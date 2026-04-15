Η Ζωζώ Σαπουντζάκη είναι κατάκοιτη, μεταφέρεται με αμαξίδιο -Τι αποκαλύπτει στενή συνεργάτιδά της - iefimerida.gr

Δύσκολες ώρες περνάει η Ζωζώ Σαπουντζάκη, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την υγεία της, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στενή φίλη της.

H συνεργάτιδα και στενή φίλη της Ελληνίδας σταρ Σταυρίνα Ευστρατιάδου σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day» αποκάλυψε ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν μπορεί να περπατήσει. Ακόμα, όπως είπε, αν και έχουν περάσει περίπου 2,5 μήνες από την ημέρα που ο σύντροφος της ζωής της Πύρρος Αναγνωστόπουλος έφυγε από τη ζωή, η ίδια δεν το γνωρίζει. Η Ζωζώ δεν ενημερώθηκε ποτέ για την απώλεια του αγαπημένου της Πύρρου, καθώς δεν θα άντεχε στο άκουσμα μιας τόσο δυσάρεστης εξέλιξης.

«Δεν θα ενημερωθεί ποτέ για τον Πύρρο»

Συγκεκριμένα, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου δήλωσε ότι αποφάσισε να μην της πει για το θάνατο του Πύρρου έπειτα από παρότρυνση των γιατρών της Ζωζώς: «Η Ζωζώ δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για το χαμό του συντρόφου της και δεν θα ενημερωθεί. Όταν με ρωτάει που είναι ο σύντροφός της, της λέω ότι έχει πάει σε μια δουλειά. Βρίσκω δικαιολογίες και έτσι ξεχνιέται. Δεν το κάνουμε μόνο για να μη στενοχωρηθεί, το κάνουμε γιατί δεν γνωρίζουμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στην υγεία της. Οι γιατροί μου είπαν να μην το πω και δεν θα το πω. Δεν αφήνω κανέναν φίλο που την επισκέπτεται να πει κάτι τέτοιο».

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Μετακινείται με αμαξίδιο

Όσο για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η στενή φίλη της αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα, γι' αυτό μεταφέρεται με αναπηρικό αμαξίδιο. «Καθημερινά μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο μικρό θεματάκι. Έχει βέβαια πολύ μεγάλη περιποίηση. Είναι κατάκοιτη, είναι σε αναπηρικό καρότσι. Την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της, αλλά από εκεί και πέρα μπορώ να τη βγάζω με το αναπηρικό καρότσι βόλτα», είπε η Σταυρίνα Ευστρατιάδου.

Η φίλη και συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη περιέγραψε στη συνέχεια πώς ήταν το φετινό Πάσχα για την Ελληνίδα σταρ ζωρίς τον Πύρρο: «Είναι το πρώτο Πάσχα της Ζωζώς χωρίς τον σύντροφό της, μετά από 27 χρόνια. Ένιωσε λίγο μοναξιά παρ' όλα αυτά πολλοί φίλοι ήρθαν, πήγαμε βόλτα, πήγαμε στον Επιτάφιο, αλλά είναι πιο μελαγχολικά από άλλες χρονιές. Την Κυριακή του Πάσχα πήγαμε μια εκδρομή μέχρι το Ναύπλιο».



Να θυμίσουμε ότι ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος ήταν στο πλευρό της Ζωζώς 27 ολόκληρα χρόνια, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο.