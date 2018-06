Εκτακτο: Αυτοκτόνησε ο Αντονι Μπουρντέν

Τέλος στη ζωή του έδωσε ο δημοφιλής Αμερικανός σεφ Αντονι Μπουρντέν.

Ο διάσημος Νεοϋορκέζος μάγειρας και συγγραφέας έφυγε σε ηλικία 61 ετών. Το CNN επιβεβαίωσε ότι ο «Τζακ Κέρουακ της μαγειρικής», όπως τον αποκαλούσαν, αυτοκτόνησε.

Ο εκκεντρικός Μπουρντέν άφησε την τελευταία του πνοή στη Γαλλία, όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα του τελευταίου επεισοδίου της σειράς του που προβάλλει το CNN. Ο στενός του φίλος, διάσημος Γάλλος σεφ Ερίκ Ριπέρ, τον βρήκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του σήμερα το πρωί.

Ο Άντονι Μπουρντέν γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου 1956 στη Νέα Υόρκη. Ήταν διάσημος Αμερικανός σεφ, συγγραφέας και τηλεοπτική προσωπικότητα που έκανε διάσημο τον όρο «foodie» στις αρχές του 21ου αιώνα, μέσω των βιβλίων του και των τηλεοπτικών του εκπομπών. Μάλιστα ο ίδιος φρόντιζε να αποκαλύπτει όλα τα μυστικά της κουζίνας στους τηλεθεατές-αναγνώστες του.

«Με πολύ μεγάλη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του φίλου και συναδέλφου μας Άντονι Μπουρντέν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό δίκτυο. «Η αγάπη του για τις περιπέτειες, τους νέους φίλους, το καλό φαγητό και πιοτό και τις υπέροχες ιστορίες ανά την υφήλιο τον έκαναν έναν μοναδικό αφηγητή. Τα ταλέντα του ουδέποτε σταμάτησαν να μας εκπλήσσουν και θα μας λείψει τόσο πολύ. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την κόρη και την οικογένειά του αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

Ο Μπουρντέν ήταν μάστερ – πρώτα στην κουζίνα και μετά στην τηλεόραση. Μέσω των τηλεοπτικών του εκπομπών και των βιβλίων του, διερεύνησε την ανθρώπινη κατάσταση και βοήθησε το κοινό να σκεφτεί διαφορετικά για το φαγητό, τα ταξίδια και τον ίδιο τους τον εαυτό. Υποστήριξε τους περιθωριοποιημένους πολιτισμούς και αγωνίστηκε για ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό των εστιατορίων.

Στην πορεία του έλαβε σχεδόν κάθε βραβείο που η βιομηχανία του φαγητού είχε να προσφέρει.

Το 2013, οι κριτές του βραβείου Peabody, τίμησαν τον Μπουρντέν και την σειρά του «Parts Unknown» για την «επέκταση των ουρανίσκων και των οριζόντων μας». «Είναι ασεβής, ειλικρινής, περίεργος, ποτέ αμείλικτος» είχαν πει τότε οι κριτές. «Οι άνθρωποι του ανοίγονται και κάνοντάς το αυτό, συχνά αποκαλύπτουν περισσότερα για τις πατρίδες τους. Κάτι που πάντα ήλπιζε να κάνει ένας κλασικός δημοσιογράφος, αλλά δεν καταφέρνει σχεδόν ποτέ».

Αποδεχόμενος το βραβείο του, ο Μπουρντέν περιέγραψε τον τρόπο προσέγγισής της εκπομπής του.

«Θέτουμε πολύ απλά ερωτήματα: Τι σε κάνει ευτυχισμένο; Τι τρως; Τι σου αρέσει να μαγειρεύεις; Και σε κάθε μέρος του κόσμου που πηγαίνουμε κάνουμε αυτές τις πολύ απλές ερωτήσεις» είπε, προσθέτοντας: «καταφέρνουμε να παίρνουμε κάποιες πραγματικά εκπληκτικές απαντήσεις».

Το Smithsonian κάποτε τον αποκάλεσε «αληθινό ροκ σταρ» του μαγειρικού κόσμου και τον «Έλβις των κακών σεφ».

Το 1999 έγραψε ένα άρθρο στους New Yorker με τίτλο «Μην φάτε προτού το διαβάσετε αυτό» ( Don't Eat Before Reading This), που έγινε παγκόσμιο best seller το 2000 σε ένα βιβλίο με τίτλο « Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly».

Το βιβλίο αυτό του άνοιξε τις πόρτες για το διεθνές σετ.

Αρχικά έγινε παρουσιαστής της εκπομπής «A Cook’s Tour» στο Food Network και στη συνέχεια μετακόμισε στην εκπομπή « Anthony Bourdain: No Reservations» στο Travel Channel. Η εκπομπή αυτή έγινε παγκόσμια επιτυχία, χαρίζοντάς του δύο βραβεία Emmy, και πάνω από 10 υποψηφιότητες.