε περίπτωση, ένας προσαρμοζόμενος ήχος εσωτερικού και μία μοναδική Εμπειρία Ήχου BMW M είναι εγγυημένα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το BMW Operating System 7 και το Remote Software Upgrade, οι οδηγοί BMW αναβαθμίζουν εύκολα και γρήγορα το όχημά τους με την τελευταία έκδοση λογισμικού από το 2018 – ανεξάρτητα εάν το νέο λογισμικό παραδίδεται στο όχημα μέσω του My BMW app ή απευθείας over-the-air. Τα νέα χαρακτηριστικά μπορούν να λαμβάνονται άνετα (μέσω downloading) στο αυτοκίνητο. Τα αρχεία εγκατάστασης προετοιμάζονται στο όχημα στο παρασκήνιο. Μόλις η προετοιμασία ολοκληρωθεί, ακόμα και η εγκατάσταση μεγάλων αναβαθμίσεων σπάνια διαρκεί πάνω από 20 λεπτά.

Οχήματα με BMW Operating System 7 που κατασκευάζονται από τον Ιούλιο του 2021 και μετά ήδη διατίθενται με την τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων λειτουργιών. Οι πελάτες μπορούν να βλέπουν την έκδοση λογισμικού και να αναζητούν διαθέσιμες αναβαθμίσεις στις ρυθμίσεις του οχήματος, στο στοιχείο Remote Software Upgrade. Η Απομακρυσμένη Αναβάθμιση Λογισμικού (Remote Software Upgrade) διατίθεται τώρα για περισσότερα από 30 μοντέλα BMW – σχεδόν ολόκληρος ο στόλος μοντέλων BMW. Οχήματα με λογισμικό παλαιότερο της έκδοσης 20-07 δεν μπορούν να εγκαταστήσουν την τελευταία έκδοση πριν κατεβάσουν και εγκαταστήσουν την ενδιάμεση έκδοση. Μόνον η επόμενη ενδεχόμενη αναβάθμιση είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση, επομένως δεν υφίσταται κίνδυνος εγκατάστασης λανθασμένης έκδοσης.

Η διαθεσιμότητα υπηρεσιών και λειτουργιών εξαρτάται από το μοντέλο και τον εξοπλισμό, καθώς και από την έκδοση λογισμικού που είναι εγκατεστημένη σε κάθε χώρα. Οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται για τις οδηγίες που αφορούν κάθε χώρα στις σελίδες των χωρών στον ιστότοπο της BMW.