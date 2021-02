Αυτό είναι το νέο σήμα της Peugeot! [εικόνα]

Η μακροβιότερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο επαναπροσδιορίζει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα της με νέα εταιρική ταυτότητα. Στις 25 Φεβρουαρίου 2021, η PEUGEOT αποκαλύπτει το νέο της λογότυπο: ένα οικόσημο στολισμένο με ένα εντυπωσιακό κεφάλι λιονταριού.

Από το 1850, η PEUGEOT είχε δέκα επιτυχημένα λογότυπα και σε όλα απεικονιζόταν το εμβληματικό λιοντάρι. Το νέο ποιοτικό και κομψό σήμα δημιουργήθηκε από το PEUGEOT Design Lab, το παγκόσμιο εργαστήριο βιομηχανικού σχεδιασμού της μάρκας.

Η PEUGEOT, αφού ανανέωσε εντελώς τα οχήματά της τα τελευταία δέκα χρόνια, επανασχεδιάζει τώρα και το λογότυπό της με τρόπο που να συνάδει με τα προϊόντα της, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της μάρκας στην premium κατηγορία.

Η PEUGEOT σαν μάρκα είναι εναρμονισμένη με τα προτάγματα της εποχής. Όντας πάντα ένα βήμα μπροστά, λοιπόν, καινοτομεί, προβλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και ανοίγει το δρόμο για νέες λύσεις κινητικότητας.

Η PEUGEOT έχει την εμπειρία όλων των επαναστάσεων: της βιομηχανικής, της τεχνολογικής, της πολιτικής, της κοινωνικής, της ψηφιακής και τώρα, της περιβαλλοντικής, με την ενεργειακή μετάβαση και την κινητικότητα μηδενικών ρύπων να βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής της για ένα βιώσιμο μέλλον.

Όλα αυτά συνιστούν το DNA της PEUGEOT.

Πρόκειται, επίσης, για μία ισχυρή μάρκα που βασίζεται στα ένστικτα, αντανάκλαση αυτού και το έμβλημά της, το λιοντάρι.

Αυτό κάνει την PEUGEOT μία διαχρονική μάρκα, μία γέφυρα μεταξύ του χθες και του αύριο.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, όλη η γκάμα των προϊόντων της έχει πραγματοποιήσει μία τεράστια μετάβαση στην premium κατηγορία και έχει καταφέρει να κατακτήσει: Τρεις τίτλους «Car Of The Year» (PEUGEOT 308 το 2014, PEUGEOT 3008 το 2017 και PEUGEOT 208 το 2020), τον τίτλο του «International Van of the year» με το PEUGEOT e-Expert το 2021 και το Partner το 2019. Επιπλέον, έχει μια εξηλεκτρισμένη γκάμα, τόσο για τα επιβατικά, όσο και για τα ελαφρά επαγγελματικά της αυτοκίνητα.

Αυτή η μετάβαση της μάρκας στην premium κατηγορία της αγοράς τώρα αντικατοπτρίζεται από ένα νέο λογότυπο, το οποίο ενσαρκώνει ό,τι σήμαινε η PEUGEOT χθες, αλλά και ό,τι σημαίνει σήμερα και θα σημαίνει στο μέλλον.

Αυτό το νέο οικόσημο, στο ομοίωμα του λιονταριού, ήταν πάντα μέρος της μάρκας, αναδεικνύοντας με υπερηφάνεια τις αξίες της.

Το οικόσημο είναι μία διαχρονική, παγκόσμια και πολυπολιτισμική μορφή ταυτότητας. Είναι ένα ξεχωριστό σύμβολο ιδιοκτησίας και αναγνώρισης.

Είναι συνώνυμο του κύρους, της αυτοπεποίθησης, της μακροβιότητας και της καταγωγής της μάρκας. Με αυτό και τη νέα της ταυτότητα, η PEUGEOT μπαίνει στην εποχή του υπερ-μοντερνισμού, εξάγει το γαλλικό στυλ και επιταχύνει τη διεθνή της παρουσία.

Η Peugeot έχει πλέον μία νέα δέσμευση απέναντι στους πελάτες της: να μετατρέψει το χρόνο που περνούν στα αυτοκίνητά τους σε χρόνο ποιοτικό.

Και το να ζήσει κανείς τη νέα ταυτότητα της PEUGEOT σημαίνει να ζει αυτές τις δύο εμπειρίες ταυτοχρόνως:

Πρώτον, να ζει κανείς για το τώρα.

Σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει όλο και πιο γρήγορα, ο «χρόνος» έχει γίνει ένα από τα πιο πολύτιμα και σπάνια αγαθά. Σε αυτό τον κόσμο, η PEUGEOT προσφέρει σε όσους το επιθυμούν τη δυνατότητα να απολαύσουν πραγματικά τη στιγμή και να εκμεταλλευτούν όλα όσα έχει αυτή να προσφέρει.

Σημαίνει, επίσης, να έχει κανείς μία ποιοτική εμπειρία σε όλα τα επίπεδα.

Μοντέλα, αντιπροσώπευση, σχετικά προϊόντα, ιστοσελίδα, επικοινωνία, σήμανση... όλα αυτά είναι σημεία επαφής με τη μάρκα, τα οποία είναι τοποθετημένα μέσα σε ένα συνεκτικό και λειτουργικό σύστημα.

Όσον αφορά στην ιστοσελίδα, αυτή είναι πλέον μέρος μίας εμπειρίας «online αντπροσώπευσης», η οποία μετατρέπεται σε σημείο online πώλησης.

Απλή, αποτελεσματική, έξυπνη, με ποιοτικά γραφικά, δυναμική και με πελατοκεντρικό προσανατολισμό, προσφέρει μία άνετη εμπειρία πώλησης. Τα χαρακτηριστικά της επιτρέπουν στους πελάτες να κάνουν οτιδήποτε θα έκαναν κανονικά σε ένα σημείο πώλησης, αλλά online: ανακάλυψη των προϊόντων, παραμετροποίηση, αγορά, συμβόλαια, χρηματοδότηση, ανταλλαγή κ.α.

Ο χρόνος που ξοδεύεται online, με την PEUGEOT γίνεται χρήσιμος και αποτελεσματικός, μία απολαυστική και ποιοτική στιγμή.

Όσον αφορά στις Εκθέσεις, είναι πλέον μέρη για πιο ανθρώπινη, οπτικοποιημένη και εκπαιδευτική εμπειρία. Στόχος είναι να επιταχυνθεί η ενεργειακή μετάβαση, ώστε να ανακαλυφθούν νέες επιλογές κινητικότητας και νέων τεχνολογιών.

Ο χρόνος που ξοδεύεται σε μία Έκθεση γίνεται με την PEUGEOT μία εμπειρία υψηλής ποιότητας, όπου οι πελάτες μπορούν να οραματιστούν το μέλλον.

Συνεπώς, η ιστοσελίδα της μάρκας και η Έκθεση συμπληρώνουν η μία την άλλη και βοηθούν τη μάρκα να κάνει το χρόνο που περνά ο πελάτης στην PEUGEOT, χρόνο που μετράει.

Η PEUGEOT παρήγαγε την καμπάνια «THE LIONS OF OUR TIME».

Μέσα από αυτή την αισιόδοξη διεθνή καμπάνια, η PEUGEOT φέρνει σε επαφή πελάτες της και μη. Η μάρκα καταλαμβάνει μία νέα οικουμενική περιοχή: το χρόνο. Γιορτάζει τα σημερινά λιοντάρια ανεξαρτήτως ηλικίας, κουλτούρας ή καταγωγής. Αυτά «ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ» («THE LIONS OF OUR ΤΙΜΕ»), τα οποία δεν ενδιαφέρονται πια για την εξουσία ή το χρήμα, αλλά για τον ποιοτικό χρόνο.

Μέσω αυτής της καμπάνιας, η PEUGEOT έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες της να κατακτήσουν το πολυτιμότερο αγαθό: το χρόνο τους. Η μάρκα στοχεύει στη μετατροπή του χρόνου σε ποιοτικό χρόνο. Ως καινοτόμος μάρκα υψηλών προδιαγραφών, η PEUGEOT προτείνει μια συναρπαστική εμπειρία τόσο σε online περιβάλλον, όσο και στις Εκθέσεις της.

Επειδή το να βιώσει κανείς την εμπειρία της μάρκας PEUGEOT δεν περιορίζεται στην ιστοσελίδα της ή στην Έκθεση, η μάρκα λανσάρει μία νέα συλλογή lifestyle προϊόντων, απλή ελκυστική και ποιοτική: ρούχα, δερμάτινα είδη, αξεσουάρ μόδας, ηλεκτρονικά αξεσουάρ, σκεύη, είδη γραφείου και μινιατούρες... Ένας ολόκληρος κόσμος της PEUGEOT πλήρως εναρμονισμένος με τη νέα της ταυτότητα.

Το οικόσημο της PEUGEOT ανοίγει το δρόμο για το οικοσύστημα της μάρκας, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στην ταυτότητα της, αλλά προτείνει έναν νέο τρόπο ζωής!