Στα Μάταλα για διακοπές η Ζόζεφιν - Με κοιλιακούς -φέτες, κάνει «επανεκκίνηση στην ενέργειά της» - iefimerida.gr

Στιγμές χαλάρωσης στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Μάταλα περνά η Ζόζεφιν.



Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μεγαλόνησο, σημειώνοντας πως είναι μια ευκαιρία για «επανεκκίνηση της ενέργειάς» της.



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Δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές της Ζόζεφιν στα Μάταλα

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, η Ζόζεφιν, φορώντας ένα πλεκτό, πολύχρωμο μαγιό, είτε ποζάρει στα γραφικά σοκάκια των Ματάλων , είτε δείχνει χαρακτηριστικές εικόνες της περιοχής που της έκαναν εντύπωση, όπως κάποιες ζωγραφισμένες καρδιές στο σοκάκι, μια πινακίδα από την ταβέρνα «Αλέξης Ζορμπάς».



Σε άλλες ποζάρει με τις φίλες της που τη συνοδεύουν στο ταξίδι της, μια παρτίδα τάβλι, αλλά και την ίδια να ποζάρει μπροστά σε ένα κατάστημα με σουβενίρ, με τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της να τραβούν την προσοχή.



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«Επανεκκινώντας την ενέργειά μου εδώ» έγραψε απλά στη λεζάντα της ανάρτησης με τους θαυμαστές της να της στέλνουν emoji καρδιάς.