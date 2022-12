Opel: 5 χρόνια δωρεάν εγγύηση και service σε όλα τα μοντέλα - iefimerida.gr

H Opel διαθέτει όλα της τα μοντέλα με σύντομο χρόνο παράδοσης και εγγύηση τελικής τιμής, ενώ τα καλύπτει και με 5ετη εγγύηση και κόστος συντήρησης.

Εδώ και 40 χρόνια το Opel Corsa είναι best-seller στην κατηγορία του, κάτι που ισχύει και για την τελευταία γενιά του μοντέλου. Από το λανσάρισμά του το 2019, το Corsa έχει κατακτήσει πολυάριθμους τίτλους. Αναδείχτηκε “Company Car of the Year” καθώς και “Best Buy Car of Europe 2020”, ενώ το Corsa-e κατέκτησε το “Χρυσό Τιμόνι 2020”.

