Το πιο απρόσμενο ζευγάρι -Ο Μπαρντελά μιλά για τη σχέση του με την Ιταλίδα γαλαζοαίματη: «Είμαι ευτυχισμένος» - iefimerida.gr

Μετά από εβδομάδες φημών, ο Ζορντάν Μπαρντελά, αποφασίζει να σπάσει τη σιωπή του και να μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του με την 22χρονη γαλαζοαίματη.



Μόλις πριν από λίγες ημέρες, το περιοδικό «Paris Match» δημοσίευσε φωτογραφίες της Μαρίας Καρολίνα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών μαζί με τον Γάλλο πολιτικό Ζορντάν Μπαρντελά, αποκαλύπτοντας ίσως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ειδύλλια της χρονιάς.



Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε έναν παραθαλάσσιο περίπατο στο Île de Beauté της Κορσικής, δείχνει το ζευγάρι σε μια ρομαντική βόλτα, όπου οι κινήσεις τους μαρτυρούν περισσότερα από μια απλή φιλία.

«Μας καταδίωκαν επί μήνες οι παπαράτσι», λέει ο Μπαρντελά

Και τώρα, καλεσμένος στην εκπομπή του France 2, ο Ζορντάν Μπαρντελά αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του και να μιλήσει ειλικρινά για τη σχέση του. «Σε είδα στο εξώφυλλο του Paris Match», του είπε η παρουσιάστρια Λέα Σαλαμέ, με τον Γάλλο πολιτικό να απαντά πως είναι «δύσκολο να διατηρήσει κανείς την ιδιωτική του ζωή όταν ασκεί πολιτική στο επίπεδο που βρίσκομαι εγώ».



«Εδώ και αρκετούς μήνες μας καταδίωκαν παπαράτσι, που είχαν στρατοπεδεύσει έξω από το σπίτι», εξηγεί, προσθέτοντας ότι θέλει να «αποδεχτεί» αυτό που αποτελεί «προφανή πραγματικότητα». «Πήραμε από κοινού την απόφαση να μην κρυβόμαστε πλέον, να αποδεχτούμε αυτό που για εμάς είναι προφανές στην προσωπική μας ζωή».

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος»

«Γνωρίζατε ότι βρίσκονταν εκεί και γι’ αυτό δεχθήκατε να φωτογραφηθείτε;», ρώτησε η δημοσιογράφος, με τον Ζορντάν Μπαρντελά να απαντά: «Μας ακολουθούσαν για πολλές εβδομάδες». Και -όπως τόνισε η παρουσιάστρια- «ήταν ο τρόπος σου να το επισημοποιήσεις».

Ωστόσο, ο πολιτικός θέλησε να υπογραμμίσει ότι πρόκειται για την ιδιωτική του ζωή, η οποία αυτή τη φορά βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας: «Εγώ ασχολούμαι με την πολιτική για τη Γαλλία. Ζητώ να με κρίνουν για τις ιδέες και τις θέσεις που υποστηρίζω», καταλήγοντας με μια ειλικρινή εξομολόγηση: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος».