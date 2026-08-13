 Στα Μάταλα για διακοπές η Ζόζεφιν - Με κοιλιακούς -φέτες, κάνει «επανεκκίνηση στην ενέργειά της» - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Στα Μάταλα για διακοπές η Ζόζεφιν - Με κοιλιακούς -φέτες, κάνει «επανεκκίνηση στην ενέργειά της»

Στα Μάταλα για διακοπές η Ζόζεφιν
Στα Μάταλα για διακοπές η Ζόζεφιν/Φωτογραφία: Instagram/josephinewendel
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στιγμές χαλάρωσης στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Μάταλα περνά η Ζόζεφιν.

Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μεγαλόνησο, σημειώνοντας πως είναι μια ευκαιρία για «επανεκκίνηση της ενέργειάς» της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές της Ζόζεφιν στα Μάταλα

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, η Ζόζεφιν, φορώντας ένα πλεκτό, πολύχρωμο μαγιό, είτε ποζάρει στα γραφικά σοκάκια των Ματάλων , είτε δείχνει χαρακτηριστικές εικόνες της περιοχής που της έκαναν εντύπωση, όπως κάποιες ζωγραφισμένες καρδιές στο σοκάκι, μια πινακίδα από την ταβέρνα «Αλέξης Ζορμπάς».

Σε άλλες ποζάρει με τις φίλες της που τη συνοδεύουν στο ταξίδι της, μια παρτίδα τάβλι, αλλά και την ίδια να ποζάρει μπροστά σε ένα κατάστημα με σουβενίρ, με τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της να τραβούν την προσοχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επανεκκινώντας την ενέργειά μου εδώ» έγραψε απλά στη λεζάντα της ανάρτησης με τους θαυμαστές της να της στέλνουν emoji καρδιάς.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ζοζεφιν Μάταλα διακοπές τραγουδίστρια

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ